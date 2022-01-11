Як краще робити бустер та скільки ще лютуватиме ковід - головний санлікар України

Діана Куришко

BBC News Україна

39 хвилин(и) тому

Автор фото, Уніан

Нова хвиля коронавірусу вже близько, попереджає головний санітарний лікар України Ігор Кузін і закликає негайно робити щеплення - і дорослим, і дітям.

Україна поки має перепочинок між осіннім сплеском, коли за день реєстрували до 800 смертей, і зимовим, який, за прогнозами, буде не легшим.

Хоча чітких прогнозів про те, скільки життів ще може забрати ковід, немає. Все буде залежати від того, який штам вірусу домінуватиме в Україні - заразніший Омікрон, який, протікає легше, чи Дельта - не така заразна, але переноситься важче.

Майже 50% українців вже зробили щеплення. Кілька днів, як в Україні роблять бустер. Його отримали вже 20 тисяч людей.

Чим краще робити бустер, чи бувають від нього сильні побічні ефекти, що буде з щепленнями дітей і чи готова Україна до нової хвилі ковіду - про це в інтерв'ю ВВС News Україна розповів Ігор Кузін.

Автор фото, unian

Накриє в кінці січня

ВВС: Зараз поволі збільшується кількість госпіталізацій. Це вже почалась нова хвиля?

Ігор Кузін: Я маю надію, що ні. Зараз у Сумській області збільшується кількість нових випадків, а в Херсонській зростає частка госпіталізованих. Однак, цей зріст не є значним. Ми ще не бачимо погіршення епідситуації. Скоріше спрацьовує післясвятковий період, коли люди відкладали похід до лікаря.

ВВС: Які прогнози, коли почнеться нова хвиля?

Ігор Кузін: За нашими прогнозами, черговий сплеск буде, починаючи з кінця січня. У цей час буде більше Омікрону.

Пік припаде на лютий з поступовим спаданням аж до квітня.

BBC: Тобто це буде тривалий сплеск у кілька місяців?

Ігор Кузін: Так. Тривалість і розмах нової хвилі буде залежати від ефективності протиепідеміологічних заходів і від кількості людей, які отримають повний курс щеплення або бустерну дозу.

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Скільки буде смертей?

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BBC: Аналітики Українського центру охорони здоров'я прогнозують у 2022 році дві хвилі, близько трьох мільйонів хворих і до 100 тисяч смертей. А які ваші прогнози? Скільки людей може померти від ковіду в Україні?

Ігор Кузін: Коли ми кажемо про смертність, то ці показники будуть залежати від доволі великої кількості факторів. Основним з них є кількість вакцинацій. За даними наукових досліджень, щеплення захищає від важкого перебігу хвороби й від смерті. Ми маємо доволі амбітні плани з вакцинації - принаймні 70% дорослого населення до кінця 2022 року.

Тобто кількість смертей буде залежати від темпів вакцинальної кампанії.

Ми не очікуємо, що 2022 рік буде гіршим, ніж 2021 за кількістю нових випадків або кількістю смертей.

BBC: Не гірший, це скільки смертей може бути знову?

Ігор Кузін: Важко сказати, але щодо цього прогнозу у 100 тисяч смертей від ковіду в 2022 році - це дещо завищені прогнози. Це найгірший сценарій.

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BBC: Але експерти більш песимістичні у прогнозах щодо вакцинації, ніж ви. Наприклад, очікують 53% повністю щеплених українців у 2022 році. Адже кількість охочих зробити щеплення зменшується. Ви вірите у те, що понад 70% українців вакцинуються?

Ігор Кузін: Мені дуже хочеться в це вірити. За даними кількох досліджень, майже 60% українців розуміють необхідність проведення вакцинації. Але частина з цих 60% відкладає щеплення. На них впливає думка лікарів, колег або вони чекають завершення досліджень.

На моє переконання, 60% людей, які готові вакцинуватися, це та цифра, яку можна досягти у 2022 році.

Також ми розраховуємо на 10% тих, хто потенційно вважає, що вакцинація їм не потрібна, бо у них є протипокази через хвороби.

На 2022 рік ми плануємо велику комунікаційну кампанію, щоб пояснити людям, що неінфекційні соматичні захворювання часто є прямими показами до проведення вакцинації, а не навпаки.

Чи готова Україна до нової хвилі?

BBC: Ви сказали, що наступна хвиля буде не гірша за осінню 2021 року. Але тоді за день помирали по 800 людей. У деяких лікарнях були величезні проблеми з киснем, бо був штам Дельта і потреба у кисні зросла в 5-7 разів. Чи готові ви до нової хвилі?

Ігор Кузін: Прогнози про нову хвилю робити важко. Одна дослідницька група каже, що вона не буде перевищувати минулорічну. Інша каже, що можливе 20-30% зростання кількості хворих.

Але за досвідом країн, які зараз проживають сплеск захворюваності й циркуляцію Омікрону, серед усіх випадків Оміркон протікає трішки легше. Менша кількість людей потребує госпіталізації, ніж при Дельті.

Наприклад, Данія оприлюднила результати, коли при Дельті госпіталізації підлягали 1,6% інфікованих, а при Омікроні - 0,6%.

Під час останньої хвилі і після неї не зупинялася робота киснезабезпечення лікарень...

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ВВС: Але перебої з киснем були. Про це говорили й самі лікарі, і волонтери...

Ігор Кузін: Ці перебої з киснем виникали через те, що два великі заводи, які виробляли кисень, зупинилися на технічні регламентні роботи. Частина лікарень перебувала на балонному кисні, який треба було довозити.

Після останньої хвилі областям виділили додаткову субвенцію на побудову кисневих станцій. Ці роботи мають завершити до квітня 2022 року. Це фінальна хвиля дооснащення лікарень і це дозволить зробити їх незалежними.

Тобто до квітня 2022 року біля кожної лікарні має бути своя киснева станція, яка буде виробляти кисень.

І заводи, які виробляють кисень, не планують найближчим часом регламентних робіт, тому ми не очікуємо якихось перешкод з киснем.

Бустер. Що, коли і як?

ВВС: В Україні тільки почали робити бустерну дозу, хоча в багатьох європейських країнах вона вже є. А в Ізраїлі пропонують вже четверте щеплення. Чому відбулась така затримка?

Ігор Кузін: Я б не назвав це затримкою, тому що Європейська технічна група з питань імунізації, яка аналізує всю доказову літературу, проводить оцінку ефективності і безпечності міксування вакцин, оприлюднила офіційне рішення лише 23 грудня.

Дійсно, декілька країн трішки вирвалися вперед і ухвалили рішення, базуючись на своєму власному досвіді.

ВВС: З 6 січня бустер дозолили. За ці дні був наплив людей в пунктах вакцинації?

Ігор Кузін: За перші дні близько 20 тисяч людей зробили щеплення. Якогось значного напливу не було. Але, можливо, це пов'язано зі святами, коли багато людей відкладали це на "після свят". Черги були 6 і 8 січня, але лише у деяких вакцинальних центрах.

ВВС: Скільки людей встигне зробити бустер до початку нової хвилі і чи цей бустер їх захистить?

Ігор Кузін: Ми розраховуємо на показники у 300-400 тисяч людей. І переважно фокус буде на представниках об'єктів критичної інфраструктури та медичних працівниках. Оскільки ці сфери є ключовими під час спалахів.

Такі цифри і такі охоплення дозволять функціонувати лікарням і об'єктам критичної інфраструктури, бо люди там будуть захищені.

ВВС: Чи вистачить вакцини на всіх з урахуванням того, що понад 50% українців взагалі не щеплені?

Ігор Кузін: Вакцини вистачить. Ми можемо сказати це чітко. Україна має контракти на постачання 25 млн доз Pfizer впродовж 2022 року та 6,5 млн CoronaVac. Ще близько 10 млн доз маємо отримати як допомогу у рамках механізму Covax.

Такої кількості має вистачити, щоб дощепити взагалі нещеплених людей і зробити бустер.

ВВС: Чи можна обирати, чим робити бустер? Чи буде в українців вибір?

Ігор Кузін: Є рекомендації робити бустер мРНК вакцинами - це Pfizer або Moderna. Обирати між ними можна. За виключенням вакцини CoronaVac. Після неї рекомендовано робити бустер Pfizer або CoronaVac.

ВВС: Іноді люди обирали робити щеплення саме CoronaVac, тому що, за деякими дослідженнями, після неї менше побічних ефектів. Після CoronaVac можна робити бустер вакциною Pfizer. Чи можуть бути якісь особливі побічні ефекти після третьої дози?

Ігор Кузін: Відповідно до офіційних рекомендацій, людина, яка отримала щеплення CoronaVac може отримати бустер CoronaVac або Pfizer.

Ефективність після трьох доз CoronaVac складає на рівні 88-90%.

Після CoronaVac плюс бустер Pfizer - ефективність в середньому 92-95%.

ВВС: А як щодо побічних ефектів після бустера?

Ігор Кузін: Після бустерної дози не реєструють якогось збільшення побічних ефектів. У країнах, де вже широко запроваджують бустер, кількість несприятливих подій така ж сама, як і при базовому курсі щеплень.

ВВС: Якщо людина прийшла на бустер раніше, наприклад, через 5 місяців після другого щеплення, а не через шість, її не вакцинують?

Ігор Кузін: Якщо прийшла раніше, то щеплення не отримає. Якщо пізніше, то отримає. Оптимальний термін введення бустерної дози становить від шести до дев'яти місяців. Але навіть, якщо через 10 місяців прийде, то все одно буде бустер.

ВВС: Людям, яких вакцинували на роботі, де будуть робити бустер? Чи будуть організовані бустерні щеплення у колективах?

Ігор Кузін: Ми плануємо окремі мобільні бригади відправити робити бустер в організовані колективи.

Автор фото, ЕРА

"Дітей треба щеплювати"

ВВС: Коли можна буде щеплювати дітей від 5 років і наскільки це безпечно?

Ігор Кузін: Досвід інших країн, де вже проводять такі щеплення, показує, що це безпечно. Що завдяки щепленням від ковіду попереджають передчасну смертність, особливо на фоні важких соматичних захворювань. Попереджають спалахи в організованих колективах.

Рекомендацій європейської технічної групи експертів щодо щеплення дітей від 5 років ще не було. Тобто на рівні Європи таке питання не розглядали.

Ми плануємо розглянути вакцинацію дітей від 5 років орієнтовно з квітня.

ВВС: Скільки дітей від 12 років вакцинували від ковід в Україні і чи було багато побічних ефектів?

Ігор Кузін: Щеплення дітей роблять лише за бажанням батьків. Вже вакцинували близько 140 тисяч дітей віком від 12 до 18 років.

Частота несприятливих випадків після імунізації дітей не більша, ніж серед дорослих. Тобто нічого незвичного не зареєстровано.

ВВС: Дітей від ковіду взагалі щеплювати потрібно? Чи можна почекати?

Ігор Кузін: Якщо дитина має супутні заварювання - онко, астма, серцево-судинні, то я б радив провести щеплення. Бо перебіг ковіду у такої дитини може бут важким.

Якщо дитина здорова, то рішення буде залежати від того, наскільки часто ця дитина відвідує організовані колективи.

ВВС: Більшість дітей ходять до школи...

Ігор Кузін: Я б радив вакцинуватися. Це необхідно для персонального захисту.

Автор фото, unian

Що буде з ковід-сертифікатами?

ВВС: Термін дії українських сертифікатів скоротять, як це зробили у ЄС?

Ігор Кузін: Найближчим часом українські ковід-сертифікати скоротять до 270 днів. Таке рішення вже прийнято. Ще має бути наказ МОЗ. І термін дії у 270 днів буде, як після двох доз, так і після бустера.

ВВС: Що буде написано у ковід-сертифікатах після бустера? Яка вакцина буде вказана?

Ігор Кузін: Ще немає рішення щодо цього. Можливо, відразу будуть назви всіх трьох доз вакцин. Наприклад, CoronaVac, CoronaVac і Pfizer.