Скільки хвиль ковіду буде у 2022 році в Україні?

Діана Куришко

BBC News Україна

23 хвилин(и) тому

Автор фото, ЕРА

В останній день 2021-го голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус зробив обнадійливу заяву, що пандемію коронавірусу подолають у 2022 році.

Проте за тиждень кількість заражених у Європі зросла удвічі. У ВООЗ попередили, що незабаром половина населення Європи інфікується Омікроном.

А 12 січня українським прем'єр Денис Шмигаль висловився досить оптимістично про завершення пандемії Covid-19 у 2022 році.

То які прогнози щодо ковіду для України на 2022 рік - розбиралася ВВС News Україна.

Хвиля вже тут?

"В Україні вже починається чергова хвиля Covid-19", - заявили 12 січня у Національній академії наук, проаналізувавши динаміку нових випадків та позитивних ПЛР-тестів.

Хоча, при цьому зазначили, що реальну швидкість поширення ковіду спрогнозувати важко, бо початок хвилі припав на святковий період, коли важко збирати дані.

Автор фото, Reuters

14 січня в Україні виявили вже понад 10 тисяч інфікованих. За десять днів до того їх було у рази менше - 4 тисячі.

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За прогнозами МОЗ, вже з кінця січня в Україні буде більше Омікрону.

Дослідження показують, що Омікрон рідше спричиняє серйозні симптоми, ніж попередні варіанти Covid. Але цей варіант дуже заразний, ним можуть інфікуватися навіть повністю вакциновані люди.

Рекордна кількість людей, які ним заразилися у Європі, зараз чинить серйозний тиск на систему охорони здоров'я країн.

В Україні такого тиску ще не спостерігають, хоча, в деяких лікарнях, наприклад, у Львові кількість ковідних хворих вже зросла в рази.

У МОЗ вважають, що пік нової хвилі в Україні припаде на лютий і запевняють, що до цього готові, а кисню хворим вистачить.

Але подібні обнадійливі заяви лунали й перед осіннім сплеском, а перебої з киснем тоді були.

За прогнозами Київської школи економіки, наразі у зоні ризику два українські регіони - Сумська та Івано-Франківська область, де досить великі коефіцієнти виявлення нових випадків. Разом з тим, як зазначає Юрій Ганиченко з КШЕ, ризик спалаху зараз є в будь-якому регіоні України.

Чи вплине вакцинація?

Дві хвилі, до 3 млн хворих і до 110 тис. смертей прогнозують у 2022 році в Україні аналітики Українського центру охорони здоров'я.

У прогнозі, опублікованому наприкінці 2021 року, експерти кажуть, що влітку буде сезонний спад, восени - нова хвиля, а рівень вакцинації буде недостатнім, щоби вплинути на перебіг ковіду.

До кінця 2022 року в Україні вакцинуються 54% населення, а кампанія фактично зайде у "глухий кут" через мізерну кількість охочих людей вакцинуватися вперше, зазначають аналітики.

Станом на 14 січня, в Україні повністю вакциновані менш як 50% дорослого населення.

У МОЗ більш оптимістичні у планах вакцинацій і на 2022 рік ставлять амбітну планку в 70% щеплень дорослого населення. Як розповів ВВС Україна головний санітарний лікар Ігор Кузін, на 2022 рік запланована велика інформаційна кампанія, щоб переконати вакцинуватися тих, хто вагається і тих, хто боїться.

При цьому, як кажуть експерти, в Україні достатньо медичних ресурсів, щоб щодня вакцинувати близько 1% дорослого населення. Але чи знайдуться бажаючі?

Швидкість, з якою українці їдуть вакцинуватися, й справді йде на спад останнім часом.

Після пікових показників у 300 тисяч щеплень щодоби восени 2022 року, коли запровадили карантинні обмеження й у пунктах вакцинації збиралися черги, зараз за день щеплюються по 90-100 тисяч. І це у будні, коли вакцинацій найбільше, і з врахуванням всіх бустерних та додаткових доз.

При цьому ризик смертності серед невакцинованого населення у 10 разів більший, ніж у повністю вакцинованого, а ризик госпіталізації більший у 4,3 раза, попереджає міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко і наводить дані - за четвертий квартал 2021 року майже 95% людей, що померли в Україні від ковіду, не були вакциновані.

Три сценарії

Протягом зимово-весняної хвилі 2022 року, за прогнозами Українського центру охорони здоров'я, можуть захворіти 1,3 мільйона українців, а померти — 40 тисяч.

Але найважче, попереджають експерти, попереду - це осіння хвиля.

Автор фото, ЕРА

"Головне питання 2022 року — це ситуація перед осінньою хвилею. Який штам буде домінувати? Чи виявиться Омікрон більш небезпечним? Чи зʼявиться новий штам, який сплутає всі карти? Чи достатній рівень імунітету здобуде населення від вакцинації та через перенесену хворобу?" — говорить співзасновник Українського центру охорони здоров'я Павло Ковтонюк.

За його словами, ми вже мало що можемо зробити, щоби вплинути на нову хвилю. Вона - неминуча.

"Головне завдання року для нашого уряду — це підготовка до осінньої хвилі. Від того, якою вона буде та як добре Україна підготується до неї, будуть залежати наші втрати за результатами третього року пандемії", - вважає пан Ковтонюк.

Експерти центру прогнозують наступні три сценарії розвитку ситуації з Covid-19 восени 2022 року.

Перший - адаптація. Йдеться про те, що уже цієї осені ми можемо побачити, як вірус адаптується до людей. Нових випадків не стане менше, проте перебіг хвороби буде менш тяжкий та дещо знизиться летальність.

Другий - стагнація. Це означає, що адаптації не відбудеться, проте більш серйозних штамів не з'явиться. Водночас рівень вакцинації буде вже на тому рівні, щоби вплинути на госпіталізації та летальність.

Третій - загострення. Найбільш небажаний перебіг подій. За цим сценарієм одна з мутацій призведе до появи більш агресивних штамів, що зумовить збільшення інфікованих та зростання летальності. У такому випадку до 1,9 мільйона людей в Україні можуть захворіти, а 66 тисяч — померти під час осінньої хвилі.

Що робити?

Нові мутації SARS-CoV-2 потребуватимуть більш дієвих заходів стримування, вважають у Київській школі економіки.

У разі підтвердження більшої стійкості до вакцин Омікрону, це може вимагати від людей ще більшого охоплення вакцинацією, а від уряду - продовження карантину.

Автор фото, Reuters

2022 рік - ще один, який ми проведемо у медичних масках. І навряд чи вигадають інші форми захисту від пандемії, ніж карантин, вважають в Українському центрі охорони здоров'я.

На думку експертів, змінити ситуацію може поява ліків для лікування коронавірусу вдома. Наприклад, якщо зʼявиться препарат, який можна буде купити в аптеці на етапі ранніх симптомів. Це може значно зменшити рівень летальності і зберегти десятки тисяч життів.

"2022 рік не буде останнім у цій пандемії. Але чи стане останнім 2023 рік? Ось на це питання ми зможемо отримати відповідь протягом 2022 року. І залежати вона буде передусім від зусиль маловакцинованої частини світу, зокрема, й України", - каже пан Ковтонюк.