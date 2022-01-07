Літургії та вертепи, свічки та багаття - Різдво в Україні та світі. Фото

7 січня Різдво святкують частина правлавних церков світу та греко-католики, які дотримуються юліанського календаря. Ми зібрали фото з України та світу.

Greek Orthodox Patriarch of Jerusalem Theophilos III

Автор фото, Mussa Issa Qawasma / Reuters

Підпис до фото,

Патріарх Єрусалимський Феофіл III прибуває до церкви Різдва Христового у Віфлеємі

Автор фото, Mussa Issa Qawasma / Reuters

Підпис до фото,

Натовп людей спостерігає за його прибуттям

Автор фото, UNIAN

Підпис до фото,

Встановлення Різдвяного дідуха у Львові

Автор фото, UNIAN

Підпис до фото,

Святверчір у Харкові

Автор фото, POMISNA.INFO

Підпис до фото,

Всенічне бдіння у кафедральному Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі

Автор фото, UNIAN

Підпис до фото,

Під час різдвяної літургії в храмі Святого Іоанна Богослова, в Харкові

Автор фото, Getty Images

Підпис до фото,

Служба у Печерській Лаврі в Києві

Автор фото, UNIAN

Підпис до фото,

І, звісно, колядники

Автор фото, UNIAN

Підпис до фото,

Святкування Різдва у Львові

Автор фото, Khaled Desouki / AFP

Підпис до фото,

Літургія у коптській православній церкві архангела Михаїла у Каїрі. Християни-копти живуть у Єгипті майже 2000 років

Автор фото, Aziz Karimov / Getty Images

Підпис до фото,

Жінка молиться у соборі Святих Жінок-мироносиць в Баку, Азербайджан

Автор фото, Louai Beshara / AFP

Підпис до фото,

Сирійські віряни запалюють свічки у вірменській православній церкві Святого Саркіса у Дамаску

Автор фото, Dado Ruvic / Reuters

Підпис до фото,

Феєрверк над церквою Пресвятої Богородиці у Зениці, Боснія і Герцеговина

Автор фото, Dado Ruvic / Reuters

Підпис до фото,

Боснійський православний священник у церкві Пресвятої Богородиці у Зениці, Боснія і Герцеговина

Автор фото, Marko Djurica / Reuters

Підпис до фото,

Віряни палять сухі гілки дуба перед храмом Святого Сави у Белграді, Сербія

Автор фото, Maxim Shemetov / Reuters

Підпис до фото,

Російський Патріарх Кирило провів різдвяну службу в храмі Христа Спасителя у Москві

Автор фото, Sergei Krasnoukhov / TASS / Getty Images

Підпис до фото,

В Росії мешкає найбільша православна громада у світі

Автор фото, Sputnik/Aleksey Nikolskyi/Kremlin via Reuters

Підпис до фото,

Російський президент Володимир Путін теж запалив свічку у церкві Спасителя у Ново-Огарьово, поблизу своєї резиденції під Москвою

Хочете отримувати головні новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!