На Закарпатті знайшли тіло підлітка, який займався заготівлею дров і потонув під час паводку

Катерина Паллаг

Ужгород, для BBC News Україна

1 година тому

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Повінь на Закарпатті (архівне ілюстративне фото)

5 січня, коли усі місцеві готувалися до Святвечора, 13-річний житель села Кобилецька Поляна на Закарпатті пішов із сусідом на заготівлю дров. До лісу поїхали на возі, кіньми мали б доправити деревину назад до села.

За кілька годин 25-річний Михайло прибіг додому весь змоклий, без дров, коней, возу, та головне - без свого молодшого напарника Богдана.

"Бодю забрала вода, я не зміг його врятувати", - промовив він матері.

В ніч з 4 на 5 січня на Закарпатті розпочався паводок. Рівень води в річках подекуди підійнявся на 2-3 метри, дрібні потоки перетворювалися на повноводні бурхливі ріки, що зносили усе на своєму шляху.

13-річного Богдана знайшли лише 7 січня - на третій день пошуків, за 11 кілометрів від місця зникнення. Його тіло застрягло між гіллям, яке викинула на берег "велика вода".

"Ми працювали на лісгосп"

В переддень події Богдан з сусідом Михайлом вирушили до лісу, ділянка для рубки розташована за 5-6 кілометрів від дому. Аби дібратися туди, необхідно містком перейти через річку Шопурка.

Попрацювали, потім заночували у будиночку лісника. Дорогою додому побачили, що вода у Шопурці піднялася на 1,5-2 метри й переливалася через переправу.

Нині у селі сперечаються: хто винен у смерті Богдана?

Автор фото, Катерина Паллаг Підпис до фото, Місцевість, де сталася трагедія

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Родичі загиблого запевняють, що старший напарник відправив малого на возі самотужки перебратися через повноводну річку, а сам пішов безпечним шляхом.

Михайло Ватаман у розмові з ВВС News Україна розповів, що молодшого напарника не полишав. "Ми переїжджали через місток. Я сидів спереду, малий сидів позаду. Вода нас почала розвертати, ми втратили контроль над теліжкою та опинилися у воді. Я ледве зачепився за опору, але дістати Бодю не зміг, його понесла течія".

Михайлові вибратися з води все ж вдалося, він попрямував додому, аби просити допомоги у пошуках.

"Ми заготовляли деревину для лісництва, - продовжує Михайло, ми там працюємо, але нелегально. Я кажу, щоб оформили мене, а вони не можуть. Я дзвонив лісничому, казав малий впав у воду, але вони мені не повірили. Я перевдягнувся і пішов його шукати".

У Великобичківському лісництві ВВС News Україна зазначили, що жоден з хлопців на них не працював. Зокрема, директор ЛГ Юрій Сойма запевнив, що "перший раз про таких працівників чує".

"У нас він не міг нелегально працювати, ми б не змогли їм платити кошти. Він (Михайло Ватаман. - Ред.) попросив заготовити дрова собі на свята. Він був у лісництві, але кого він там брав із собою - не знаємо", розповів Сойма.

Водночас про те, що хлопці й раніше працювали на лісництво, кажуть ще кілька місцевих жителів.

"Якби ми його не пустили, він би втік"

Автор фото, Катерина Паллаг Підпис до фото, Бабуся загиблого підлітка згадує, що Богдан любив працювати і допомагати родині

За кілька годин до виявлення тіла підлітка, ВВС News Україна вдалося поспілкуватися із його бабусею Наталією Щербою.

"Бодя любить працювати, він допомагає поратись по дому, давно уже допомагає з дровами, завжди намагався знайти якусь роботу. Ми розуміємо, що йому лише 13, але якби ми його не пустили, він би втік", - розповідала бабуся Наталя.

Його мама, дядько та інші родичі й односельці у цей час "прочісували" прибережну зону. П'ятого та шостого січня до пошуків долучилися рятувальники та поліцейські. Загалом Бодю шукали 34 людей.

Однак 7 січня у ДСНС "взяли паузу". У коментарі для ВВС News Україна речник ДСНС на Закарпатті Федір Філіп пояснив, що рятувальники залучалися лише як допоміжна сила. "Робота водолазів у період паводку є малоефективною: вода каламутна, а потік збиває з ніг. Це надзвичайно небезпечно для їх життя" - зазначив Філіп.

Жертви "великої води"

13-річного Богдана знайшли двоє волонтерів. Розповідають: їх пошуки тривали всього 2 години. Тіло лежало на відкритій ділянці поблизу центральної дороги. Згодом поліцейські ідентифікували та підтвердили особу загиблого.

Богдан став першою і єдиною жертвою цьогорічного паводка на Закарпатті.

Серед усіх паводків, які траплялися на Закарпатті упродовж останнього тридцятиріччя, найбільше життів забрала "велика вода" 1998 року. Тоді загинуло 17 людей.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Солдати зміцнюють дамбу у Мукачеві під час паводку навесні 2001 року

У травні 2019 року паводок вбив 11-річного школяра з Воловця. Під час перерви той, як і всі діти, вирішив подивитися на річку. Переліз через поламаний паркан, який мав би відгородити школярів від прірви, послизнувся та впав. Його тіло знайшли наступного дня за 3 кілометри від школи. Директорку школи від роботи відсторонили. Щоправда, зберегли за нею посаду вчителя історії.

Липневий паводок 2021 також не минувся без жертв. Вода підхопила жителя села Ясіня. 65-річний чоловік намагався врятувати свого коня від паводкової хвилі й зник. Його тіло знайшли за майже 100 кілометрів від місця зникнення.

Загиблого під час паводку Богдана поховають у понеділок, 10 січня.