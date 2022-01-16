Влада Казахстану заявила про 225 загиблих у протестах. Це перші офіційні дані

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Влада Казахстану заявила, що під час масових акцій протесту, що прокотилися країною на початку січня, загинули 225 людей, зокрема 19 військових і поліцейських. Це перші офіційні оцінки кількості жертв подій, у ході яких на деякий час захопили та спалили кілька урядових будівель; влада затримала кілька тисяч учасників виступів. Тим часом стало відомо, що з національних енергокомпаній Казахстану звільнені Дімаш Досанов і Кайрат Шаріпбаєв, яких ЗМІ називають партнерами дочок Нурсултана Назарбаєва, Даріги та Алії.

У суботу представники прокуратури та МОЗ республіки повідомили на спільному брифінгу, що під час протестів постраждали 4578 осіб. "За час заворушень до моргів надійшли 225 загиблих, - сказав начальник служби кримінального переслідування генеральної прокуратури Серік Шалабаєв. - Серед них є озброєні бандити, які брали участь у нападі на будинки органів правоохоронних органів. Є й мирні громадяни".

Шалабаєв та представник мінохоронздоров'я Асель Артакшинова уточнили, що 175 загиблих із 225 померли вже після госпіталізації. Ще 265, як і раніше, госпіталізовано, 67 людей перебувають у реанімації.

Після того, як протести в Казахстані було придушено, влада говорила про затримання близько 8 тис. осіб. Проте на брифінгу в суботу представник прокуратури повідомив, що влада затримала 672 підозрюваних, 446 з яких уже заарештовано. За даними прокуратури, порушено 540 кримінальних справ, у тому числі 44 за звинуваченнями у тероризмі та 34 - участі у масових заворушеннях.

Протести у Казахстані почалися на початку січня в західній Мангістауській області через підвищення цін на скраплений газ. За кілька днів протести переросли у сутички з поліцією, при цьому учасники демонстрацій висували не лише економічні, а й політичні вимоги.

Акції швидко поширилися по всьому Казахстану, охопивши до 4 січня усі великі міста країни.

Надзвичайний стан

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запровадив надзвичайний стан спочатку в окремих областях та містах, а потім і по всій країні. У країні майже повністю відключено інтернет.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Російські військові зі складу сил ОДКБ залишають Алмати

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Президент поклав на уряд провину за "допущення протестної ситуації" та відправив його у відставку. Також Токаєв оголосив, що на тлі заворушень сам обійме посаду секретаря Ради безпеки, яку до нього обіймав перший лідер Казахстану Нурсултан Назарбаєв, який керував країною з моменту розпаду СРСР.

5 січня у найбільшому місті країни Алмати та деяких інших регіонах Казахстану почалися зіткнення, протестувальники розгромили і спалили кілька адміністративних будинків. Паралельно з цим групи людей громили та грабували магазини, а також запалювали автомобілі на вулицях.

Токаєв звернувся до ОДКБ із проханням про допомогу, внаслідок чого до Казахстану направили контингент членів цього військового блоку.

7 січня президент країни оголосив про поновлення порядку. Влада Казахстану звинуватила у розпалюванні протестів іноземні сили, але не пред'явила доказів їхньої причетності до того, що сталося.

Цього тижня влада заявила, що місія ОДКБ у Казахстані виконана, і війська почали виводити.

Двоє родичів Назарбаєва залишили корпоративні посади

Влада Казахстану в суботу підтвердила, що з національних енергокомпаній країни звільнені Дімаш Досанов і Кайрат Шаріпбаєв, яких ЗМІ називають, відповідно, чоловіком і партнером дочок Нурсултана Назарбаєва Дарігі та Алії.

Автор фото, sk.kz Підпис до фото, Прапори Казахстану та урядового фонду "Самрук-Казина"

Шаріпбаєв обіймав посаду голови правління національної компанії "Казахгаз". За даними деяких ЗМІ, він перебуває у неофіційному шлюбі зі старшою донькою першого президента Казахстану Даригою.

Дімаш Досанов з 2015 року одружений із молодшою ​​дочкою Нурсултана Назарбаєва Аліє. Протягом своєї кар'єри він обіймав керівні посади у нафтогазових компаніях, а з січня 2016 року був першим заступником генерального директора АТ "КазТрансОйл", а згодом - генеральним директором цієї компанії, яка керує нафтопроводами Казахстану. За даними порталу TengriNews, він має ступінь магістра ділового адміністрування (МВА) Джорджтаунського університету США.

Повідомлення про звільнення Шаріпбаєва та Досанова з'явилося на сайті інвестхолдінгду "Самрук-Казина", який об'єднує національні компанії країни.

Після того, як Назарбаєв втратив посаду голови Ради безпеки Казахстану, деякі спостерігачі заговорили про те, що в країні розпочався демонтаж його спадщини. Сам елбаси після та під час протестів на публіці не з'являвся, хоча його представники говорили, що він перебуває у Казахстані.

Як передає агентство КазТАГ, вуличні таблички з ім'ям Назарбаєва почали пропадати по всій країні. Зокрема, з таблички на будівлі Фонду Назарбаєва у столиці країни Нур-Султані зникла назва організації, в якій згадується ім'я елбаси, повідомляє агентство. Його кореспонденти також повідомляють, що влада Алмати поки не поспішає відновлювати таблички на проспекті імені Назарбаєва, розбиті під час акцій протесту.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Мармурова табличка під назвою фонду Назарбаєва в Алмати постраждала під час акцій протесту

Також у країні йде збір підписів під петицією з проханням перейменувати місто Нур-Султан у Астану.

Найбагатші люди Казахстану

81-річний Нурсултан Назарбаєв керував Казахстаном з 1989 по 2019 рік спочатку як голова місцевої Комуністичної партії, а потім як президент.

Декілька членів його сім'ї та колишніх соратників, за версією журналу Forbes, перебувають у списку найбагатших людей Казахстану. Так, Дінара Кулібаєва, друга дочка Назарбаєва, та її чоловік Тимур Кулібаєв є мажоритарними акціонерами "Народного банку Казахстану", найбільшого у країні. За оцінкою Forbes, ринкова вартість їх частки становить близько 2,8 млрд доларів.

Автор фото, Anadolu Agency Підпис до фото, Деякі члени оточення Назарбаєва належать до найбагатших людей Казахстану

Кайрат Боранбаєв, сват Даріги Назарбаєвої, старшої дочки екс-президента Нурсултана Назарбаєва, володіє франшизою McDonald's у Казахстані та Білорусі, а також частками в інших бізнесах.

Булат Утемуратов, колишній помічник Назарбаєва, має частки у сфері нерухомості, банківському секторі та телекомунікаціях. За даними Forbes, він також володіє часткою світового сировинного гіганта Glencore.