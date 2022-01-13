Вірджинія Джуффре - жінка, яка хоче засудити за зґвалтування принца Ендрю

1 година тому

Автор фото, Reuters

Американка Вірджинія Джуффре опинилася у центрі однієї з найгучніших судових баталій після того, як подала позов про сексуальне насильство проти 61-річного британського принца Ендрю, сина королеви Єлизавети II.

Вірджинія стверджує, що у підлітковому віці стала жертвою сексуальної експлуатації й жорстокого поводження з боку фінансиста Джеффрі Епштейна та його впливових спільників.

За словами Джуффре, їй доводилось надавати сексуальні послуги друзям Епштейна, серед яких були багаті бізнесмени, вчені та інші відомі й заможні люди.

Джуффре каже, що серед них був і герцог Йоркський Ендрю. Через ці дії вона звинувачує принца у сексуальних домаганнях.

Усі звинувачення принц Ендрю категорично відкидає. Але зусилля його адвокатів закрити справу на ранній стадії поки що не мали успіху, а суд Нью-Йорка розпочав розгляд цивільного позову проти нього.

Ось що відомо ВВС про Вірджинію Джуффре (до заміжжя - Робертс).

"Втрачене дитинство"

Вірджинія народилася у 1983 році в американському штаті Каліфорнія. Пізніше її родина переїхала до Флориди.

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

У сім років вона, за її словами, зазнала сексуального насильства з боку друга сім'ї, і її "дитинство швидко скінчилось".

"У юному віці я отримала душевну травму і втекла від цього", - розповіла вона в ефірі BBC Panorama у 2019 році.

Пізніше дівчинка періодично жила у прийомних сім'ях. А у 14 років опинилася на вулиці, де, за її словами, не знайшла нічого, "крім голоду, болю та [ще більшого] насильства".

2000 року, намагаючись налагодити своє життя, вона знайомиться з британською світською левицею Гіслен Максвелл.

На той момент Джуффре працювала гардеробницею на курорті Дональда Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Біч, і Максвелл запропонувала їй пройти навчання та отримати роботу масажистки.

"Я прибігла до батька, який працював на тенісних кортах у Мар-а-Лаго. Він знав, що я намагаюся налагодити своє життя, тому знайшов мені там роботу. Я сказала йому тоді: тато, ти не повіриш", - згадує вона.

Зустріч з Епштейном

Коли Джуффре приїхала до будинку Епштейна у Палм-Біч, він, за її словами, лежав голий, а Максвелл пояснила, як робити йому масаж.

"Весь цей час вони розпитували про моє життя".

"Мені здалося, що вони хороші люди, тому я довірилась і розповіла, що в мене були дуже важкі часи - я втекла з дому, зазнала сексуального й фізичного насильства ... Це було найгіршим, що я могла їм розповісти, адже тепер вони знали, наскільки я вразлива", - сказала вона ВВС.

Те, що мало стати співбесідою, за словами Вірджинії, перетворилося на початок багаторічного насильства.

Минулого місяця 60-річну Гіслейн Максвелл визнали винною у тому, що вона постачала дівчаток Джеффрі Епштейну, який займався сексуальними іграми з ними сам і пропонував їх своїм друзям. Зараз вона очікує на вирок.

Позов проти принца

Джуффре каже, що пройшла шлях від жорстокого поводження з боку Епштейна до часів, коли його впливові спільники "передавали її один одному як тарілку з фруктами", перевозячи світом на приватних літаках.

За її словами, у 2001 році, коли їй було 17, Епштейн привіз її до Лондона і познайомив з принцом Ендрю.

На фото, що облетіло весь світ, зображений принц, що обіймає Джуффре, а на задньому плані посміхається Гіслейн Максвелл.

Автор фото, Virginia Roberts Підпис до фото, Джуффре каже, що попросила Епштейна сфотографувати її з принцом Ендрю. Сам принц Ендрю називав це фото підробкою

За словами Джуффре, після нічного клубу Максвелл сказала їй, що вона "має зробити для Ендрю те, що робить для Джеффрі".

"Це були справді страшні часи ... Я не була прикута до раковини, але ці впливові люди були моїми ланцюгами", - сказала вона.

У своєму цивільному позові Джуффре стверджує, що принц тричі зґвалтував її: тієї ночі у лондонському будинку Максвелл, а потім у будинках Епштейна на Мангеттені та в Літтл-Сент-Джеймс на Віргінських островах.

Принц Ендрю сказав в інтерв'ю BBC Newsnight 2019 року, що не пам'ятає, щоб коли-небудь зустрічався з Вірджинією Джуффре, і у відповідь на її розповідь про те, що вони займалися сексом у США та Великій Британії, запевнив, що цього "не було".

Інше життя

В інтерв'ю Miami Herald Вірджинія розповіла, що у 2003 році Епштейн втратив до неї інтерес, тому що вона вже була надто стара для нього.

Їй вдалося переконати багатого фінансиста заплатити за навчання професійних масажистів, і він організував для неї курси в Таїланді.

Після навчання вона мала повернутися додому і привезти до США тайську дівчину, переїзд якої також організував Епштейн.

Але у літаку Джуффре зустріла чоловіка, у якого закохалася і за 10 днів вийшла за нього заміж. З ним вона переїхала до Австралії.

Сьогодні Вірджинія Джуффре мешкає у великому будинку на узбережжі Перта зі своїм чоловіком і трьома дітьми.

Вона заснувала некомерційну організацію Speak Out, Act, Reclaim (SOAR), метою якої є "навчання й захист жертв торгівлі людьми".

Після суду над Гіслейн Максвелл Вірджинія сказала New York Magazine, що "це, безумовно, не кінець".

"У цій справі замішано багато інших людей".