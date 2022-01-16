Радість і горе. Як зміна клімату вплинула на життя дикої природи у 2021

Джастін Роулатт

Редактор з питань клімату

39 хвилин(и) тому

Автор фото, National Trust/Kelvin Boyes/Press Eye Підпис до фото, Лісова пожежа в горах Морн, Північна Ірландія, квітень 2021 року

Природа Британії все більше страждає від впливу екстремальних погодних явищ і стихійних лих, повідомляє британський національний фонд дикої природи.

Там також застерігають, що через зміни клімату деякі види екстремальної погоди стають новою нормою, і деякі ландшафти зміняться назавжди.

Фонд оприлюднив добірку видів, які у 2021 році найбільше постраждали від природних катаклізмів, та тих, для яких минулий рік навпаки - виявився вдалим.

Науковці вказують на дуже суху весну, коли лісові пожежі спустошили частину природних парків у горах Морн в Північній Ірландії та у Йоркширі.

Вогонь знищив природні ареали деяких видів, що перебувають під загрозою зникнення, зокрема сивки золотистої та зайця-біляка.

Автор фото, National Trust/Victoria Holland Підпис до фото, Пожежа у Західному Йоркширі, Англія, квітень 2021 року

Автор фото, National Trust/Marc Vinas Підпис до фото, Сивку золотисту помітили в горах Морн

Автор фото, National Trust/Marc Vinas Підпис до фото, Зайця-біляка також бачили в горах Морн

Тим часом теплі й вологі зими прискорили усихання вершин ясенів, що призвело до значної втрати дерев.

А спокійну й теплу осінь раптово перервав потужний шторм "Арвен", який у листопаді вирував у північних районах Британії й спричинив широкомасштабні руйнування.

Він викорчував тисячі дерев на землях національного фонду в Озерному краї (входить до списку Світової спадщини ЮНЕСКО) та знищив сотні рідкісних дерев й рослин у саду Боднант в Уельсі.

Автор фото, National Trust/Paul Harris Підпис до фото, Сад Боднант постраждав внаслідок шторму, північний Уельс

"Найбільше від зміни клімату потерпають ізольовані або невеликі популяції", - каже Бен Маккарті, керівник відділу охорони природи національного фонду, але постраждали не всі види. Деякі тварини й рослини почувалися цього року дуже добре.

Отже, ось перелік видів, що, за даними національного фонду, виграли й програли від змін клімату у 2021 році.

"Переможці"

Колонії сірих тюленів, якими опікується національний фонд, очікують збільшення чисельності дитинчат завдяки нестачі хижаків й великої кількості їжі.

На узбережжі Саффолка, у селі Орфорд-Несс, бачили рекордну кількість тюленів - близько 200 особин.

Автор фото, National Trust/David Crawshaw Підпис до фото, Тюлені в Орфорд-Несс, Саффолк

Автор фото, National Trust/Hanne Siebers Підпис до фото, Дитинча сірого тюленя на мисі Блекні у Норфолку

Сухий травень і теплий червень допомогли "застелити" цілий килим з плодоріжки пірамідальної (вид дикої орхідеї) у Глостерширі.

Скрученик спіральний також мав гарний рік завдяки холодному дощовому травню. Характерні білі шпилі цієї рослини тисячами з'являлися на пасовищах й піщаних дюнах у південній Англії та Уельсі.

Автор фото, National Trust/John Newbould Підпис до фото, Скрученик спіральний

Гарно рік склався й для бобрів, що мешкають у маєтку Гольнікот у Сомерсеті. В червні в родині з'явилося перше дитинча.

Автор фото, National Trust/Nick Upton Підпис до фото, Бобер у маєтку Гольнікот у Сомерсеті

Автор фото, National Trust Підпис до фото, Нічна вилазка бобрів потрапила в об'єктив камери

Вдалим рік був і для пасовищних грибів, особливо добре почувалися види роду гігроцибе, що свідчить про те, що деякі пасовища процвітають. У Шропширі рейнджери Національного фонду знайшли 17 видів цих грибів на одному лузі.

Тим часом у Герефордширі науковці помітили немісцевий вид, який у народі називають Пальцями Диявола. Його випадково завезли до Європи з Австралії або Нової Зеландії приблизно у 1920 році.

Автор фото, National Trust/Steve Hindle Підпис до фото, Гігроцибе багряна

Автор фото, National Trust/Pete Carty Підпис до фото, Гігроцибе ковпакоподібна у Шропширі

Автор фото, National Trust/Andrew Perry Підпис до фото, Квітохвісник Арчера — гриб родини веселкові (Phallaceae). В народі відомий як Пальці Диявола

"Нещасливці"

Особливо погано склався рік для метеликів.

Популяція комах могла постраждати через кліматичні зміни.

Експерти вважають, що появу метеликів відстрочили холодна зима та волога весна.

Автор фото, National Trust/Rob Coleman Підпис до фото, Мінливець великий у Шерінгем-парку, Норфолк, Англія

Автор фото, National Trust/Matthew Oates Підпис до фото, Синявець Аріон - вид денних метеликів родини синявцеві

Дуби на півдні Англії майже не дали жолудів цього року, кажуть у фонді. На відміну від дубів на півночі країни, що мали небувалий врожай.

Рекордні пізні заморозки у квітні-травні загальмували цвітіння яблуні та призвели до поганого врожаю яблук, особливо у північних частинах Англії та Північної Ірландії.

Автор фото, National Trust/James Dobson Підпис до фото, Дуб кам'яний у Вестбері-Корт-Гарден, Глостершир, Англія

Для крячків (птахи родини мартинових) минулий рік також був непростим.

У природному заповіднику "Блейкні Пойнт" у Норфолку малі крячки - один із видів цих дрібних морських птахів - залишили свої гнізда, налякані присутністю болотної сови й сизого мартина. Але сусідні колонії крячків не постраждали, кажуть у Національному фонді.

Автор фото, National Trust/Ian Ward Підпис до фото, Крячок малий

Автор фото, National Trust/Ian Ward Підпис до фото, Колонія рябодзьобих крячків