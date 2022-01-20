Захід має реагувати, інакше "буде багато крові і біженців" - Резніков про загрозу вторгнення

33 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Чи є війна з Росією неминучою? Що може протиставити Україна Росії і до яких компромісів готова? На яку підтримку розраховує від Заходу? На ці запитання міністр оборони України Олексій Резніков відповів програмі Hard Talk.

Український міністр нагадав, що, власне, війна для України почалася у 2014 році і триває вже вісім років. Але на уточнення ВВС про ймовірність масштабного військового наступу пан Резніков висловив думку, що "у Кремлі ще не ухвалили рішення".

Разом із тим, міністр оборони України впевнений, що "вони розпочали кампанію з дестабілізації в Україні", що є складовою гібридної війни.

"Головна мета Кремля - це влаштувати хаос в українських містах та спробувати змінити політичну владу в нашій країні", - каже очільник міноборони.

Він також перелічив, що може протиставити Росії Україна у разі нападу: "Українська армія налічує 261 тисячу людей, ми маємо можливість організувати сили територіальної оборони чисельністю 130 тисяч, у нас 400 тисяч ветеранів українсько-російської війни".

Мільйони мігрантів і біженців

Проте на зауваження ведучого Hard Talk про те, що "Росія має у 5 разів більше солдатів і танків, її авіація у 13 разів перевищує вашу, а її морські сили перевищують ваші у 16 разів", український міністр визнав, що втрати будуть катастрофічними. Але не лише для України.

Автор фото, ВВС

"І так, це буде катастрофа не лише для України, це буде катастрофа для Європи, оскільки, ймовірно, кілька мільйонів мігрантів чи біженців стоятимуть на кордоні України з Польщею чи, можливо, між Німеччиною та Польщею".

Втім, за словами міністра оборони України, вторгнення буде "дуже і дуже важким для росіян".

"Вони воюють не з Україною"

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Він наголосив, що гібридні загрози від Росії має бути гібридна відповідь від України та її партнерів. Серед таких відповідей, за словами Олексій Резникова, можуть бути економічні санкції.

"І це треба зробити до вторгнення, а не після. Дуже важливо зробити це до, а не після, і ми можемо зупинити їх і стримувати", - наголосив урядовець.

Серед цих санкцій він назвав замороження "величезних статків російських олігархів, що належать до найближчого оточення президента Росії":

"Гадаю, офіційні фінансові агенції країн Європи та США могли б показати їм, що заморозити рахунки з їхніми статками - дуже просто".

На думку українського урядовця, західні партнери України вже мали б побачити, що тактика "не провокуй росіян" не спрацювала - так само, як і на саміті НАТО у Бухаресті у 2008 році, коли Україна так і не змогла отримати чіткої перспективи членства.

"Після цього було вторгнення до Грузії, після цього була справа у Солсбері, Крим і Східна Україна. Гадаю, це і є відповідь, - вважає Олексій Резніков. - Вони воюють не з Україною, вони воюють з НАТО і з цивілізованим світом".

Утім, на запитання, чи розчарований він тим, що чує із деяких західних столиць, український міністр відповів: "Я реаліст і оптиміст, тому не можу бути розчарований".

Не шахи, а покер

Загалом, на думку міністра оборони України, "цивілізований світ, за словами Збіґнєва Бжезінського, досі грає в шахи з Росією". "Але Росія грає з вами в покер, використовуючи тактику блефу", - вважає він.

"Я дуже добре знаю росіян, вони дуже прагматичні. Це підвищення ставок", - заявив він.

"Наступним аргументом з їхнього боку будуть країни Балтії, Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина. Вони нагадають вам про Варшавську угоду. І наступною метою, можливо, буде Берлінська стіна. Берлінська стіна впала. І росіянам спаде на думку нова "закуска" - східний і західний Берлін".

Де шукати компроміс?

Коментуючи запитання про те, чи не шукає президент Зеленський можливості повернутися за стіл переговорів із Кремлем, міністр оборони відповів:

"Так, ніхто не хоче йти на війну. І я переконаний, що ми повинні використати всі можливості, політико-дипломатичні шляхи для вирішення цього конфлікту з Росією".

Олексій Резніков також згадав про Будапештський меморандум, як можливий новий формат переговорів із Росією.

Водночас він категорично заперечив можливість відмови Україн від членства у НАТО як основу можливого компромісу із Росією.

"Якщо ви почитаєте нашу конституцію, ви побачите, що у нас є про це стаття. Як юрист нагадаю, що це основний закон країни. І в Конституції України прописано, що членство в НАТО є нашою метою. І ми цього прагнемо".

"Катастрофа для Європи"

Український міністр оборони також порадив дипломатам провідних країн світу, які нині намагаються відвернути загрозу війни шляхом переговорів, донести до російського керівництва ціну вторгнення до України:

"Я б сказав, що основний меседж такий - давайте покажемо Кремлю, що ви серйозно розумієте всі загрози і можете зробити цей напад дуже дорогим для них. Можна розпочати з санкцій просто зараз - до, а не після".

На уточнення ВВС, чи не сприйме це Україна як зраду, якщо цього не буде, міністр оборони заявив, що "буде дуже пізно, тому що буде багато крові, будуть біженці, це буде катастрофа для Європи".

"Адже ця війна не лише на Сході України. Вона прямує на схід Європи. Я кажу це абсолютно серйозно".