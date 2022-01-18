Собака і море як ліки від болю. Паліативна допомога дітям

1 година тому

Крихітна чихуахуа Яся - це не просто найкраща подружка семирічного Діми з Чернігова. Вона - частина його паліативного лікування.

У Діми тяжкі ускладнення після хіміотерапії. І звичайні життєві радощі, такі як собака чи поїздка на море, означають для його здоров'я не менше, ніж медикаментозне лікування.

Українська медицина визнає необхідність паліативного лікування і навіть виділяє на нього гроші.

Однак на практиці цей спосіб допомоги тяжкохворим залишається скоріше чимось екзотичним і незрозумілим для багатьох. Історія Діми Малюка - приклад цього.

Над матеріалом працювали Олег Карп'як i Анастасія Грібанова.