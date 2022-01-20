Стійкі до антибіотиків супербактерії вбивають мільйони людей

Філіппа Роксбі

кореспондентка ВВС з питань здоров'я

36 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Недбале вживання антибіотиків, особливо в тих випадках, коли без них можна було б обійтися, призводить до появи супербактерій, стійких до багатьох існуючих антибіотиків

Людству загрожують стійкі до ліків супербактерії.

У 2019 році від інфекцій, спричинених стійкими до антибіотиків бактеріями, померло понад 1,2 млн людей.

Це більше, ніж від малярії чи СНІДу, свідчать дані найбільшого на сьогодні дослідження цього питання.

Найбільше страждають бідні країни, йдеться у доповіді, але стійкість до протимікробних препаратів загрожує здоров'ю кожного.

Щоб захистити здоров'я людей, необхідні термінові інвестиції у розробку нових ліків та розумне використання наявних.

В останні роки надмірне вживання антибіотиків при звичайних інфекціях призвело до того, що вони значно менше захищають від серйозних інфекцій.

Люди помирають від звичайних, раніше виліковних хвороб, тому що бактерії, що їх викликають, стали стійкими до лікування.

Британські медики попереджають: стійкість до протимікробних препаратів (Antimicrobial resistance - AMR) є "прихованою пандемією", яка може спалахнути після Covid-19, якщо лікарі не почнуть більш відповідально ставитись до призначення антибіотиків.

Смертельно небезпечно

Глобальна оцінка смертності від AMR, опублікована в Lancet, ґрунтується на аналізі 204 країн, який провела група міжнародних дослідників під керівництвом Університету Вашингтона, США.

За їхніми підрахунками, у 2019 році від хвороб, на розвиток яких вплинув AMR, померло до п'яти мільйонів людей. І це без врахування 1,2 млн, які він безпосередньо спричинив.

Вважають, що того ж року від СНІДу (синдрому набутого імунодефіциту) померли 860 тисяч людей, а від малярії - 640 тисяч.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Лабораторний тест на антимікробну стійкість

Найчастіше люди помирають від інфекцій нижніх дихальних шляхів, як-то пневмонія та інфекція кровотоку, які можуть викликати сепсис.

Найбільше життів забрав золотистий стафілокок, стійкий до метициліну. Кишкова паличка та деякі інші бактерії також пов'язані з високим рівнем стійкості до ліків.

Вивчивши медкарти пацієнтів, наукові дослідження та інші джерела, вчені дійшли висновку, що у групі найбільшого ризику - маленькі діти: приблизно кожен п'ятий випадок смерті, пов'язаний з AMR, припадає на дітей молодше п'яти років.

За оцінками, смертність від AMR:

найвища у країнах Африки на південь від Сахари та Південної Азії, де на кожні 100 тисяч людей фіксують 24 випадки смерті

найнижча у країнах з високим рівнем доходу, де на кожні 100 тисяч - 13 смертей.

Професор Кріс Мюррей з Інституту показників та оцінки здоров'я при Університеті Вашингтона каже, що нові дані розкривають справжні масштаби стійкості до антибіотиків у всьому світі. І це є чітким сигналом до негайних дій, "якщо ми хочемо зберегти лідерство у боротьбі проти стійкості до протимікробних препаратів".

Інші експерти кажуть, що необхідно краще відстежувати резистентність до антибіотиків у різних країнах та регіонах.

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Раманан Лаксмінараян з Центру динаміки, економіки та політики захворювань у Вашингтоні, округ Колумбія, заявив, що глобальні витрати на боротьбу з AMR необхідно підняти до рівня інших захворювань.

"Витрати мають бути спрямовані насамперед на профілактику інфекцій, забезпечення належного та розумного вживання наявних антибіотиків, а також на виведення на ринок нових антибіотиків", - сказав він.

Багато країн світу стикаються з проблемою недостатнього доступу до недорогих та ефективних антибіотиків, і політичні лідери та лідери у сфері охорони здоров'я повинні поставитись до цього дуже серйозно, додав Лаксмінараян.