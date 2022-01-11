РРО для ФОП: повний колапс чи все працює

Анастасія Зануда

ВВС News Україна

49 хвилин(и) тому

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, В останні тижні 2021 року представники малого бізнесу намагалися змусити Раду вкотре відтермінувати обов'язковість фіскалізації продажів. Але не вийшло

Все "зависло", нічого не відкривається, техпідтримка не відповідає, нікуди додзвонитися неможливо. Так у перші дні нового року малі підприємці розповідали, що відбувається із програмними РРО - реєстраторами розрахункових операцій, які з 1 січня є обов'язковими для II-IІІ груп ФОП, що працюють з готівкою.

При цьому проблеми були також і в тих підприємців, які почали користуватися програмними РРО задовго до того, як цього став вимагати закон.

У перший тиждень нового року Дмитру Дубілету, співзасновнику Checkbox, що позиціонує себе як "найкращий програмний РРО для вашого бізнесу", довелося написати у Telegram, що збій в системі був "справжнім кошмаром" для нього самого та його команди.

"Ми не спали, не їли, нормально не зустріли Новий рік, намагаючись усунути проблему", - йдеться в одному з дописів Дмитра Дубілета.

Згодом він повідомив, що причину збою знайшли, і пообіцяв підприємцям відшкодувати суму штрафів, які вони можуть отримати від податкової через те, що їхні РРО не працювали.

Автор фото, https://t.me/s/dmytro_dubilet

Виглядає, що загалом на початку першого справді робочого тижня після довгих свят система потроху почала працювати, а ті, хто встановили РРО в останні дні старого року та у перші дні нового, почали звикати до роботи із ними.

Разом із тим, як пишуть підприємці на форумах та коментарях у соцмережах, щоб не мати такого "головного болю" із касовими апаратами, багато хто із ФОП з нового року або перейшов на "чорний кеш", або не відкрився в очікуванні, що вимогу про обов'язковість РРО скасують чи знову відтермінують.

Власне, так відбувалося вже не один раз. Наприклад, останнє перенесення вимоги касових апаратів було з 1 квітня 2021 року на 1 січня 2022 року, а наприкінці грудня минулого року підприємці знову збиралися на протести під Радою.

То чи правда, що проблемний старт обов'язкового застосування РРО змусить ініціаторів їхнього запровадження відступити?

"Жодного відкату"

"Жодного відкату цієї системи не буде", - запевняє голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев, один із найактивніших ініціаторів обов'язкового використання касових апаратів для малого бізнесу.

Хоча у перші дні нового року йому також довелося долучитися до розв'язання проблеми із РРО буквально у ручному режимі, - його відповідь одному з обурених ФОПів у Telegram - "з Вами зараз зв'яжуться" - вже стала свого роду мемом серед бізнесменів.

За словами Данила Гетманцева, "зараз вже все працює", і відступати від обов'язковості касових апаратів ніхто не буде, адже запроваджували цю систему передусім для того, щоб виявити справжні обороти роботи ФОП на єдиному податку і виявити серед них ті, що насправді не є малим бізнесом, а лише користується податковими пільгами.

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Минулого року із РРО вже працювали майже 70 тисяч ФОП

Лише за грудень ФОПи на єдиному податку встановили 90 тисяч касових апаратів, на додачу до 65 тисяч, які вже мали РРО до цього, каже Данило Гетманцев. За його інформацією, від останніх днів старого року підприємці щоденно реєстрували 10-11 тисяч РРО.

"Навіть за святкові дні, коли не працювала податкова і не реєстрували традиційні РРО, програмних реєстрували по 8 тисяч", - каже голова парламентського комітету і припускає, що саме у цьому є головна причина збоїв у системі.

Він нагадав, що крім програмного РРО від податкової, яке є безкоштовним, є ще близько 13 приватних розробників таких послуг. І все це можна встановити як на смартфон чи комп'ютер, так і автоматично отримати, встановлюючи POS-термінал.

"Звісно, коли ти лише починаєш чимось користуватися, в тебе можуть бути деякі питання. Але це досить швидко розвіюється", - переконаний депутат.

"Колапс"

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Не всім підприємцям вдалося одразу опанувати касові апарати

Водночас у відео на своїй сторінці у Facebook він спочатку запевняв, що усі, хто встановить РРО до 15 січня, не отримають штрафів за перші дні нового року, коли система працювала зі збоями. А вже за пару днів розповів, що в Раді можуть розглянути законодавче відтермінування штрафів для тих, хто встановить касовий апарат до лютого.

"У зв'язку із колапсом, який виникає при реєстрації РРО і такою кількістю ФОП, які одночасно реєструються, я вже вніс поправку до відповідного законопроєкту і думаю, ми його проголосуємо достатньо швидко, аби зменшити чи навіть скасувати штрафи для тих, хто зареєструє РРО до 1 лютого на 2022 рік", - заявив голова податкового комітету Ради.

На перше пленарне засідання у цьому році за графіком депутати мають зібратися аж 25 січня.

Що далі?

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Історія із важким стартом обов'язкових РРО викликає дуже різні, але однаково гострі коментарі у самих підприємців.

Одні і надалі продовжують сприймати примус до РРО як тиск і кажуть, що вимога влади відмовитися від "зошитів" і перейти до цифрових технологій у малому бізнесі, є не на часі для України.

"Не зошити? А може для продаж на 20 тис. грн в місяць якраз зошита більш ніж достатньо??? Кому потрібна статистика, той вів її і без РРО діджиталізовано. Якщо ви хочете аби покупці себе почували, як в Європі, то забезпечте таку ж платоспроможність (бо статистика говорить, що у нас вона впала на понад 33% за 2021, а в Європі зросла на 1,9%...)", - пише у коментарях на Facebook Данила Гетманцева підприємиця Вікторія.

"Я свої два апарати проплатила ще 20 грудня, а після 18 січня мені скажуть, коли вони будуть. На січень закрилася. Працівники за свій рахунок без зарплати. Я теж жду, хоча єдиний податок за себе проплатила. Для кого це покращення, для бюджету, для мене, для моїх працівників?" - питає власниця малого бізнесу Тамара.

Автор фото, https://www.facebook.com/d.getmancev/

Водночас є й такі, хто каже, що загалом система правильна, і бізнес не лише має сприймати її як вимогу держави, але й скористатися її перевагами.

При цьому такі погляди висловлюють не лише ті, хто вже певний час користується касовими апаратами, але й ті, бізнес яких постраждав від збоїв у перші дні нового року.

Наприклад, Роман Грабежов спочатку написав гнівний допис про те, як від початку нового року в нього кожного дня "додається по пучку сивого волосся" через те, як працює чи радше не працює програмне РРО. Але під кінець тижня визнав той допис надто емоційним і розповів, чого його навчив цей досвід:

"Очевидно, що Україна не була готова до того, щоб з 1 січня перейти на фіскальні чеки. З одного боку, зламалися сервери від навантаження. Це говорить про безумовно погану підготовку, але! Я не міг зрозуміти, чому так вийшло? І знайшов для себе лише одну причину: власники сервісів (що надають програмні РРО - Ред.) просто не очікували, що підприємці будуть настільки виконувати вимоги держави.

З іншого боку, рівень знань тих, хто веде підприємницьку діяльність надто низький.

Так, усі зрозуміли, що будуть штрафи і, ймовірно, перевірки. І вирішили встановити РРО, як найпростіший та найдешевший спосіб відповідати нормам закону. Коли все почало збоїти і зміни не відкривалися/не закривалися, емоції почали брати гору над розумом", - пише підприємець і додає, що нині бачить фіскалізацію як чудовий спосіб для малого бізнесу навчитися касової дисципліни та підвищити свою фінансову грамотність цього року.