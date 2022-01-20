Байден про Путіна: він "почне діяти"

22 хвилин(и) тому

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Президент США Джо Байден вважає, що Володимир Путін "втрутиться" в Україну, але "повномасштабної війни" він не хоче.

Відповідаючи на запитання на пресконференції про загрозу російського вторгнення, Байден сказав: "Я припускаю, що він втрутиться (в Україну), адже він має щось зробити".

Але він попередив, що російський лідер заплатить "серйозну і дорогу ціну" за "випробування" Заходу.

Москва заперечує плани нападу або вторгнення, але продовжує нарощувати сили.

За оцінками, близько 100 000 військовослужбовців перебувають поблизу кордонів України.

Після коментаря президента Байдена журналісти на пресконференції запитували, чи дозволять Сполучені Штати здійснити будь-який перетин українського кордону Росією. Пізніше представники Білого дому оприлюднили заяву, в якій роз'яснили позицію США.

У заяві, опублікованій у середу ввечері, прес-секретар Білого дому Джен Псакі зазначила: "Якщо будь-які російські військові сили перетнуть український кордон, це означатиме поновлене вторгнення, і спільна реакція Сполучених Штатів та наших союзників буде швидкою й жорсткою".

Росія висунула низку вимог до західних урядів, зокрема про те, щоб Україна не вступала до НАТО і щоби військова діяльність альянсу була обмежена у східних країнах-членах, зокрема у Польщі.

Переговори між Заходом і Росією минулого тижня не змогли досягти прориву, а деякі вимоги Москви були відхилені як необґрунтовані.

Є побоювання, що конфлікт на сході України, який забрав щонайменше 13 000 життів і змусив залишити свої домівки принаймні два мільйони людей, може знову розгорітися, а втручання російських військових цього разу буде відкритим.

Путін "випробує Захід"

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Відповідаючи на запитання щодо його поглядів на наміри Путіна, президент Байден сказав: "Чи вважаю я, що він випробує Захід? Випробує Сполучені Штати та НАТО так серйозно, як він може? Так, я думаю, що він це зробить, але я також знаю, що йому доведеться дорого за це заплатити".

"Таких санкцій, які я пообіцяв запровадити у разі нападу, він ще не бачив", - заявив Джо Байден, додавши, що рівень покарання залежатиме від масштабу будь-якого вторгнення.

Відповідаючи на запитання про те, наскільки він стурбований можливістю конфлікту в Україні, який може втягнути сусідні країни-члени НАТО, Байден відповів: "Гірше запланованої війни є тільки війна, яка вийшла з-під контролю, і я стурбований цією можливістю".

"Я сподіваюся, що Володимир Путін розуміє, що він не може дозволити собі зазіхати на домінування у світі, адже це призведе до повномасштабної ядерної війни. Я вважаю, що він так не думає, але це все одно викликає занепокоєння".

Байден також наголосив, що "дуже важливо", щоби союзники по НАТО зберігали єдність у поглядах перед обличчям потенційної атаки Росії.

Джо Байден зазначив, що США залишаються відкритими для переговорів з Росією і що зустріч з Путіним все ще є "можливою".

Держсекретар США Ентоні Блінкен планує зустрітися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Женеві у п'ятницю після візиту в Україну та переговорів з європейськими союзниками у Берліні.

Виступаючи у Києві, Ентоні Блінкен сказав, що Росія може напасти на Україну "у дуже короткий строк" і знову попередив про жорсткі санкції, якщо це станеться.

Байден проговорився про розбіжності в НАТО

Аналіз кореспондентки Держдепартаменту Барбари Плетт-Ашер

Представники адміністрації та союзники по НАТО не зрадіють тому, що Байден так публічно і однозначно каже про розбіжності всередині Альянсу. Офіційні повідомлення наполегливо стверджували про його єдність.

Але президент згадав про внутрішні розбіжності, що порушує питання про те, чи дає він Путіну дозвіл на вторгнення.

Байден заявив вголос про те, що всі знали раніше, але не згадували - НАТО єдиний у тому, якою має бути відповідь у разі масштабного вторгнення, але не у разі невеликого просування на сході: "Країни по-різному готові реагувати, з огляду на те, що саме станеться".