Телефони 5G: чи дійсно вони загрожують авіації

Тео Леггетт

Кореспондент BBC News з питань бізнесу

32 хвилин(и) тому

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Десять провідних авіакомпаній США попереджають, неминуче впровадження послуг 5G може стати катастрофою.

Вони кажуть, що нова технологія може призвести до затримки тисяч рейсів і на невизначений термін зробити непридатною для польотів значну частину авіапарку США.

Як 5G перешкоджає американській авіації?

Технологія 5G покладається на радіосигнали. У США радіочастоти, які застосовують для 5G, належать до частини спектру, відомого як C-діапазон.

Ці частоти близькі до частот, які використовують радіовисотоміри в літаках. Вони вимірюють висоту літака над землею й передають дані системам безпеки й навігації.

Занепокоєння полягає в тому, що перешкоди від передач 5G можуть втручатися у роботу цих інструментів і спричиняти проблеми з безпекою, насамперед коли літаки приземляються.

Чи серйозний ризик для літаків?

Потенційно це дуже серйозно.

Наприкінці 2020 року RTCA - американська організація, яка виробляє технічне керівництво в авіації - опублікувала звіт на цю тему.

У ньому зазначено, що існує "можливість значного впливу на роботу авіації у Сполучених Штатах, зокрема, є ризик катастроф, які можуть призвести до численних смертей, якщо не буде вжито відповідних заходів".

Зовсім нещодавно американський авіаційний регулятор, FAA, попередив, що технологія 5G може вивести з ладу низку різних систем на борту Boeing 787 Dreamliner.

Це може ускладнити уповільнення літака при посадці й призвести до відхилення від злітно-посадкової смуги.

Як польоти зроблять безпечними?

Літакам заборонять використовувати радіовисотоміри в умовах, коли може виникнути ризик серйозних перешкод.

Але це обмежить можливість приземлення деяких літаків, наприклад, при поганій видимості.

Асоціація Airlines for America, яка представляє 10 основних перевізників, попередила, що це може призвести до затримки або скасування понад 1000 рейсів через погану погоду. В деяких умовах це означатиме, що "транспортування пасажирів фактично припиниться".

Він також припустив, що велика частина авіапарку США буде "визнана непридатною для польотів" через обмеження в експлуатації.

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Чи є такі проблеми в інших країнах?

Є, але не такого масштабу. Річ у тім, що впровадження технології 5G відрізняється від країни до країни.

У ЄС, приміром, мережі працюють на нижчих частотах, ніж ті, які планують використовувати американські провайдери. Це зменшує ризик перешкод. Вежі 5G також можуть працювати на меншій потужності.

Втім, деякі країни зробили подальші кроки для зменшення можливих ризиків.

У Франції навколо аеропортів є так звані "буферні зони", де сигнали 5G обмежені, а антени мають бути нахиленими вниз, щоби запобігти можливим перешкодам.

Що влада США робить у відповідь?

Регулятори в США вже зробили низку кроків.

Федеральне авіаційне управління (FAA) встановило тимчасові буферні зони навколо 50 аеропортів, де провайдери 5G обмежуватимуть свою діяльність. Але вони набагато менші, ніж зони, які вже використовують у Франції, а американські передавачі працюватимуть на значно вищих рівнях потужності.

FAA також почало визначати, які висотоміри можна безпечно використовувати в районах із 5G, а які є недостатньо надійними та потребують заміни.

Управління визначило аеропорти, де керувати літаками під час посадки можна за допомогою GPS, а не радіовисотомірів.

Але авіакомпанії наполягають, що цього недостатньо. Вони стверджують, що мережа 5G взагалі не повинна бути активована в межах трьох кілометрів від аеропортів.

Що кажуть виробники 5G?

Компанії Verizon та AT&T вже двічі відкладали розгортання 5G і погодилися на тимчасові буферні зони, згадані вище.

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Вони також зазначили, що 5G вже впроваджено майже у 40 країнах.

Минулого місяця американська асоціація індустрії бездротового зв'язку CTIA звинуватила авіаційну галузь у "сіянні паніки" і попередила, що відкладення впровадження 5G завдасть шкоди економіці.

А що у Великій Британії?

Британські регулятори та авіакомпанії, здається, не надто стурбовані.

У повідомленні про безпеку, опублікованому в грудні, Управління цивільної авіації (CAA) заявило, що "не було підтверджених випадків, коли втручання 5G призводило до збою в роботі системи літака або несподіваних наслідків".

У ньому також наголошувалося, що "різні національні стратегії мобільного зв'язку можуть означати, що деякі країни мають більший рівень загрози, ніж інші".

Регулятор Великої Британії каже, що планує зібрати додаткові дані з цього питання на міжнародному рівні.