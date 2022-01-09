Казахстан у фото: життя після протестів

41 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Згорілий автобус в Алмати

Фотографії з Казахстану, де на початку січня розпочалися масштабні протести, нагадують кадри з постапокаліптичного фільму.

На вулиці міст вийшли сотні тисяч людей, які палили машини та штурмували місцеві адміністрації. На вулицях лунали вибухи.

Автор фото, Reuters

Мітингувальників по всій країні обурило значне підвищення цін на газ у країні, багатій цими ресурсами. Але економічні вимоги переросли у заклики до політичних змін.

Автор фото, Reuters

За участь у заворушеннях затримали вже майже 6000 людей, "серед них є значна кількість іноземців", повідомила пресслужба президента Токаєва.

В Алмати армія та поліція заблокували ключові об'єкти.

Ось так виглядає будівля міської адміністрації в Алмати.

Автор фото, Reuters

Резиденція президента Алмати, розташована поруч із адміністрацією, також згоріла.

Автор фото, AFP

Машини поряд з міською адміністрацією.

Автор фото, AFP

Банки та банкомати - одні з головних мішеней мародерів.

Автор фото, AFP

Грабували також магазини, в яких можна знайти зброю.

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У столиці країни Нур-Султані посилили заходи безпеки та організували блокпости.

Автор фото, Reuters

Люди вишикувались у чергу до банкомата в Нур-Султані, щоб зняти готівку.

Автор фото, EPA

Біля магазинів в Алмати також збираються великі натовпи.

Автор фото, Reuters

Російську військову техніку завантажують на літак для проведення миротворчої операції ОДКБ в Казахстані.

Автор фото, EPA/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE Підпис до фото, Російську військову техніку завантажують на літак для проведення миротворчої операції ОДКБ в Казахстані