Казахстан у фото: життя після протестів
Фотографії з Казахстану, де на початку січня розпочалися масштабні протести, нагадують кадри з постапокаліптичного фільму.
На вулиці міст вийшли сотні тисяч людей, які палили машини та штурмували місцеві адміністрації. На вулицях лунали вибухи.
Мітингувальників по всій країні обурило значне підвищення цін на газ у країні, багатій цими ресурсами. Але економічні вимоги переросли у заклики до політичних змін.
За участь у заворушеннях затримали вже майже 6000 людей, "серед них є значна кількість іноземців", повідомила пресслужба президента Токаєва.
В Алмати армія та поліція заблокували ключові об'єкти.
Ось так виглядає будівля міської адміністрації в Алмати.
Резиденція президента Алмати, розташована поруч із адміністрацією, також згоріла.
Машини поряд з міською адміністрацією.
Банки та банкомати - одні з головних мішеней мародерів.
Грабували також магазини, в яких можна знайти зброю.
У столиці країни Нур-Султані посилили заходи безпеки та організували блокпости.
Люди вишикувались у чергу до банкомата в Нур-Султані, щоб зняти готівку.
Біля магазинів в Алмати також збираються великі натовпи.
Російську військову техніку завантажують на літак для проведення миротворчої операції ОДКБ в Казахстані.