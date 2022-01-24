Деякі наші партнери сприяють паніці. Це вигідно Росії - Данілов

Оксана Тороп

BBC News Україна

1 година тому

Українська влада доволі стримано реагує на заяви західних партнерів про російську загрозу, президент Зеленський радить зберігати спокій, а міністр закордонних справ Кулеба - "не вестися на страшилки".

Багатьох хвилює, чому це відбувається, чи справді загроза російського вторгнення наскільки реальна і що робити у випадку початку великої війни.

Ситуацію загострило рішення американської влади евакуювати родини дипломатів з Києва. На фоні постійних заяв та інформації в ЗМІ про імовірне вторгнення Росії, українська гривня пішла вниз, а інвестори почали панікувати.

То чи є привід для паніки, чи справді російське вторгнення сьогодні таке реальне і що робить українська влада - BBC News Україна спитала в секретаря РНБО Олексія Данілова.

"Нам репетувати не треба"

ВВС: Ситуація розвивається дивно, коли західні країни, західні ЗМІ рясніють заголовками про те, що скоро може бути вторгнення в Україну, тут, в Києві, радять всім заспокоїтися і "не вестися на страшилки". Чому так відбувається?

Олексій Данілов: Коли почався цей процес 30 жовтня минулого року з публікації у Washington Post, я мав розмову з журналістом цього видання. Те, що я йому сказав, вони не взяли до уваги. Справа в тому, що може для когось це буде дивним, але ми спостерігаємо за цією ситуацією доволі давно. Ми розуміємо плани і наміри РФ, нам репетувати тут не треба. Нам треба спокій, виваженість, кожен має займатися своєю справою, чим ми і займаємось.

Завдання для РФ номер один - це розхитування внутрішньої ситуації в нашій країні. І сьогодні, на превеликий жаль, вони дуже успішно цим займаються. Наше завдання - в спокійній виваженій обстановці робити свою справу. Що ми і робимо.

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Чи готові ми до їхніх активних дій? Так, готові. Чи будуть вони їх проводити? Нам невідомо, але підготовка у нас до цього іде і тут не треба робити якісь наголоси. Ми це розуміємо, ми це усвідомлюємо. Ми в цьому процесі перебуваємо після першого вторгнення, яке відбулося у 2014 році, - із захопленням наших територій, із захопленням Криму, на що не відреагували США, Велика Британія, як гаранти Будапештського меморандуму.

Потім розпочалася війна на території Луганської та Донецької областей. Зараз ця війна у нас триває, вона триває вже восьмий рік. І якщо це для політиків, які перебувають у Вашингтоні та інших країнах, новина, то для нас це сьогодення.

ВВС: Чому вони змінили своє ставлення до цієї ситуації? Чому саме зараз почалися ці гучні заяви?

Олексій Данілов: Нам складно сказати. Кожна країна живе у своєму політичному середовищі. В кожній країні відбуваються свої процеси, в тому числі політичні. Сьогодні є ситуація післяковідної політики, ситуація, пов'язана з Китаєм, Тайванем, багато чого відбувається у світі. Відбулися зміни в Німеччині, вибори у Франції. Тобто внутрішньополітичні події, які відбуваються в багатьох країнах світу, вони є в деяких випадках домінантою тих чи інших процесів.

Треба спокійно, виважено аналізувати. Сама військова наука доволі рутинна. Це не хайп. Якщо вважаєте, що ми сьогодні на ці виклики маємо реагувати бурхливими речами, ми не можемо цього допустити. Ми спокійно, виважено, наполегливо працюємо, кожного дня, кожної хвилини для того, щоб у РФ не було можливостей, щоб вони повернули нашу землю і пішли звідси.

(Сама Росія неодноразово заперечувала, що має агресивні плани щодо України. Так само, як заперечувала присутність своїх військ на Донбасі. Москва наполягає, що лише намагається убезпечити свої інтереси та вимагає документальних гарантій того, що НАТО не буде розширюватись далі на схід - Ред.).

ВВС: Тобто ви пояснюєте такі зміни в позиції Заходу внутрішніми процесами і геополітикою, так?

Олексій Данілов: Є великі геополітичні процеси і в кожної країни є свої внутрішні процеси. Сьогодні завдяки цьому процесу кількість країн, які взяли на себе зобов'язання допомагати у разі ускладнення ситуації, набагато більша, ніж була до цього. Нам приємно, що врешті світова спільнота звернула увагу на те, що в нас триває війна, і сьогодні вони готові надавати практичну допомогу. Для нас це дуже-дуже важливо. Адже заяви - це цікаво, але нас хвилюють практичні речі. Нас хвилює наявність зброї для захисту від російської агресії. І коли ця зброя почала поступати до нашої країни - це плюс, раніше такого не було.

ВВС: Але поряд із заявами про загрозу вторгнення США вже почали евакуацію посольства, родин дипломатів. Як українська влада оцінює ці кроки, адже це вже не заяви, а конкретні дії, які ще більше напружують ситуацію?

Олексій Данілов: А представники ЄС сьогодні зробили заяви, що не бачать підстав для того, аби евакуювати своїх дипломатів. Ще раз наголошую: відбувається дуже багато різних процесів, кожна країна, перш за все, вирішує свої власні питання. Чи є сьогодні демократія в світі під загрозою? Так. Тому що сьогодні гроші, на жаль, у багатьох випадках перемагають. І коли кажуть "Захід", такого спільного знаменника як "Захід" вже не існує. Є країни, які дотримуються демократії, а є країни, для яких гроші сьогодні є домінантою. При чому ці країни входять до ЄС, ці країни входять до НАТО. У цьому проблема.

ВВС: Чи не боїться українська влада того, що ці заяви і це напруження обвалять українську економіку?

Олексій Данілов: Це питання ставить для себе Путін - через наші внутрішні негаразди робити тут зони впливу, внутрішню дестабілізацію. І ми це наголошуємо зараз і артикулюємо нашим партнерам, що ми не можемо собі дозволити, щоб падала наша економіка. В цьому питанні нам теж треба допомога. Адже якщо люди перейдуть у стан паніки - це дуже небезпечна ситуація для країни. Тому далі маніпулювати буде набагато легше, а це завдання РФ. І навіщо це роблять спільним наголосом решта партнерів - у нас тут є певні питання з цього приводу. Ми за відкриту публічну, світову дискусію з питання війни на території нашої країни.

ВВС: Але дивіться, ви говорите, що Путін хоче дестабілізації в Україні. Але заяви ці роблять США, евакуюють посольство теж США. Українська сторона якось піднімала перед американською це питання, обговорювала, що це може призвести до економічної кризи? От саме Блінкен нещодавно тут був...

Олексій Данілов: У Києві було багато представників різних країн. Ми вдячні їм за ту допомогу, яку вони нам надають. Але ще раз хочу наголосити: ми цілком усвідомлюємо, що відбувається в світі. І ми не настільки нерозумні, щоб пробувати нами тут у якийсь спосіб маніпулювати. Не треба, ми це просили, ми це наголошували. Ми з великою повагою ставимося до всіх країн, вдячні їм за допомогу, але якщо чогось немає, то не треба казати, що воно є. А якщо воно є, треба казати, що воно є і називати прізвище, ім'я і по батькові, а не відкладати потім на майбутнє.

ВВС: Ви можете зараз чітко сказати, то чи є загроза російського вторгнення найближчим часом, як про це заявляють американські ЗМІ?

Олексій Данілов: Загроза з РФ для нашої країни існує завжди. Це перше. У 2008 році президент Путін на зустрічі з президентом США зробив заяву, що такої країни, як наша країна, не існує, це штучне утворення, і на превеликий жаль, не отримав жорсткої відповіді на той час від президента США, що це не відповідає дійсності, що це незалежна країна, яка має свій суверенітет, а вони є гарантами цієї недоторканості.

Далі ми мали з вами ситуацію у 2008 році в Грузії, далі ми мали з вами ситуацію, коли Німеччина і Франція нам відмовили у ПДЧ, далі ми мали ситуацію 2014 року.

Все треба робити вчасно. Якщо ви це не робите вчасно - демократія буде під загрозою. Демократія має себе захищати, якщо потрібно, зі зброєю в руках. Тому що автократичні режими, які сьогодні мають велике бажання знищити цю демократію, це загроза не тільки для нашої країни, це загроза спільна для Європи, для світу. Про це мова. І коли Путін ставить ультиматуми - країнам НАТО, США, Євросоюзу, - то пробачте: хто і коли взагалі нападав на РФ? Крім ситуації в СРСР, коли був пакт Молотова-Рібентропа. Поведінка німців сьогодні красномовна, як для нас.

ВВС: Тобто загрози, які були рік тому, і загрози, які є зараз, вони ті самі. Правильно я розумію?

Олексій Данілов: Вони не відрізняються. Це загроза для нашої країни існує від 2008 року, коли Путін перейшов в активну фазу своїх напрацювань.

У нас сьогодні вже є нове покоління наших громадян, які не знають, що таке Радянський Союз, що таке Червона площа, хто такий Ленін... Ми живемо в іншому світі, і це дуже турбує Росію. У них дуже обмаль часу лишилося, щоб вирішувати це питання. І ми це також усвідомлюємо, що біологічний годинник Путіна, біологічний годинник РФ - він тікає. І я вже неодноразово казав, що ми будемо з вами свідками незалежного Татарстану, незалежної Ічкерії - вільних країн, які сьогодні цілком утримуються в орбіті РФ.

"Оголосіть, будь ласка, всіх"

ВВС: Британська розвідка оприлюднила сенсаційну інформацію про те, що Путін хоче встановити проросійський режим в Україні на чолі з Мураєвим. Чи є така інформація в української розвідки?

Олексій Данілов: Для кого це сенсація?

ВВС: Всі думали, Медведчук є лідером проросійських сил...

Олексій Данілов: Це може бути сенсацією для тих людей, які не обізнані з тим, що відбувається в нашій країні. Ми цілком обізнані, хто такий Мураєв, інші представники РФ, який не називає англійська розвідка, чітко усвідомлюємо прізвища, імена, по батькові цих людей. Знаєте, як кажуть: а ви не можете всіх оголосити? Навіщо ви їх притримуєте? Оголосіть, будь ласка, всіх. Набагато цікавіше буде.

Ми чітко усвідомлюємо, що таке п'ята колона, чим вона займається. Тому ми превентивно приймали рішення, забороняли мовлення трьох телеканалів, які були засобами російської пропаганди на нашій території.

ВВС: Ви говорите про канали Медведчука. Але канал Мураєва досі ж працює...

Олексій Данілов: Сказати, що мені шкода? (Сміється)

ВВС: Скажіть, чи будуть щодо цього каналу санкції?

Олексій Данілов: Я не можу одноосібно це питання вирішувати. Якщо відповідні документи будуть подані до апарату РНБО, вони будуть розглянуті і відповідні рішення будуть прийняті на засіданні РНБО.

ВВС: Яка ваша думка з цього приводу, такі санкції треба запровадити?

Олексій Данілов: В мене є багато власних думок, але є президент країни, який очолює ту організацію, де я працюю.

ВВС: Ви будете це питання обговорювати?

Олексій Данілов: Ми постійно це питання обговорюємо і не тільки це.

ВВС: То чи була в української розвідки інформація з приводу того, що саме пана Мураєва хочуть поставити на чолі проросійської влади?

Олексій Данілов: Інформація стосовно людей, які підтримують п'яту колону, вся є. Але ми не автократична країна, ми не завжди можемо приймати ті чи інші рішення. Хоча мені іноді хочеться взяти і прийняти рішення. Якщо ми кажемо про демократію, то тут важлива процедура. У Путіна б точно таких, як Мураєва вже б не було, вони б уже в нього сиділи за ґратами, вони б їх знищили.

ВВС: Тобто нічого нового британська розвідка для української влади не сказала.

Олексій Данілов: Звичайно, ні.

ВВС: Вас не дивує, що в списку імовірних членів проросійського уряду немає прізвища Медведчука?

Олексій Данілов: Ми чітко усвідомлюємо, хто сьогодні які можливості має. Медведчук сьогодні втратив такі можливості після наших превентивних заходів, які ми зробили. Це санкції, судові процеси...

"У нас є те, чого немає в Росії"

ВВС: Президент України нещодавно в інтерв'ю згадав про Харків. Чи справді є така загроза вторгнення для Харкова?

Олексій Данілов: Я думаю, що слова президента пересмикнули стосовно Харкова. Така загроза може існувати до того часу, поки існує РФ, по відношенню до будь-якого міста. Це буває, коли чіпляються за одне слово, роздмухують і починають з цього робити певний хайп. Я до цього спокійно ставлюсь, я більш ніж впевнений, що харків'яни, львів'яни, одесити, всі наші міста будуть захищені. Вони були, є і будуть українськими.

Президент казав, що у разі нападу, відсіч буде надана, але майте на увазі, що це буде велика війна, ми нічого здавати не збираємось. Про це говорив наш президент.

ВВС: Чи розглядає Україна у разі військової агресії Росії можливість завдання ударів по інфраструктурі і воєнним об'єктам на території РФ?

Олексій Данілов: У нас є чітке розуміння, чим ми будемо займатися. Чи маємо ми можливості - можливості у нас є. Чи вистачає нам цих можливостей - можливо, ми слабші, ніж армія РФ, але це не значить, що ми не будемо воювати. Більше того, у нас є те, чого немає в Росії. І ми це знаємо, і ми це розуміємо.

ВВС: Що саме?

Олексій Данілов: Є. (Усміхається).

ВВС: Британська Independent пише: "Захід слабкий та розділений. Росія агресивна та рішуча. Все це не дуже добре виглядає для вільної та незалежної України". Україна сьогодні сам на сам перед загрозою вторгнення?

Олексій Данілов: По-перше, ми не сам на сам, у нас є партнери, ми їх розділяємо на дві частини - партнери, які допомагають, і партнери, які співчувають. Чи ми сам на сам? У нашій країні є народ, він буде захищати свою незалежність, свою Землю. Якщо вони вважають, що ми сам на сам, то ми і сам на сам вистоїмо. Чи потрібна нам допомога? Так, потрібна. Чи надають нам її? Надають. Не всі надають, але прийде час і комусь буде за це соромно.

ВВС: Тобто у разі наступу Україна самотужки зможе відбити атаку?

Олексій Данілов: У разі наступу ми будемо битися. Чи будемо просити про допомогу? Так, будемо. Чи будуть нам її давати - враховуючи, скільки зобов'язань взяли на себе всі країни, вони мають це виконати. В них так само є виборці, є люди, які розуміють, що відбувається у світі.

ВВС: Чи розглядає Україна варіант запрошення іноземних військових у разі загострення і чи це реальний варіант?

Олексій Данілов: Ми можемо попросити все, що завгодно. Наскільки це реально - це інша справа.

ВВС: Нещодавно була заява Вашингтона, що санкції проти Росії поки що вводити не варто, нехай цей превентивний захід буде на випадок загострення. Ви згодні з цією думкою?

Олексій Данілов: Дивіться, у нас Криму немає, тому що вони відкладали це на потім. Американці це відклали на потім, а тепер у нас є окупована територія. Все треба робити вчасно.

ВВС: Що відбувається біля українських кордонів? Кількість військ збільшується, вони маневрують?

Олексій Данілов: Кількість російських військ не збільшується в тому вигляді, в якому сьогодні дуже багато малюють. Чи є в них там маневри - так є, але вони були в них постійно. Це їхня територія, вони мають право там соватися вліво, вправо. Чи неприємно це для нас? Так, неприємно, але для нас це не новина. Якщо це на Заході для когось стало новиною, перепрошую.

ВВС: Чи є загрозою для України ділянка кордону з Білоруссю?

Олексій Данілов: Білорусь - це країна, яка сьогодні повністю захоплена РФ. Для нас загроза з боку РФ є завжди. У них так сталося, що сьогодні немає президента і РФ в домінанті по всіх питаннях. Ми готові до будь-якого розвитку подій, але спокійно і виважено.