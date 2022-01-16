Європа вперше закриє безвізовий в'їзд для цілої країни через "золоті паспорти"

Олексій Калмиков

BBC

52 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Євросоюз вибрав для показової прочуханки далекі тихоокеанські підмостки багатоактної трагедії в райських декораціях

Європейський союз уперше вирішив покарати цілу країну за торгівлю паспортами, які дають право на безвізовий в'їзд до ЄС. Першою жертвою ризикує стати невелика острівна держава Вануату, однак за іншими схемами "громадянство в обмін на інвестиції" Європа уважно стежить.

Ринок "золотих паспортів" оцінюється в 25 млрд доларів на рік. У тій чи іншій формі громадянством торгує кожна друга країна у світі. І якщо в Європі паспорт коштує від пів мільйона доларів і майже завжди потребує проживання та перевірки походження грошей, то на островах Карибського моря та Тихого океану можна вкластися у 100-150 тисяч, причому швидко та без зайвих питань.

Захід стурбований тим, що такі схеми корисні зловмисникам і використовуються, серед іншого, для уникнення податків. Більше за інших це не подобається Європі, оскільки в Старому Світі завдяки Шенгенській угоді стерті кордони між трьома десятками країн найбільшого та найбагатшого політичного союзу на планеті з населенням у пів мільярда людей.

Європа оголосила вендету "золотим паспортам" ще кілька років тому, у 2019 році.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Вануату мешкає на вулкані. Вулкан Ясур завжди активний. Він приваблює туристів, а інвесторів приваблюють нульовими податками та паспортом-"всюдиходом"

"Деякі країни цілеспрямовано рекламують своє громадянство як спосіб отримати безвізовий доступ до країн Євросоюзу, - йшлося у програмному документі ЄС. - Найчастіше цим користуються багаті громадяни безвізових країн, щоб оминути вимоги та перевірки, передбачені Шенгенською угодою, зокрема ті, що покликані припинити відмивання грошей та фінансування тероризму".

Євросоюз судиться з власними членами Мальтою та Кіпром, вимагаючи посилити умови надання громадянства в обмін на інвестиції. А з третіми країнами йому панькатися не треба, достатньо погрожувати скасуванням безвізового режиму.

У 2019 році Єврокомісія поставила на контроль інвесторські схеми в Молдові, Чорногорії та Албанії, а також пообіцяла стежити, чи не придумають чогось подібного нові безвізові країни на кшталт України чи Грузії. Молдова швидко скасувала свою програму - одну з найдоступніших у світі.

Однак досі жодного разу ЄС не застосовував крайнього заходу - скасування безвізового режиму. І ось тепер Єврокомісія вирішила дати показового прочухана. Під гарячу руку потрапив архіпелаг, загублений у Тихому океані десь між Австралією та Фіджі.

$130 тисяч за 130 віз

Паспорт Вануату відкриває кордони 130 країн і коштує 130 тисяч доларів. За ним навіть не треба нікуди летіти, можна все зробити дистанційно та за рекордно короткі терміни. А шанси отримати відмову мікроскопічні: за останні вісім років громадянами Вануату стали 10,5 тисяч інвесторів, а відмовили лише одному.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Кожен четвертий житель Вануату втратив дах через циклон "Пам" у 2015 році, а країна втратила дві третини річного доходу

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Це насторожило Єврокомісію (фактично уряд Євросоюзу) і вона провела роз'яснювальну бесіду з владою Вануату.

Європейці поділилися сумнівами щодо того, що з моменту підписання угоди про безвізовий режим з ЄС кількість громадян Вануату почала стрімко збільшуватися, а серед новоявлених остров'ян-інвесторів опинилися люди, які перебувають у міжнародному розшуку Інтерполу, а також сумнівні персонажі з Сирії, Ємену, Ірану та Афганістану.

Увагу до схеми привернуло розслідування британської газети Guardian у липні минулого року. Британія вийшла з ЄС, але й має безвізову угоду з Вануату. І все ж таки першим вирішив діяти Євросоюз.

"Ми поважаємо суверенітет третіх країн у питаннях громадянства, проте не дозволимо використати право безвізового в'їзду до ЄС як приманку для інвестицій в обмін на паспорт", - пояснила Єврокомісія пропозицію позбавити Вануату безвізового в'їзду.

Тільки цього не вистачало Вануату - там і так усе погано, і в рейтингу найнебезпечніших країн світу ООН регулярно віддає перше місце тихоокеанському архіпелагу. То циклон, то землетрус, то виверження вулкану. Кожен третій житель щорічно страждає від стихійного лиха.

Автор фото, AFP Підпис до фото, У Вануату давні зв'язки з Європою - острови отримали незалежність від Британії та Франції лише 1980 року. Британський принц Чарльз із вождем Сені Мао Тірсупе у 2018 році

Вануату перебивається чим може. Шукає інвесторів, покровителів та спонсорів. Залучає багатіїв та бізнес нульовими податками, а зацікавленим державам позичає свій голос на міжнародних форумах.

Однак і тут невдача - цього року ООН позбавила Вануату права голосу за несплату членських внесків, поряд із зруйнованим війною Суданом та збанкрутілою від соціалізму Венесуелою. Останній цвях вбила пандемія ковіду.

У Вануату залишилася одна надія звести кінці з кінцями - продаж паспортів. Він приносить країні майже половину всіх прибутків, підрахував Investment Migration Insider. Китайці більше за інших прагнуть стати острів'янами - 40% паспортів купили вони. Росіян, афганців та сирійців - приблизно по 3%.

Тепер цей заробіток під питанням. Єврокомісія запропонувала 27 країнам ЄС призупинити дію безвізової угоди. Якщо вони погодяться, то після двох місяців перехідного періоду всі, хто отримав паспорт Вануату після 2015 року, втратять право безвізового в'їзду до ЄС.