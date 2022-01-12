"Автостопом до Антарктики": як туристи завозять чужі види і чим це загрожує

Вікторія Гілл

Наукова кореспондентка BBC News

13 хвилин(и) тому

Автор фото, Victoria Gill

Види з усього світу, які "подорожують" на кораблях, загрожують незайманій морській екосистемі Антарктики (Антарктида та прилеглі частини океанів).

Такого висновку дійшли науковці, які відстежують дослідницькі, рибальські та туристичні судна, що регулярно відвідують заповідний та переважно ізольований регіон.

З'ясувалося, що Антарктику відвідують кораблі з 1500 портів по всьому світу.

"Ці кораблі подорожують по всьому світу", - пояснює провідна дослідниця Арлі Маккарті з Кембриджського університету.

"Це означає, що майже скрізь може бути потенційне джерело інвазивних видів", - додає вона.

Ці немісцеві види, пояснює дослідниця, можуть повністю змінити екосистему.

"Вони можуть створити абсолютно нові середовища існування, через що дивовижним антарктичним тваринам може бути важче знайти власне місце для життя", - каже науковиця.

Автор фото, Victoria Gill Підпис до фото, Узбережжя Антарктики є домом для багатьох ендемічних видів, які були ізольовані протягом мільйонів років

Вчені кажуть, що необхідно вживати суворіших заходів, щоб кораблі не привозили види, які можуть порушити тендітну екосистему Антарктики.

Дослідницька група з Британської антарктичної служби та Кембриджського університету використовувала супутникові дані та міжнародні бази даних судноплавства, щоб визначити розмір антарктичного трафіку та походження цих кораблів.

"Справді дивним виявилось те, що у них не має якогось одного порту приписки, звідки вони ходять туди-сюди", - сказала пані Маккарті.

Натомість глобальне переміщення суден пов'язує ізольовані частини Антарктики з понад 1500 портами по всьому світу.

Причепи

Будь-який морський вид, який може причепитися до корпусу корабля і вижити під час подорожі до Антарктики, може становити інвазивну загрозу.

Особливе занепокоєння викликають зокрема мідії, ракоподібні, краби та водорості, оскільки вони прикріплюються до корпусів завдяки процесу, який називається "біообростанням".

Автор фото, Arlie McCarthy

Мідії, наприклад, можуть виживати в полярних водах і легко поширюватися, загрожуючи життю на морському дні. Їхня фільтрація води змінює морський харчовий ланцюг, а також хімічний склад води навколо них.

"Це останнє місце у світі, де у нас немає морських інвазивних видів", - пояснює пані Маккарті. - Тож у нас поки що є можливість захистити його".

"Автохтонні види Антарктики були ізольовані протягом останніх 15-30 мільйонів років", - каже професор Девід Олдрідж з Кембриджського університету.

Це робить інвазивні види однією з найбільших загроз для їхнього біорізноманіття. І, як додає професор Ллойд Пек з British Antarctic Survey, "в Антарктиці значно вищі шанси втратити абсолютно унікальні види".

Вплив туризму

Туризм у цьому регіоні регулюється; туристичні кораблі повинні дотримуватися протоколів біозахисту. Але це дослідження показало, що на туризм припадає 67% відвідувань Антарктики (далі йдуть наукові дослідження, на які припадає 21%, і рибальство - 7%).

Автор фото, Victoria Gill

За даними міжнародної асоціації антарктичних туроператорів, у сезоні 2019/20 року регіон відвідали понад 70 000 людей. І хоча на індустрію сильно вплинула пандемія, ця кількість постійно зростає відтоді, як перші кілька сотень відвідувачів з Чилі та Аргентини прибули на Південні Шетландські острови в 1950-х роках.

Це збільшення, кажуть дослідники, має й інші наслідки.

"Куди б не йшли ці кораблі, ми бачимо інші види впливу людини на довкілля, чи то випадковий викид відходів, забруднення, зіткнення з дикою природою, чи шум", - каже пані Маккарті.

Автор фото, BAS

У ширшому плані заходи біозахисту для Антарктики - наприклад, очищення корпусів кораблів - наразі зосереджені на невеликій групі визнаних антарктичних "портів-шлюзів".

Але оскільки це дослідження показало, що багато інших портів по всьому світу пов'язані з регіоном, Британська антарктична служба закликає до "покращення протоколів біологічної безпеки" та вживання заходів щодо захисту довкілля для збереження антарктичних вод. Це означає частіший огляд корпусів кораблів за допомогою камер та їхнє очищення.

Професор Пек додає, що це особливо важливо, оскільки температура океану продовжує зростати через зміну клімату.

"Ми знаємо, що щось туди таки потрапить, якщо ми залишимо все як є", - каже науковець.