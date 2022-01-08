Оксана Линів в інтерв'ю ВВС: кожен із нас має власний фронт

1 година тому

Українська диригентка Оксана Линів 22 січня починає нову сторінку в своїй повній рекордів і досягнень кар'єрі.

Вона стане першою в історії жінкою на посаді музичного директора оперного театру Болоньї - Teatro Comunale di Bologna.

А 2021-й, який для українки став роком ламання стереотипів і підкорення нових професійних вершин, вона завершила в Лондоні, де диригувала оркестром Королівської опери під час грудневих постановок "Тоски" Джакомо Пуччіні.

Стиль диригування Оксани Линів, як і дебют молодого тенора Фредді де Томасо, критики назвали відкриттям музичного сезону.

У розмові з ВВС легендарна українська диригентка розповіла, яка музична школа - італійська чи німецька - їй ближча, поділилася джерелами своєї сили і працьовитості, а також - секретами родинного Різдва.