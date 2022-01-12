Річниця збиття боїнга МАУ - родичі не вірять Ірану

15 хвилин(и) тому

Два роки тому у небі неподалік Тегерана збили літак, що належав авіакомпанії МАУ.

Усі 176 людей, що були на борту, загинули.

В іранській версії збиття українського літака родичі загиблих виявили численні суперечності. Їх підтверджують українські та канадські дипломати.

Родичі, з якими поспілкувалася ВВС, розчаровані повільністю слідства в Україні. А також тим, що українські дипломати намагаються домовитися з Іраном, хоч його влада не виявляє волі ані до незалежного розслідування, ані до міжнародної співпраці.

Іранська влада періодично відмовляється від переговорів. Іран тим часом розпочав судовий процес над обвинуваченими у збитті літака військовими. Багато родин жертв катастрофи вважають його "фейком".

На тлі цього всього знадобиться шість-десять років, аби домогтися вердикту в Міжнародному суді ООН. Але до того потрібно виконати низку вимог, щоб суд прийняв такий позов.

Адвокати родин вважають, що Іран робить усе, аби унеможливити міжнародний судовий розгляд.

ВВС розповідає про перебіг розслідування та його перспективи.

Відео Вікторії Жуган, Жанни Безп'ятчук, Ганни Чорноус, Олександра Шпигунова.