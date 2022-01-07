Бустерна доза. Яка вакцина для цього найкраща
- Філіппа Роксбі
- Репортерка з питань здоров’я
Вакцини Pfizer і Moderna показали найвищу ефективність для бустерної дози проти Covid-19.
Такого висновку дійшли британські вчені, що протестували сім різних вакцин.
Це перше таке дослідження ефективності додаткової дози вакцини проти коронавірусу.
Воно також підтверджує вибір Британії на користь вакцин Pfizer і Moderna для ревакцинації своїх громадян.
Імунітет проти Covid-19 тією чи іншою мірою підвищують усі протестовані вакцини.
Дослідники заявили, що є ознаки того, що бустери також захистять від важкого перебігу хвороби і смерті при Омікроні.
Вони додають, що для збільшення обсягів ревакцинації вистачить половини дози Pfizer.
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Вважають, що результати цього дослідження спонукали Британію замовити додаткові 114 мільйонів доз вакцин Pfizer і Moderna, які випустять протягом наступних двох років.
Додаткове щеплення може знизити ризик зараження коронавірусом більш ніж на 93%.
У Британії всім дорослим від 18 років і старше пропонують отримати бустерну дозу вакцини - зазвичай Pfizer або Moderna - поки вчені вивчають новий штам Омікрон.
Раніше цього тижня керівник Pfizer заявив, що щеплення проти Covid-19 може стати щорічною процедурою.
Вчені Саутгемптонського університету провели дослідження, увівши 3 тисячі бустерних доз приблизно за три місяці після другої дози AstraZeneca або Pfizer.
З семи протестованих вакцин усі виявились безпечними, але мали побічні ефекти, зокрема головний біль і втому.
Усі сім вакцин підвищували імунітет після двох доз AstraZeneca, а шість були ефективними після двох доз Pfizer, але деякі з них працювали краще за інші.
Це, зокрема вакцини з мРНК - Moderna і Pfizer. Вони дали кращий імпульс антитілам та Т-клітинам, які, як відомо, є важливими факторами, що впливають на ефективність вакцин, особливо після двох початкових доз AstraZeneca.
Вакцини були однаково ефективні як для людей після 70 років, так і для тих, кому ще не виповнилося 70.
Дослідники кажуть, що зафіксували сильну імунну відповідь на всі варіанти вірусу, зокрема Альфа, Дельта та первісний штам, і сподіваються, що бустер допоможе і при Омікроні.
Однак вони попереджають, що для розуміння довгострокового захисту від серйозних захворювань потрібні додаткові дані.
У людей, що отримали дві дози AstraZeneca, дослідження виявило 30-кратне підвищення рівня антитіл після ревакцинації Moderna та 25-кратне підвищення після ревакцинації Pfizer.
У щеплених двома дозами вакцини Pfizer, яка початково забезпечує вищий рівень захисту, найбільший рівень антитіл дає Moderna і Pfizer.
Професор Саул Фауст, що очолював дослідження, сказав: "Це дійсно даю надію на те, що широкий спектр вакцин, в основі яких лежать різні технології, демонструє свої переваги для ревакцинації після AstraZeneca або Pfizer-BioNTech".
"Це дає впевненість та гнучкість у розробці програм додаткового щеплення тут, у Великій Британії, та в усьому світі".
Що ж до захисту від госпіталізації та смерті при Омікроні, то професор Фауст висловив надію на те, що цей захист "не зміниться" і "буде забезпечений за допомогою наявних вакцин".
Професор Джонатан Болл, професор молекулярної вірусології у Ноттінгемському університеті, додав, що "приємно нарешті побачити дані, які, без сумніву, мали вирішальну роль при прийнятті рішення щодо застосування бустерних вакцин у Великій Британії".
Це чітко показує, що "всі бустери покращили принаймні одну складову імунітету проти Covid".
Вакцина Oxford-AstraZeneca наразі використовується у більш ніж 180 країнах і, як вважають, врятувала понад мільйон життів у всьому світі.
Pfizer застосовують у більш ніж 145 країнах.
Що з бустером в Україні
З 6 січня в Україні бустерну дозу проти Covid-19 дозволили усім охочим.
Третє щеплення можна робити через шість місяців після другого.
Раніше бустер дозволили для людей віком понад 60 років, лікарям та вразливим категоріям.
Для бустерної дози перевагу надаватимуть м-РНК-вакцинам - Moderna або Comirnaty/Pfizer.
У МОЗ розповіли, що щеплення будуть робити за такими схемами:
- якщо перші дві дози Moderna або Pfizer, то бустер - Moderna або Pfizer,
- якщо перші дві дози AstraZeneca (Covishield, SKBio), то бустер - Moderna або Pfizer,
- якщо перші дві дози CoronaVac, то бустер - Pfizer,
- перші дві дози за змішаною схемою, тоді бустер - Moderna або Pfizer.
В Україні 13,9 млн людей вже отримали дві дози вакцини. Додаткову дозу отримали понад 4 тисячі людей, а бустерну дозу - понад 6 тисяч.