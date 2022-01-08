Апокаліпсис в Алмати. Репортаж з шокованого Казахстану

Абдужаліл Абдурасулов

ВВС, Алмати

59 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Так виглядає будівля акімату (міської адміністрації) Алмати

Найбільше місто Казахстану зараз нагадує кадри з фільму про апокаліпсис. Армія і поліція заблокували ключові об'єкти. В Алмати триває стрілянина. Якби влада відразу застосувала силу, заворушень не було б, сказала ВВС одна з місцевих мешканок. Але крім гніву через хвилю насильства, є й співчуття до протестувальників.

Зранку в п'ятницю, коли ми приїхали, у повітрі ще відчувався запах спалених автомобілів. Людей на вулицях майже не було, багато хто боявся вийти надвір.

Армія і поліція блокували ключові об'єкти в Алмати, який став центром антиурядових протестів.

Коли ми підійшли до солдатів на головній площі, вони закричали і вистрілили у повітря, попереджаючи, щоб ми не підходили близько.

Я приїжджаю в Алмати багато років. Зазвичай це галасливе місто, де багато зелені й місць, де можна смачно поїсти і випити.

Наразі магазини і банки розграбовані або зруйновані. Їхнім власникам знадобиться час, щоб відновитися.

Найбільше постраждала територія навколо великої головної площі, де розпочиналися протести.

Мерію спалили. Зараз там непроглядна темрява, оповита чорним димом.

Найближчі будівлі, де були розташовані ЗМІ, також постраждали.

Ми не побачили жодних ознак протестів у п'ятницю - лише невелика група людей зібралася біля зруйнованих будівель, щоб сфотографувати їх на телефон.

Але ми чули стрілянину й вибухи - можливо, світло-шумових гранат. Спочатку я подумав, що це туман, але потім зрозумів, що це, мабуть, дим від гранат.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Біля спаленої резиденції президента в Алмати

Кілька жителів, з якими я розмовляв, шоковані й розлючені. Ці події стали безпрецедентними для Казахстану, і багато хто здивований тим, як швидко протести поширилися й переросли у насильство.

Деякі з моїх співрозмовників радіють прибуттю військ з Росії та інших сусідніх країн, вони сподіваються, що це допоможе відновити порядок. Одна жінка сказала, що уряд мав реагувати жорсткіше з самого початку.

"Якби вони відразу застосували силу, цих заворушень не було б, - сказала вона. - Можливо, вони побоювались, що їх засудять за застосування зброї, але тепер ви бачите, до чого привів такий підхід".

Однак окрім гніву через насильство, є й співчуття до протестувальників. Багато демонстрантів приїхали з сільської місцевості, де зарплата низька, а життя - важке.

"Я розумію вимоги протестувальників, - сказав один чоловік, 22-річний кухар. - Ми бачимо, що наші зарплати не зростають... Але зараз це мародерство і хуліганство, страждають прості люди. Це треба зупинити".

Мешканці Алмати наразі стикнулися з нестачею продовольства, великі супермаркети закриті. Ті ж магазини, що працюють, приймають лише готівку, а знайти банкомат, де можна зняти гроші, важко. Інтернету немає, і навіть викликати таксі здається надто ризикованим.

Підпис до фото, Один з розграбованих магазинів Алмати

Без інтернету і мобільного зв'язку, які не працюють належним чином, важко дізнатися, що відбувається за межами міста. Є різні чутки, які неможливо перевірити.

Казахстан ще ніколи не стикався з протестами такого масштабу. Хвилювання були й раніше, але здебільшого локальні. Жодне з них не призводило до нападу на головний аеропорт.

Підпис до фото, Влада, схоже, повернула ситуацію під свій контроль, але місто ще не оговталося від хвилі насильства

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Причиною протестів стали плани підвищити ціни на пальне, але люди також не задоволені діяльністю уряду.

Після відставки першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва, який правив країною з часів здобуття незалежності до 2019 року, люди сподівалися, що новий лідер Касим-Жомарт Токаєв принесе зміни.

Ці очікування не справдилися. Зокрема, перейменування столиці Астани на Нур-Султан на честь колишнього лідера стало для багатьох доказом того, що стара еліта все ще при владі.

Зараз все заспокоюється, і влада, схоже, тримає ситуацію під контролем. Але навіть якщо протести припинилися, невдоволення залишиться. Можливо, з'явиться нова іскра.