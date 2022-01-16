Петро Порошенко повертається до Києва. Його прихильники не виключають арешту

Святослав Хоменко

ВВС, Київ

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Порошенко каже, що представники влади намагалися донести до нього сигнали про те, що в Україну йому краще не повертатися, однак переконує, що готовий постати перед судом одразу після прильоту з Варшави

П'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що прибуде до Києва після місячної відсутності вранці у понеділок, 17 січня. Як для нього закінчиться цей день, наразі невідомо: Порошенка звинувачують у державній зраді на користь Росії та у сприянні тероризму.

У Державному бюро розслідувань (ДБР) вважають, що Порошенко ухиляється від слідчих дій, і отримали ордер на його примусове доправлення до суду для обрання йому запобіжного заходу.

Сам Порошенко каже, що його переслідують з політичних мотивів. Він заявляє, що готовий приїхати до суду добровільно відразу після прильоту, і додає, що владі забракне "духу, сил і волі", щоб помістити його за ґрати.

Додатковим фактором, що може вплинути на події понеділка, стане масова акція прихильників Порошенка, які планують зустрічати колишнього президента в аеропорту.

Невловимий Порошенко

Те, що Петро Порошенко стане підозрюваним у кримінальній справі щодо торгівлі вугіллям із самопроголошеними республіками Донбасу, очікували впродовж кількох останніх місяців.

Власне, одним із символів цієї справи стали "плівки Медведчука" - перехоплені записи телефонних розмов українського політика, а заразом і кума Володимира Путіна Віктора Медведчука. Спершу їх оприлюднили журналісти Bihus.info, не вказуючи, звідки вони їх отримали, але згодом СБУ заявила, що їхні експертизи підтвердили автентичність записів.

У цих переговорах Медведчук, який по-приятельськи обговорював постачання вугілля з непідконтрольних Києву територій з тодішнім помічником Володимира Путіна Владиславом Сурковим та з представниками сепаратистів, раз у раз згадував, що "головний" знає про схему і сприятиме її реалізації. З контексту розмов випливало, що йдеться саме про тодішнього президента України Петра Порошенка.

У жовтні минулого року справу "про вугілля" порушили проти Медведчука. 17 грудня слідчі ДБР намагалися вручити Петру Порошенку виклик на допит у цій же справі, однак той просто відмахнувся від правоохоронців, сів у своє авто і поїхав. Того ж вечора Порошенко виїхав з України.

Автор фото, Petro Poroshenko Facebook Підпис до фото, Петро Порошенко пояснив терміновий від'їзд з Києва заздалегідь запланованою зустріччю з Вселенським патріархом Варфоломієм. Слідчі ДБР стверджують, що квиток до Стамбула Порошенко придбав вже після того, як йому спробували вручити виклик на допит

За кілька днів слідчі ДБР надіслали повідомлення про підозру. Це означає, що з цього моменту Порошенко є підозрюваним, а суд упродовж трьох днів має обрати йому запобіжний захід. Однак адвокати експрезидента стверджують, що цей документ всупереч всім процедурним вимогам просто "запхали у хвіртку" будинку Порошенка і що ніяким підозрюваним він насправді не є.

Так чи інакше, наприкінці грудня слідчі ще раз спробували викликати Порошенка на допит. Він прогнозовано - через соцмережі - відповів їм, що перебуває з плановим візитом за кордоном, де зміцнює міжнародну підтримку Києва перед можливою російською агресією. Порошенко заявив, що зможе поспілкуватися зі слідчими після того, як повернеться до України, - імовірно, у першій половині січня.

На думку слідчих, Порошенко ухиляється від слідчих дій. Спочатку вони отримали ордер про примусове доправлення його до суду для обрання запобіжного заходу. Потім домоглися судового арешту всіх активів та майна, що належали Петру Порошенку.

12 січня Порошенко заявив, що прибуде до Києва рейсовим літаком з Варшави о дев'ятій годині ранку за київським часом у понеділок, 17 січня. Що його чекає на батьківщині, наразі невідомо.

Затримають чи ні?

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З одного боку, правоохоронці мають ордер на примусове доправлення Порошенка до суду. Тобто теоретично, міркують його прихильники, попереднього президента можуть затримати - картинно, із застосуванням сили, або більш делікатно - просто на стійці прикордонного контролю.

З іншого боку, зовсім не факт, що владі це дійсно потрібно. Статті кримінального кодексу, за якими обвинувачують Порошенка, не передбачають обов'язкового утримання підозрюваного під вартою.

І хоча прокурори вимагають від суду заарештувати Петра Порошенка на два місяці, найімовірніше, суддя відправить його, як і іншого відомого фігуранта цієї справи Віктора Медведчука, під цілодобовий домашній арешт.

Тому "заламувати" Порошенка і везти його до суду заради того, щоб суддя відпустив його додому, немає жодного сенсу, розмірковують і співрозмовники ВВС з табору Порошенка, і співрозмовники у правоохоронних органах.

І ті, й ті погоджуються: м'яч на полі влади, і саме від її рішення, як зустрічати в Україні Порошенка, залежить, як саме розгортатимуться події у понеділок.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Перед візитом до Печерського райсуду Порошенко збирається виступити перед своїми прихильниками, які зустрічатимуть його біля аеропорту

А поки що адвокати Порошенка заявили, що їхній клієнт готовий прибути до суду відразу після прильоту до Києва 17 січня. ДБР не заперечувало, і Печерський районний суд призначив засідання щодо вибору запобіжного заходу для Петра Порошенка на 11 ранку понеділка.

"ДБР сподівається, що Петро Порошенко як народний депутат України, відповідальний політик і відповідальний громадянин виконає усі процесуальні обов'язки і самостійно прибуде на засідання суду", - заявила у п'ятницю представниця Держбюро розслідувань Тетяна Сап'ян.

А втім, певна знервованість в атмосфері навколо прильоту Порошенка все ж таки відчувається.

У принципі, затримати Порошенка на паспортному контролі можуть працівники Держприкордонслужби, якщо це доручить їм якийсь інший правоохоронний орган. За даними на 16 січня, такого доручення немає, але й до прибуття Порошенка на батьківщину залишається ще доба.

Тим більше, що напередодні свого повернення атмосферу підігріває й сам Порошенко.

"Зеленському треба відвернути увагу черговим відео, черговими посадками, але тут не на того нарвались (…). Я не опинюсь за ґратами - не вистачить ні духу, ні сил, ні волі", - заявив він у четвер в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Так чи інакше, у київському аеропорту "Жуляни", куди о 9:10 ранку понеділка має прибути рейс із Варшави з Петром Порошенком на борту, його зустрічатимуть тисячі прихильників.

Група підтримки

Для чого потрібен масовий - а прогнозують, що в акції може взяти участь до десяти тисяч людей, - мітинг Петру Порошенку, більш-менш зрозуміло.

Якщо Порошенку дадуть вільно пройти прикордонний контроль і вийти з аеропорту, його промова перед від'їздом до суду стане яскравим політичним моментом понеділка.

З якими тезами може звернутися Порошенко до своїх прихильників, також спрогнозувати нескладно: влада хотіла витіснити свого головного суперника з країни, але не вийшло; влада намагалася залякати його можливим арештом, але він повернувся; влада сфабрикувала обвинувачення у держзраді на користь Росії йому, президенту, при якому почалася війна з країною-агресором, - але він піде до суду і доводитиме свою правоту.

Коротко кажучи, це буде промова переможця.

Доїхати в Жуляни з будь-якого району Києва можна швидко. Співрозмовники ВВС з табору Порошенка кажуть, що планують миттєво мобілізуватися і не виключають акцій протесту на випадок "беззаконня" - аж до перекриття доріг.

Якщо літак перенаправлять до аеропорту "Бориспіль", що за 40 км від "Жулян", то, за даними ВВС, активісти вирушать не туди, а просто до будівлі Офісу президента. Адже саме Зеленського називає замовником свого переслідування сам Порошенко.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Петро Порошенко вважає, що замовником його політичного переслідування є президент Володимир Зеленський. Українська влада відкидає підозри у політичному підґрунті "вугільної справи"

Отже, надсилають "порошенківці" сигнал владі: якщо їй не потрібні гучні масові акції у центрі міста - ба більше, у день візиту до Києва очільниці німецького МЗС Анналени Бербок, - то влада має бути найбільшою мірою зацікавлена в тому, щоб повернення Порошенка відбулося без ексцесів.

У будь-якому разі, організатори акції на підтримку Порошенка обіцяють, що з аеропорту якась частина його прихильників вирушить до суду, де почнеться засідання у його справі.

У чому звинувачують Порошенка

Суть "вугільної справи", фігурантом якої є Петро Порошенко, за версією обвинувачення, полягає в тому, що у 2014 році він, діючи спільно з Віктором Медведчуком, його знайомим бізнесменом Сергієм Кузярою та іншими особами, ба більше - "в умовах конспірації" координуючи їхню діяльність, зірвав постачання в Україну південноафриканського вугілля та організував його закупівлю у самопроголошених республік Донбасу.

Сталося це начебто так. Уже влітку 2014-го виявилось, що Україна ризикує залишитись без тепла взимку. Більшість теплових електростанцій працювали на особливому енергетичному вугіллі-антрациті, а шахти з його видобутку залишилися на територіях, які контролювали сепаратисти.

Уряд уклав контракт на постачання вугілля з ПАР, але тут деякі "представники російського керівництва" нібито поставили Віктору Медведчуку, який діяв у їхніх інтересах, завдання - зірвати ці поставки та зробити так, щоб Україна купувала вугілля у "республік". Медведчук "за невизначених обставин" залучив до реалізації "злочинного плану" Петра Порошенка.

Порошенко, за версією обвинувачення, погодився співпрацювати з Медведчуком, оскільки побоювався, що подальше погіршення відносин України з Росією згубно вплине на його політичний рейтинг.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, За версією обвинувачення, до схеми з вугіллям із самопроголошених республік Петра Порошенка залучив Віктор Медведчук (у центрі), який наразі перебуває під домашнім арештом у тій самій справі

У листопаді 2014 року Порошенко на засіданні Ради безпеки розкритикував якість південноафриканського вугілля та звернув увагу силовиків на цю проблему.

У міністерстві енергетики відбулися обшуки, профільного міністра Юрія Продана, що виступав проти закупівлі вугілля у "республік", спочатку викликали на допит, а потім взагалі замінили на більш зговірливого Володимира Демчишина.

Африканські партнери за таких обставин самі відмовилися від контрактів на постачання в Україну вугілля.

Далі "республіки" обрали дві шахти на непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей, що мали продавати своє вугілля Києву. Їх формально перереєстрували у Києві, щоб гроші за вугілля отримували не підприємства з "республік", а суб'єкти, що формально діють в українському правовому полі.

Насправді ж, йдеться у підозрі, істотну частину грошей за вугілля просто відвозили на непідконтрольні території Донбасу готівкою. Де, додає обвинувачення, ними на власний розсуд розпоряджалися "керівники терористичних організацій".

Загалом, за версією обвинувачення, лише за 2015 рік "терористичні організації "Л/ДНР" отримали від України щонайменше 205 млн гривень (близько 7,3 млн доларів) із запланованих 3,2 млрд гривень.

Таким чином, резюмує підозра, Порошенко, Медведчук, Демчишин, Кузяра та інші невстановлені слідством особи "підірвали енергетичну безпеку України в 2014-15 роках, позбавивши її можливостей для диверсифікації джерел постачання енергоресурсів, а також надали Росії ширші можливості для подальшого втручання у внутрішні справи України і ведення проти неї підривної діяльності".

Схема з постачанням вугілля з шахт, розташованих на непідконтрольних територіях, діяла до початку 2017 року, коли після протестів на лінії розмежування Київ запровадив "економічну блокаду Донбасу".

Віктор Медведчук із весни минулого року перебуває під домашнім арештом.

Сергій Кузяра з осені минулого року був у СІЗО, 12 січня 2022 року суд відпустив його під домашній арешт.

Володимир Демчишин перебуває за кордоном. У листопаді минулого року суд у Києві заочно дозволив його затримати.

Що каже захист

За сім років, які для України виявилися, м'яко кажучи, багатими на події, обставини скандалу з африканським вугіллям вже трохи забули. Однак фактом лишається те, що позбавлена доступу до донбаського антрациту енергетична система України цілком могла не пережити зиму 2014-15 років.

Порошенко тоді справді публічно сумнівався у якості вугілля з ПАР і стверджував, що гроші, які Київ заплатить за вугілля з Донбасу, підуть не на посилення сепаратистів, що воюють з Україною, а виключно на зарплати шахтарям. Адже, читалося тоді між рядків, якщо ці люди перестануть отримувати зарплатню на своїх шахтах, куди їм ще податись, як не у "військкомати" самопроголошених республік?

Нинішня стратегія захисту Петра Порошенка має три основні меседжі.

По-перше, кажуть його адвокати, у постачанні вугілля з непідконтрольної частини Донбасу немає нічого незаконного. Ба більше, ці поставки за тих обставин були необхідні.

З формальної точки зору, нагадують вони, гроші за вугілля отримували не сепаратисти, а українські підприємства і відраховували з них податки до українського бюджету.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Петро Порошенко запевняв, що гроші за вугілля з Донбасу йдуть не озброєним сепаратистам, а на зарплати мирним шахтарям

"Постачання вугілля [з Донбасу] - це єдине можливе рішення, яке тоді врятувало Україну", - заявляє адвокат Порошенка Ігор Головань.

Адже, продовжив Головань, якщо владнати всі паливні проблеми України можна було б за допомогою південноафриканського вугілля, то чому ж зараз, за два з половиною роки після відставки Порошенка, Україна не завалена цим вугіллям з ПАР, а натомість в експертних колах обговорюють апокаліптичні прогнози щодо цьогорічного опалювального сезону.

По-друге, продовжують адвокати експрезидента, вони взагалі не визнають участі Порошенка у будь-яких діях, пов'язаних з укладанням вугільних контрактів та їхньою реалізацією.

І справді, з формальної точки зору питання палива й енергетики, підготовки країни до зими та оплати за поставлене звідки б там не було вугілля - це компетенція уряду і конкретно профільного міністра.

І тепер юристи Порошенка заявляють, що тодішній президент наприкінці 2014 року отримав дані про потенційну загрозу національній безпеці через можливий зрив опалювального сезону й поставив компетентним органам завдання - забезпечити країну теплом. А деталями - на кшталт переговорів з посадовцями у сфері енергетики чи директорами донбаських шахт - тобто реалізацією "плану", описаного в підозрі, не займався.

"Порошенко поставив перед урядом завдання знайти вугілля, уряд дістав його у законний спосіб", - заявив в інтерв'ю "Українській правді" адвокат Порошенка Ілля Новіков.

І по-третє, захисники стверджують, що сторона обвинувачення припустилася величезної кількості процедурних порушень. І навіть називати Порошенка підозрюваним у цій справі - некоректно.

"Гадаю, вони (обвинувачі Порошенка) не вірять, що ця справа дійде до суду. Їхнє тактичне завдання на цьому короткому відрізку - забезпечити скандал", - сказав "Українській правді" адвокат Ілля Новіков.

До чого тут політика?

Головне, що говорить команда Порошенка про "вугільну справу", - це те, що її не можна розглядати інакше як політичне переслідування лідера української опозиції.

"Ті зміни, що відбулися в соціологічних опитуваннях, в електоральному середовищі, показують, що наша політична сила випередила Зеленського…, і на сьогодні це ще одна причина, чому Зеленський діє таким чином: тому що він хоче за прикладом 2012 року прибрати з парламентських виборів свого основного конкурента", - заявив Петро Порошенко в інтерв'ю Радіо Свобода.

Проведене наприкінці грудня 2021 року соціологічне дослідження Центру Разумкова та фонду "Демократичні ініціативи" показало, що на гіпотетичних президентських виборах Володимир Зеленський заручився б підтримкою 24% українських виборців, за Петра Порошенка проголосували б 16%. А ось у другому турі соціологи зафіксували мінімальну, на межі статистичної похибки, але перевагу Порошенка - 50,1 проти 49,9.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Петро Порошенко каже, що однією з причин активізації справ проти нього є те, що він - головний конкурент Володимира Зеленського у президентських рейтингах

Саме з такими тенденціями пов'язують активізацію справ проти Порошенка у його команді.

Втім, розмірковують вони, "збити" рейтинг Порошенка за допомогою кримінальних справ владі навряд чи вдасться.

Відразу після перемоги Зеленського кількість справ, відкритих проти його попередника, обчислювалася десятками, але довести до завершення жодну з них влада не змогла. Натомість створила для Порошенко імідж найпереслідуванішого опонента Зеленського. Варто зазначити, що Зеленський і сам доклався до формування такої точки зору своєю надто нервовою реакцією на прізвище Порошенка.

Співрозмовники ВВС у таборі Порошенка заявляють, що той, попри усталений імідж сибарита й олігарха, внутрішньо готовий провести певний час у СІЗО, "якщо треба". Та й домашній арешт, продовжують вони, не стане на заваді активній політичній діяльності.

Діяльності, яка, за розрахунками штабістів Порошенка, приведе його до президентського крісла вдруге.

На мітингах на підтримку Порошенка влітку минулого року, коли його викликали до суду через іншу відкриту проти нього справу, прихильники вітали його криками "Сьомий! Сьомий!" Петро Порошенко був п'ятим президентом, Володимир Зеленський є шостим, а наступні вибори президента мають відбутися у 2024 році.

У Державному бюро розслідувань відкидають підозри у політичному підґрунті справи проти Порошенка.

А Володимир Зеленський у відповідь на прохання прокоментувати вручення Петру Порошенку підозри у держзраді заявив: "Нехай розбирається суд і правоохоронні органи".