Бустерна доза для всіх охочих. Ляшко підписав наказ і пояснив, чим колотимуть

1 година тому

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Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав наказ про введення бустерної дози вакцини від коронавірусу для усіх охочих дорослих. Робити бустер можна вже від 6 січня.

"Підписав наказ міністерства охорони здоров'я України про введення бустерної дози вакцини проти COVID-19 для всіх вакцинованих віком від 18 років, незалежно від того, якою вакциною вони щепилися", - повідомив міністр.

Бустерну дозу можна буде колоти після 6 місяців від введення другої дози вакцини.

Вона має посилити ефективність вакцини та дати кращий захист від нового штаму Омікрон, каже Ляшко.

МОЗ рекомендує ввести бустерну дозу від 6 до 9 місяців із дати другого щеплення від COVID-19.

Отримувати бустерну дозу можна вже. Деякі співрозмовники ВВС News Україна змогли отримати бустер вже 6 січня.

Як заявив Ляшко, пункти щеплення та центри масової вакцинації працюють кожен день, окрім вихідного 7 січня.

"Вакцина в Україні є, і для першого, і для другого щеплення, а також для введення додаткової і бустерної доз", - додав він.

На сьогодні двіф дози вакцини отримали майже 14 мільйонів українців. Вже дозволена вакцинація і дітей від 12 років.

Через те, що отримати бустерну дозу рекомендують тільки після 6 місяців від дати другої дози, робити це вже зараз зможуть тільки ті українці, які повністю вакцинувались у червні та на початку липня.

Якою вакциною щепитимуть українців

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Як пояснив Ляшко, для бустерної дози перевагу надаватимуть м-РНК-вакцинам, тобто Moderna або Comirnaty від Pfizer.

За відсутності мРНК-вакцин бустер можна зробити іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами.

Перед тим у МОЗ розповіли, що щеплення будуть робити за такими схемами:

якщо перші дві дози Moderna або Pfizer, то бустер - Moderna або Pfizer,

якщо перші дві дози AstraZeneca (Covishield, SKBio), то бустер - Moderna або Pfizer,

якщо перші дві дози CoronaVac, то бустер - Pfizer,

перші дві дози за змішаною схемою, тоді бустер - Moderna або Pfizer.

Новий сертифікат

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Міністр також повідомив, що після введення бустерної дози можна буде отримати новий ковід-сертифікат.

Він діятиме 270 діб з дати третього щеплення. Згенерувати його можна буде в "Дії" орієнтовно наприкінці січня 2022 року.

До того часу буде чинним сертифікат про попередню повну вакцинацію.

Два дні тому в Україні дозволили бустерну дозу вакцини проти Covid-19 для людей віком від 60 років. А перед тим - лікарям, працівникам інтернатів та людям з ослабленим імунітетом.

Багато країн ЄС вже починають запроваджувати вимогу мати бустерну дозу для в'їзду іноземців як альтернатива здачі тесту.

Європейський Союз також планує запровадити таку обов'язкову вимогу для в'їзду іноземців - отримати бустерну дозу у проміжок від 6 до 9 місяців від другої дози.