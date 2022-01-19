Ковід-сертифікати змінили. Чому скоротився термін дії й до чого тут бустер

32 хвилин(и) тому

Автор фото, unian

Термін дії українських ковід-сертифікатів скоротили з одного року (365 днів) до дев'яти місяців (270 днів).

Таке рішення ухвалив уряд.

"Тепер кожен, хто вакцинується бустером, матиме термін дії сертифікату 270 днів", - заявив міністр охорони здоров'я Олег Ляшко на засіданні уряду.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, сам текст постанови ще має бути уточнений у секретаріаті Кабміну.

Він також повідомив, що після засідання уряду міністри мають щепитися третьою - бустерною - дозою проти коронавірусу.

Сертифікати про вакцинацію, які згенерували вже 10 млн українців, постійно змінюються та оновлюються.

Розповідаємо про останні зміни у ковід-сертифікатах.

Було рік, стало 9 місяців

Рішення про скорочення терміну дії ковід-сертифікату з одного року до 9 місяців в Україні ухвалили після того, як такий крок зробили у ЄС.

У Європейському центрі з профілактики та контролю захворювань заявили, що вакцинація захищає протягом шести місяців, після чого захист слабшає. Тому протягом трьох місяців потрібно зробити бустерну дозу.

І після двох планових щеплень, і після бустеру документ про щеплення буде дійсним 270 днів замість 365 днів, як це було раніше.

Термін дії сертифікату рахується від останнього щеплення. Тобто з дати бустеру ваш сертифікат ще діятиме 9 місяців.

Автор фото, unian

Як запишуть бустер у сертифікат?

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З 6 січня всі українці можуть зробити щеплення бустерною дозою, якщо минуло шість місяців після другої дози.

В Україні вакцинація від ковід розпочалась наприкінці лютого минулого року. До 10 квітня вакцинувались 377 тисяч людей. Вони вже мають право на бустерну дозу, але, станом на 11 січня, щепилося лише 30 тисяч людей.

Третя бустерна доза також буде відображатися у ковід-сертифікаті. Зміни щодо бустера у Дію планують внести до кінця січня.

В оновленому ковід-сертифікаті будуть дані лише про бустерну дозу вакцини. Про це ВВС News Україна розповіла заступниця міністра охорони здоров'я з питань цифрової трансформації Марія Карчевич.

"При бустері у сертифікаті буде зазначатися третя доза і назва тієї вакцини, якою ви щепилися останньою. Також буде вказано, зо це 3/3 вакцин", - зазначила чиновниця.

Для того, щоб у сертифікаті з'явився бустер, треба буде його оновити. Тоді ж у ньому з'явиться і новий термін - 270 днів.

Якщо хтось сертифікат не оновить, він буде не дійсним.

Автор фото, unian

Куди пускають з ковід-сертифікатами?

Українські ковід-сертифікати визнали у 60 країнах світу, які входять до складу довірчої мережі е-здоров'я ЄС.

Серед них такі європейські країни, як Польща, Австрія, Латвія та решта членів ЄС.

У 2022 році планується, що склад цифрової мережі розшириться до 80 країн-учасниць, розповідають у МОЗ.

Водночас кожна країна окремо ухвалює рішення про правила перетину кордону і навіть при наявності ковід-сертифікату можуть заборонити в'їзд.

Наприклад, з листопада по кінець січня в'їзд для українців заборонила Італія.

Які є види сертифікатів?

Ковід-сертифікат про вакцинацію можна завантажити відразу після першого щеплення. Це жовтий сертифікат. Він діє 30 днів.

Після повної імунізації, двох доз, генерується зелений сертифікат.

Ковід-сертифікати бувають внутрішні - для використання всередині країни, і зовнішні - для перетину кордону.

Їх можна згенерувати у додатку Дія на смартфоні. А ще сертифікат можна завантажити з порталу Дія та роздрукувати.

Додаток Дія постійно оновлюється. Зараз туди вже зараз можна завантажити сертифікат про одужання та ПЛР-тест, які за умов карантину дають такі ж права, що і сертифікати про вакцинацію.

Наприклад, сертифікат про одужання доступний у застосунку Дія на 15-й день з моменту, як лікар внесе діагноз Covid-19 та правильні дані в медичний реєстр (ЕСОЗ).

Без фіксації в реєстрі сертифікат не підтягнеться. Сертифікат потрібно згенерувати самостійно.

Термін дії такого сертифікату - 105 днів з моменту встановлення діагнозу лікарем.

Автор фото, covid19.diia.gov.ua

Якщо ви створили ковід-сертифікат про одужання не на 15-й, а на 20-й день після встановлення діагнозу, сертифікат діятиме ще 85 днів.

Сертифікат також можна завантажити на підставі ПЛР-тесту, але лише з певних лабораторій, вказаних, на порталі Дія. Він діє 72 години.

Сертифікати для дітей

Дітям з 12 років також можна згенерувати електронний ковід-сертифікат. Зробити це можуть батько або матір.

Як згенерувати сертифікат для дитини:

- авторизуйтесь у Дії зручним способом або встановіть її з App Store, Google Play, AppGallery чи за посиланням go.diia.app;

- в послугах виберіть "COVID- сертифікат", "COVID-сертифікати моїх дітей";

- додайте свідоцтво про народження дитини, натисніть "Почати";

- надайте згоду на передачу медичних даних та натисніть "Надіслати".

Ковід-сертифікат про одужання дитини з'явиться в розділі "Документи".

Автор фото, covid19.diia.gov.ua

Як згенерувати сертифікат:

- авторизуйтесь у Дії зручним способом або встановіть її з App Store, Google Play, AppGallery чи за посиланням go.diia.app;

- на головному екрані натисніть "Додати COVID-сертифікат" або в послугах виберіть "COVID- сертифікат", натисніть "Почати";

- серед типів сертифікатів виберіть потрібний;

- надайте згоду на передачу медичних даних та натисніть "Надіслати".

Ковід-сертифікат з'явиться в розділі "Документи".

В Україні є чотири пункти допомоги з отримання ковід-сертифікатів, де можна поставити всі питання і згенерувати сертифікат. Вони розміщені на залізничному вокзалі, в аеропорті "Бориспіль", в ТЦ River Mall та в Міжнародному виставковому центрі. Адреси є тут.