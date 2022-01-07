Літургії та вертепи, свічки та багаття - Різдво в Україні та світі. Фото
7 січня Різдво святкують частина правлавних церков світу та греко-католики, які дотримуються юліанського календаря. Ми зібрали фото з України та світу.
Як у Києві святкували Різдво 100 років тому. Битва календарів і комсомольці проти церкви
Нині новорічно-різдвяні свята тривають ледь не місяць - починаються в другій половині грудня й розтягуються аж до середини січня. Така нетипова для інших країн ситуація почала складатися 100 років тому - на початку 1920-х.