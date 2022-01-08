Російські десантники і білоруські миротворці. Кого країни ОДКБ надсилають до Казахстану

Ольга Івшина, Григор Атанесян

ВВС

10 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Навчання миротворчих сил ОДКБ у 2021 році. 2022-го вони отримали перше серйозне завдання

У середу 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв назвав заворушення, що почалися в країні, актом зовнішньої агресії й заявив, що звернувся по допомогу до союзників з ОДКБ - оборонного блоку, до якого також входять Вірменія, Білорусь, Киргизстан, Росія і Таджикистан.

Рада ОДКБ погодилася надіслати війська, щоб підтримати владу Казахстану.

Увечері 6 січня генсек ОДКБ Станіслав Зась заявив, що для початку, виходячи з ситуації, вирішили надіслати до Казахстану 2,5 тисячі військових.

ВВС розповідає про те, що наразі відомо про підрозділи, які увійдуть до складу колективних сил ОДКБ у Казахстані.

Росія

Автор фото, Russian Defense Ministry Press Office Підпис до фото, Російські військові їдуть до Казахстану в рамках місії ОДКБ

Москва першою надіслала військових у відповідь на прохання Токаєва.

На момент публікації цього тексту відомо, що в операції ОДКБ візьме участь 45-та бригада спецпризначення десантних військ. Це одна з найелітніших частин російської армії.

Військовослужбовці цього підрозділу брали участь у першій та другій війнах у Чечні, російсько-грузинській війні 2008 року, російській операції з анексії Криму у 2014 році, а також війні на території Сирії.

Основна спеціалізація 45-ї бригади - організація складних розвідувальних операцій та диверсій.

За повідомленнями низки ЗМІ, до Казахстану також доправили солдатів і офіцерів 98-ї дивізії десантних військ, яка базується в російському Іваново.

Військові цього підрозділу мають досвід участі у миротворчих операціях - у Боснії і Герцеговині у 1996 році, у зоні грузинсько-абхазького конфлікту у 1998 році та у Косово у 1999 році.

Підпис до фото, Микола Козлов (праворуч) брав участь в операції з анексії Криму, а пізніше втратив обидві ноги у боях в Україні. Його командування заявило, що він потрапив до чужої країни випадково

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Влітку 2014 року кілька солдатів 98-ї дивізії повітрянодесантних військ потрапили в полон під час збройного конфлікту на сході України. Українські військові тоді заявили, що підрозділи російських десантників брали участь у боях на Донбасі, декого з них поранили або вбили.

Москва участь десантників у бойових діях в Україні заперечувала, визнавши лише, що окремі групи військовослужбовців могли заблукати на кордоні й опинитися на території суміжної держави. 31 серпня 2014 року, після переговорів президентів Росії і України у Мінську, полонених десантників передали Москві.

За даними російського телеканалу "Звезда" (його офіційно куратором є Міноборони Росії), до Казахстану також поїдуть військові 31-ї гвардійської десантно-штурмової бригади з Ульянівська.

З 2005 року у цьому підрозділі служать лише за контрактом, призовників туди не направляють. Як раніше зазначали у Міноборони Росії, ульянівські десантники спеціалізуються на миротворчих операціях. Вони додатково вивчають іноземні мови та міжнародне право.

Солдати 31-ї бригади ВДВ Росії були помічені під час російської операції з анексії Криму. 2014 року двоє десантників бригади потрапили в полон на території України під Іловайськом, кілька людей загинули "під час виконання обов'язків військової служби". Микола Козлов, що служив у бригаді, був тяжко поранений (можливо, під Маріуполем) і втратив обидві ноги.

Білорусь

З Білорусі на російських літаках до Казахстану вирушила миротворча рота зі складу 103-ї Вітебської гвардійської повітряно-десантної бригади.

Цей підрозділ - частина сил спецоперацій білоруських збройних сил, які створили на основі 103-ї дивізії ВДВ СРСР. Ця дивізія брала участь у Другій світовій війні, а пізніше - у радянському вторгненні до Чехословаччини у 1968 році та Афганістану у 1979-1989 роках.

Автор фото, Russian Defence Ministry Підпис до фото, Російський літак привіз білоруських військових до Казахстану

Миротворчий підрозділ бригади повністю складається з контрактників. Вона брала участь, з-поміж іншого, в операції у Лівані під егідою ООН, зокрема у складі італійського контингенту (результат угоди між оборонними відомствами двох країн).

У 2018 та 2019 роках його військовослужбовці брали участь у армійських змаганнях у Британії. А 2020-го вони приймали загін британської Королівської морської піхоти для спільних двотижневих навчань на своєму полігоні під Вітебськом.

У складі миротворчої роти на постійній основі служать 100 осіб, за необхідності склад може бути збільшений до 300 осіб.

Під час політичної кризи влітку 2020 року білоруський міністр оборони погрожував залучити армію до розгону масових протестів. Незалежні ЗМІ повідомляли про участь білоруських спецпризначенців у боротьбі з протестами, однак свідчень участі 103-ї бригади у цих подіях немає.

Вірменія

За словами джерел ВВС, з Вірменії до Казахстану вирушать військовослужбовці 12-ї миротворчої бригади. У міністерстві оборони Вірменії відмовилися коментувати цю інформацію.

Цей підрозділ вірменської армії спеціалізується на миротворчих місіях за кордоном. Він брав участь у міжнародних операціях у Лівані, Косово, Іраку та Афганістані.

Весною 2018 року частини цієї бригади приєдналися до маршу опозиції в Єревані. Внаслідок тих протестів до влади прийшов нинішній прем'єр-міністр Нікол Пашинян.

Саме Пашинян у середу оголосив про відрядження військ ОДКБ до Казахстану - це пов'язано з тим, що Вірменія наразі головує в організації.

У п'ятницю стало відомо, що вірменський контингент складається із 100 людей. Вони вирушили до Казахстану на російських літаках.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Пашинян прийшов до влади на хвилі протестів, і йому довелося оголошувати про введення військ ОДКБ до Казахстану

Рішення вірменського прем'єра про військову допомогу Казахстану викликало жорстку критику з боку суспільства та опозиції.

"Введення вірменських військ у Казахстан більше, ніж злочин - це помилка", - підсумовував цю критику блогер Самвел Мартиросян.

У Вірменії особливо критично поставились до цього кроку через те, що ОДКБ не допоміг Вірменії у конфлікті з Азербайджаном: як у війні у Карабаху 2020 року, так і у прикордонних сутичках навесні 2021-го.

Киргизстан

Після розпаду СРСР відносини між Казахстаном і Киргизстаном залишаються напруженими. Між країнами періодично виникають конфлікти через водні ресурси, з економічних та політичних питань.

Однак офіційний Бішкек вирішив направити миротворців до Казахстану. Але спочатку це рішення мав затвердити парламент Киргизстану, причому не менш як двома третинами голосів.

Це вдалося зробити з другого разу - перше засідання перенесли через відсутність кворуму. Вранці 7 січня киргизькі парламентарі таки схвалили надання контингенту у складі 150 військовослужбовців, восьми одиниць бронетехніки та 11 автомобілів.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Киргизькі військові на навчаннях ОДКБ

У киргизькому сегменті соцмереж з'являються повідомлення про те, що до відправки в Казахстан готують 25-у бригаду спеціального призначення "Скорпіон".

Це елітна частина, до якої входять загони, що спеціалізуються на бойових діях у міських умовах.

Поки що ця інформація не отримала офіційного підтвердження.

Таджикистан

У четвер у пресі з'явилася інформація про те, що Таджикистан планує доправити до Казахстану близько 200 солдатів. Які саме підрозділи - невідомо.

Міноборони країни поки що не відповіло на прохання ВВС про коментар.