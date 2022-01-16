Радість і горе. Як зміна клімату вплинула на життя дикої природи у 2021
- Джастін Роулатт
- Редактор з питань клімату
Природа Британії все більше страждає від впливу екстремальних погодних явищ і стихійних лих, повідомляє британський національний фонд дикої природи.
Там також застерігають, що через зміни клімату деякі види екстремальної погоди стають новою нормою, і деякі ландшафти зміняться назавжди.
Фонд оприлюднив добірку видів, які у 2021 році найбільше постраждали від природних катаклізмів, та тих, для яких минулий рік навпаки - виявився вдалим.
Науковці вказують на дуже суху весну, коли лісові пожежі спустошили частину природних парків у горах Морн в Північній Ірландії та у Йоркширі.
Вогонь знищив природні ареали деяких видів, що перебувають під загрозою зникнення, зокрема сивки золотистої та зайця-біляка.
Тим часом теплі й вологі зими прискорили усихання вершин ясенів, що призвело до значної втрати дерев.
А спокійну й теплу осінь раптово перервав потужний шторм "Арвен", який у листопаді вирував у північних районах Британії й спричинив широкомасштабні руйнування.
Він викорчував тисячі дерев на землях національного фонду в Озерному краї (входить до списку Світової спадщини ЮНЕСКО) та знищив сотні рідкісних дерев й рослин у саду Боднант в Уельсі.
"Найбільше від зміни клімату потерпають ізольовані або невеликі популяції", - каже Бен Маккарті, керівник відділу охорони природи національного фонду, але постраждали не всі види. Деякі тварини й рослини почувалися цього року дуже добре.
Отже, ось перелік видів, що, за даними національного фонду, виграли й програли від змін клімату у 2021 році.
"Переможці"
Колонії сірих тюленів, якими опікується національний фонд, очікують збільшення чисельності дитинчат завдяки нестачі хижаків й великої кількості їжі.
На узбережжі Саффолка, у селі Орфорд-Несс, бачили рекордну кількість тюленів - близько 200 особин.
Сухий травень і теплий червень допомогли "застелити" цілий килим з плодоріжки пірамідальної (вид дикої орхідеї) у Глостерширі.
Скрученик спіральний також мав гарний рік завдяки холодному дощовому травню. Характерні білі шпилі цієї рослини тисячами з'являлися на пасовищах й піщаних дюнах у південній Англії та Уельсі.
Гарно рік склався й для бобрів, що мешкають у маєтку Гольнікот у Сомерсеті. В червні в родині з'явилося перше дитинча.
Вдалим рік був і для пасовищних грибів, особливо добре почувалися види роду гігроцибе, що свідчить про те, що деякі пасовища процвітають. У Шропширі рейнджери Національного фонду знайшли 17 видів цих грибів на одному лузі.
Тим часом у Герефордширі науковці помітили немісцевий вид, який у народі називають Пальцями Диявола. Його випадково завезли до Європи з Австралії або Нової Зеландії приблизно у 1920 році.
"Нещасливці"
Особливо погано склався рік для метеликів.
Популяція комах могла постраждати через кліматичні зміни.
Експерти вважають, що появу метеликів відстрочили холодна зима та волога весна.
Дуби на півдні Англії майже не дали жолудів цього року, кажуть у фонді. На відміну від дубів на півночі країни, що мали небувалий врожай.
Рекордні пізні заморозки у квітні-травні загальмували цвітіння яблуні та призвели до поганого врожаю яблук, особливо у північних частинах Англії та Північної Ірландії.
Для крячків (птахи родини мартинових) минулий рік також був непростим.
У природному заповіднику "Блейкні Пойнт" у Норфолку малі крячки - один із видів цих дрібних морських птахів - залишили свої гнізда, налякані присутністю болотної сови й сизого мартина. Але сусідні колонії крячків не постраждали, кажуть у Національному фонді.