Хто такий Євген Мураєв, якого Кремль начебто бачить новим лідером уряду України

51 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

Розвідка Великої Британії стверджує, що саме українського політика Євгена Мураєва Росія хоче зробити новим керівником уряду України, змістивши чинну владу. Водночас в Україні Мураєва важко назвали політиком першого ешелону, а його політичні амбіції поки що не знаходять широкої підтримки у земляків.

Ім'я ексдепутата та власника телеканалу "НАШ" Євгена Мураєва, якого в українських ЗМІ називають проросійським, гучно прозвучало на весь світ 23 січня.

У цей день міністерство закордонних справ Британії заявило, начебто британські спецслужби дізналися про план Кремля змістити владу в Україні.

Новий маріонетковий уряд, за цією інформацією, мав би очолити саме Євген Мураєв.

Російське МЗС та сам Мураєв цю інформацію рішуче спростували. У коментарі CNN політик заявив, що тут "нічого коментувати", а "Українській правді" сказав, що це "якесь глупство".

Мураєв уточнив, що йому вже чотири роки як заборонено в'їзд в Росію, а сам він має зовсім інше бачення майбутнього України, аніж Москва.

"Україна має бути сильною і суверенною державною. Тому складно уявити, щоб у мене була якась комунікація з росіянами. Я вважаю, що та інформація, яку ми зараз бачимо - це непрофесіоналізм. Тому я сподіваюся на вибачення (від МЗС Британії - Ред.)", - заявив Мураєв.

Мураєв проти Медведчука

45-річний Євген Мураєв в політиці вже понад 15 років. Втім його дуже важко назвати топовим політиком.

Він починав кар'єру на Харківщині в місцевих органах влади в 2006 році. Невдовзі долучився до Партії регіонів, лідером якої був експрезидент Віктор Янукович.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, У 2021 році кум Путіна Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко потрапили під санкції в Україні

Під прапором "регіоналів" у 2012 році він вперше обрався депутатом Верховної Ради.

Після Євромайдану в 2014 році Мураєв знову став депутатом, цього разу від фракції "Опозиційний блок", яка утворилася на уламках Партії регіонів.

Напередодні останніх парламентських виборів партія "розкололася". Соратник Мураєва Вадим Рабінович, з яким вони разом очолювали партію "За життя", об'єднався з кумом Володимира Путіна Віктором Медведчуком.

Їхня новостворена спільна політсила "Опозиційна платформа - За життя" успішно консолідувала довкола себе умовний проросійський електорат та отримала на виборах 2019 року 13% голосів виборців.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Тандем Мураєва та Рабіновича розпався через Медведчука

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Мураєв таке об'єднання не підтримав. Він зі скандалом вийшов з партії, звинувативши партнерів в рейдерстві.

"Коли Медведчук заявив про свої політичні амбіції, заявив, що він буде заходити всередину партії "За життя", я категорично був проти. Я розумів, що від центризму там не залишиться нічого. У тому числі — завдяки його відносинам з кумом (Володимиром Путіним - Ред.)", — заявляв Мураєв три роки по тому.

Він також заявляв, що саме Медведчук стояв за тим, щоб його внесли в санкційний список Росії в 2018 році.

Згодом Мураєв спробував піти у власне "велике плавання". Він заснував нову політсилу "Наші" та навіть балотувався в президенти на виборах 2019 року.

Але через мізерний рейтинг зняв кандидатуру на користь іншого ексрегіонала Олександра Вілкула, який також видатних результатів не продемонстрував.

Разом з Вілкулом Мураєв спробував пройти до парламенту в 2019 році, але за списки їхньої партії проголосували лише 3% виборців.

Автор фото, УНІАН

Зараз Мураєва здебільшого можна побачити в ефірі його інформаційного телеканалу "НАШ", де він охоче критикує владу та коментує найрізноманітніші питання українського та світового порядку денного.

Опитування показують, що рейтинг партії "Наші" ледве-ледве сягає прохідного бар'єра у 5%, а його особистий рейтинг коливається в межах 5-6%. Це вдвічі менше ніж в його основного конкурента та соратника Медведчука Юрія Бойка, який також не приховує президентських амбіцій.

Сумнівні заяви

Попри те, що ані високими посадами, ані значним рейтингом Мураєв похвалитися не може, він повсякчас "світився" у ЗМІ завдяки неоднозначним заявам.

Зокрема, в 2018 році в одному з інтерв'ю політик назвав "терористом" українського режисера з Криму Олега Сенцова, який п'ять років провів в російській в'язниці, став лауреатом премії Сахарова та на захист якого стала демократична спільнота.

Мураєв регулярно наражався на критику через риторику, більше властиву російському центральному телебаченню. Він стверджував, що Євромайдан був "державним переворотом", а військові дії на Донбасі - це "громадянський конфлікт", до якого РФ не має відношення.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Заява Мураєва про ув'язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова викликала гнів колег та реакцію прокуратури

В ефірі свого каналу "НАШ" Мураєв дозволяв собі расистські висловлювання про мешканців Франції та Німеччини. Пізніше канал ці відео видалив.

Втім Євген Мураєв не приховує, що хоче досягти більшого у політиці. У листопаді на його телеканалі вийшли програмні ролики російською та українською мовами під назвою "Формула країни".

Відеопрезентація триває понад годину, в ній він коментує своє бачення розвитку країни, виступає, зокрема, за нейтралітет та позаблоковий статус України, а також заявляє, що зараз "нашою внутрішньою і зовнішньою політикою керують іноземці".

Автор фото, НАШІ

У відео Мураєв зачіпає також глобальні питання. Наприклад, розповідає про "світовий порядок", який "почав війну проти системи громадянських стримувань та противаг", а також звинувачує американських бізнесменів та філантропів Білла та Мелінду Гейтс в тому, що вони стоять за штучним створенням коронавірусу.

"Їхня гра стала нашою реальністю", - каже Мураєв під тривожну музику.

"Україна майбутнього - це південний кордон населеного світу. Кордон, через який на північ будуть йти мільярди голодних біженців. І тоді Україні доведеться захищати Європу, але тільки від іншокультурного та іншомовного нашестя з півдня, яке загрожуватиме розтоптати наш світ, як колись було зруйновано Рим", - прогнозує політик.