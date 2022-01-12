Чи може "срібляста лисиця" перехитрити Путіна? Хто така Венді Шерман, яка веде переговори від США

51 хвилин(и) тому

Автор фото, WHITE HOUSE POOL Підпис до фото, На переговорах цього тижня перед заступницею Держсекретаря США стоїть складне завдання - запобігти великій війні у Європі

Венді Шерман, заступниця Держсекретаря США нині є однією із провідних дипломатів світу.

За густе сніжно-біле волосся та обережний і кмітливий стиль переговорів її називають "сріблястою лисицею". Саме вона нині веде переговори з Росією про Україну від імені США.

Ставки на цих переговорах є надзвичайно високими.

Путін зосередив на кордоні з Україною 100-тисячне військо, породивши припущення про можливість вторгнення до України і жорсткі застереження від Заходу.

США сподівається послабити напруження через переговори з Росією. І Венді Шерман тут у своїй стихії.

"Срібляста лисиця"

У Вашингтоні її добре знають за "колючі" манери, вона сміливо береться за розв'язання складних питань.

За президента Білла Клінтона працювала над угодою з Північною Кореєю, що мала на меті зупинити зусилля цієї країни на шляху до ядерної зброї.

У 2011 році, за президента Барака Обами, вона очолювала американську сторону на ядерних переговорах з Іраном. Зрештою, у 2015 їй вдалося домогтися підписання історичної угоди між Іраном та США, Британією, Францією, Німеччиною, Китаєм та Росією.

Хоча відтоді дію угоди призупинили, переговори про повернення Ірану до виконання документу відновилися у травні минулого року вже за президента Джо Байдена.

Автор фото, Inpho Підпис до фото, Від іранців Венді Шерман отримала призвисько "лисиця", а її колеги з Дреждепу додали до цього "срібляста"

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Венді Шерман завжди казала, що те, що вона жінка, ніколи не було перешкодою для участі в переговорах, навіть в Ісламській Республіці Іран, де спілкування між чоловіками та жінками є жорстко регламентованим.

"Коли я сиділа навпроти іранців, я була Сполученими Штатами Америки, і, можливо, як жінка, деякі речі говорила не так жорстко (як чоловіки). Але коли я стаю жорсткою і неконтрольованою, це справляє враження, бо цього не очікують", - розповідала вона.

Пані Шерман 72 роки. Попри важкі переговори, вона завжди виглядає дуже зібраною - "жодна волосинка" не вибивається з її зачіски, у яку вона вкладає своє сріблясто-сиве волосся, розповідає британський дипломат, який брав участь у міжнародних переговорах за участі Венді Шерман.

Саме від іранців вона отримала своє прізвисько - "лисиця" - за хитромудрий стиль переговорів. Це прізвисько підхопили і у Держдепі. Там навіть вдягли на переговори футболки з написом "срібляста лисиця".

Колеги пані Шерман кажуть, що під час переговорів спостерігають за нею із захопленням, а інколи навіть з острахом.

"Вона дуже кмітлива, - каже Джеймс Джефрі, колишній американський посол у Туреччині. - І дуже наполеглива".

Від соцпрацівника до дипломата

Свої дипломатичні навички Венді Шерман здобула у досить нетрадиційний спосіб: після навчання у школі соціальної роботи університету Меріленду, вона працювала у Балтиморі із дітьми, що потребували опіки.

Як працівник служби допомоги неблагополучним родинам у 1980-х, вона була незадоволена ефективністю допомоги дітям, що зазнали знущань і насильства. Тож стала працювати із громадою, аби змінити саму систему.

Згодом вона очолила державний орган із соціальної допомоги дітям і здобула репутацію політичної фігури на цій посаді.

Через кілька років вона увійшла до адміністрації президента Клінтона, ставши першою жінкою на посаді заступниці секретаря з політичних питань.

Цього тижня її навичкам доведеться пройти нове випробування.

Аналітики кажуть, що переговори з росіянами є надзвичайно важкими, і Венді Шерман знадобиться весь дипломатичний арсенал, щоб досягти поставленої мети - запобігти великій війні у Європі.

Автор фото, AFP Підпис до фото, "Переговори були складними, тривалими, дуже професійними, глибокими, конкретними, без спроб обійти якісь гострі кути", - заявив очільник російської сторони після переговорів із Шерман у Женеві

Вона вже провела переговори у Женеві, де російську сторону очолював заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков.

У середу вона візьме участь у зустрічі між росіянами та НАТО у Брюсселі, а у четвер має бути на переговорах у Відні.

Перед переговорами росіяни висунули свої умови: США має погодитися не розширювати сили НАТО на Схід, а також виключити можливість приєднання України до НАТО.

Наразі переговори не надто просунулися. "Ми були твердими", - заявила журналістам Венді Шерман після переговорів у Женеві.

А пан Рябков сказав після переговорів із Шерман, що вони були корисними і напруженими: "Переговори були складними, тривалими, дуже професійними, глибокими, конкретними, без спроб обійти якісь гострі кути".