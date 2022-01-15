Чому вакциновані все одно хворіють на ковід? Не тому, що вакцини не працюють

53 хвилин(и) тому

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Світ переживає новий сплеск пандемії Covid-19.

У таких країнах, як Сполучені Штати, Франція, Велика Британія, Аргентина, Бразилія та багатьох інших, спостерігається рекордна кількість випадків через поєднання штамів Дельта та Омікрон.

Проте вчені, лікарі та медичні установи продовжують покладатися на вакцини, які вже були випробувані та схвалені в усьому світі для захисту від інфекції.

Ми вирішили проаналізувати, наскільки добре вони допомагають стримувати пандемію.

Хибні висновки

Враховуючи кількість нових випадків Covid-19 у таких країнах, як США, Франція та Британія, ефективність вакцин знову стала темою обговорення в соціальних мережах.

Одні критикують заходи, запроваджені владою для стимулювання щеплення, інші заперечують потенційні побічні ефекти вакцин.

Наразі переважна більшість побічних ефектів є слабкими і зникають природним шляхом через кілька днів. Серед основних скарг: біль і почервоніння в місці уколу, лихоманка, головний біль, втома, болі в м'язах, озноб і нудота.

Більш серйозні явища, такі як анафілаксія, тромбоз, перикардит та міокардит (запалення серця), вважаються рідкісними, а користь від щеплення значно перевищує ризик їхнього виникнення.

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BBC поговорила з педіатром та інфекціоністом Ренато Кфурі про ефективність сучасних вакцин і про те, що вакциновані люди підхоплюють і передають коронавірус.

Він сказав, що перша хвиля вакцин проти Covid-19, до якої входять зокрема вакцини, розроблені Pfizer, AstraZeneca та Janssen, спрямована на зниження ризику розвитку найсерйозніших форм захворювання, які пов'язані з госпіталізацією та смертю.

"Вакцини набагато краще захищають від більш серйозних форм, ніж від помірних, легких або безсимптомних форм Covid. Чим важчий перебіг, тим більша ефективність", - резюмував доктор Кфурі, директор бразильського товариства імунізації.

Таким чином, головною метою цих вакцин ніколи не було зупинити саму інфекцію, а натомість зробити вторгнення коронавірусу менш шкідливим для організму.

Це ж стосується вакцини проти грипу, яка доступна вже протягом десятиліть.

Щеплення, яке пропонують робити щороку, не обов'язково запобігає зараженню вірусом грипу, але дозволяє уникнути частих ускладнень у найбільш уразливих груп, таких як діти, вагітні жінки та люди похилого віку.

Якщо розглядати ширший сценарій, то цей захист від найважчих форм має безпосередній вплив на всю систему охорони здоров'я: зниження тяжкості респіраторних інфекцій йде пліч-о-пліч із меншою кількістю переповнених кабінетів невідкладної допомоги, більшою доступністю ліжок у відділеннях невідкладної допомоги та більшою кількістю часу лікарів для належного лікування пацієнтів.

І дані показують, що вакцини відіграють цю роль дуже добре: за даними фонду співдружності, щеплення проти коронавірусу запобігло, станом на листопад 2021 року, загалом 1,1 млн смертей і 10,3 млн госпіталізацій лише у США.

За оцінками європейського центру з контролю та профілактики захворювань (ECDC) та Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), з початку вакцинації проти цієї хвороби у 33 країнах Європи було врятовано життя 470 тисяч людей старше 60 років.

Чим пояснити нинішню ситуацію?

Безперечно, останнім часом зросла частота повторних заражень або позитивних результатів тестування серед щеплених, і це можна пояснити трьома факторами.

Перший простий: люди традиційно збираються разом і святкують у новорічно-різдвяний період. Це саме по собі підвищує ризик передачі коронавірусу.

По-друге, майже через рік після того, як у деяких частинах світу стали доступні щеплення, експерти дізналися, що імунітет проти Covid після вакцинації не триває вічно.

"З часом ми побачили, що рівень захисту падає. Це падіння буде більшим чи меншим залежно від типу вакцини та віку кожної людини", - пояснює д-р Кфурі.

"Це підкреслило необхідність застосування третьої дози спочатку для людей похилого віку та з ослабленим імунітетом, потім для всього дорослого населення", - додає лікар.

Третій фактор пов'язаний з появою штаму Омікрон, який є більш заразним і проти якого імунітет, отриманий за допомогою вакцин або після попередніх захворювань на Covid, видається менш ефективним.

"З огляду на це, щеплених людей, які заражаються, потрібно розглядати як звичне явище, і нам доведеться навчитися жити з цією ситуацією", - каже д-р Кфурі.

"На щастя, це нещодавнє збільшення випадків Covid призвело до нижчого рівня госпіталізації та смертей, особливо серед людей, які вже пройшли вакцинацію", - каже він.

"Вакцина продовжує захищати від найсерйозніших форм, як і очікували", - підсумовує він.

Діаграми системи охорони здоров'я Нью-Йорка чітко демонструють ефективність вакцин на практиці, показуючи, наскільки різні показники зараження Covid, госпіталізації та смертності для вакцинованих і нещеплених людей.

На початку грудня крива захворюваності, госпіталізації та смертей у місті різко зростає серед невакцинованих (фіолетова лінія), і залишається відносно стабільною серед тих, хто отримав щеплення (помаранчева лінія). Це можна побачити на наступних трьох зображеннях:

Перше зображення показує, наскільки збільшилась кількість випадків у Нью-Йорку до кінця грудня, і значну розбіжність у зареєстрованих випадках між вакцинованими та невакцинованими.

На другому графіку ми бачимо аналогічне швидке зростання кількості госпіталізацій для невакцинованих людей, але при цьому це не стосується нещеплених. Госпіталізації для цієї групи дійсно збільшуються, але не так сильно.

На третьому графіку ми бачимо, що смертність невакцинованих у Нью-Йорку постійно зростає протягом грудня, але досягає піку для вакцинованих на тижні, що закінчується 5 грудня, а потім починає падати.

Загалом ми можемо помітити, що серед тих, хто отримав щеплення від коронавірусу, реєструють набагато менше випадків, госпіталізацій та смертей, пов'язаних з Covid, ніж серед невакцинованих.

На загальнонаціональному рівні діаграми центрів контролю та профілактики захворювань США (CDC) так само показують ефективність вакцин на практиці.

У нещодавньому звіті агенція з охорони здоров'я та безпеки Британії дійшла подібного висновку.

Аналіз, проведений у Кембриджському університеті, показує, що якщо людина заражена Омікроном, за наявності у неї трьох щеплень, ризик госпіталізації знижується на 81%.

Друге дослідження, проведене самою агенцією, показує, що ефективність трьох доз становить 88%, хоча наразі невідомо, як довго триватиме цей захист і чи буде потреба у бустерній дозі у найближчі місяці.

За словами доктора Кфурі, усі ці докази лише підкреслюють важливість вакцинації в контексті поширення Омікрону та збільшення кількості випадків.

"Абсолютно неправильно думати, що немає сенсу отримувати щеплення, тому що все одно захворіють усі. Вакцині вдається перетворити вірус на простішу хворобу, яку можна лікувати вдома", - каже він.

"Ми зможемо вийти з пандемії лише за умови високого охоплення щепленнями населення, зокрема дітей, та дотримання елементарних правил, таких як використання масок, запобігання скупченню людей та миття рук", - підсумував спеціаліст.

Цей матеріал підготовлений на основі статті Андре Б'єрната для BBC Brasil.