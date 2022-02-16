Чи повернулися олігархи в Україну на заклик Зеленського?

43 хвилин(и) тому

Автор фото, facebook/scm ukraine

Президент Володимир Зеленський закликав олігархів і депутатів, які були за межами України, повернутися "впродовж 24 годин" на батьківщину. Така вимога пролунала 14 лютого, після того, як ЗМІ повідомили, що українські бізнесмени та члени парламенту через можливий наступ Росії залишають країну чартерними рейсами.

Чи прислухалися до президента олігархи та депутати?

У День єднання деякі з них були на публічних заходах, демонструючи, що вони в Україні у непрості для неї часи.

"Непростий момент"

Володимир Зеленський і сам змушений був відкидати чутки ЗМІ, що його дружина і діти залишили Київ. Проте він запевняв, що вони поруч з ним і нікуди їхати не збираються.

А олігархів і депутатів він попередив, що "будуть зроблені висновки" щодо тих, хто затримається з поверненням.

"Від себе особисто хотів би їх попросити, щоб протягом 24 годин вони вже там когось із своїх рідних привезли, щоб вони все ж таки повернулися в державу. В непростий момент, момент єдності нашої держави. Вважаю, що вони повинні повернутись, інакше нам потрібно всім, як державі, як керівництву, робити серйозні висновки. І, повірте мені, ми їх точно зробимо", - заявляв президент.

"Вони повинні повернутися до своїх підприємств, до десятків тисяч людей, які працюють на них. І на державу, але й на них", - сказав президент під час пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Ахметов і Новинський на Донеччині

"Українська правда" 13 лютого писала про 37 депутатів парламенту, які перебували за межами України, але вже 14 лютого ішлося про 23 особи.

Перевіреної інформації про бізнесменів, які не є депутатами Верховної Ради, не було.

А 16 лютого, у День єднання перед теле- і фотокамерами з'явилися ті, до кого звертався Володимир Зеленський.

Автор фото, facebook/skm ukraine Підпис до фото, Рінат Ахметов (посередині) і Вадим Новинський (праворуч) прислухалися до закликів президента

Рінат Ахметов заявив, що у Маріуполі, аби "розділити з українцями хвилювання" через загрозу вторгнення Росії.

За даними ЗМІ, він повернувся в Україну днем раніше.

"Ми сьогодні на відстані 120 км від мого рідного Донецька. Я не був у своєму рідному, улюбленому місті вісім років. У мене є мрія. Щоби на "Донбас Арені" лунав гімн Ліги чемпіонів", - цитує Ріната Ахметова пресслужба System Capital Management після його зустрічі з працівниками комбінату "Азовсталь".

"Неодноразово казав і ще раз скажу: щасливим Донецьк, щасливим Донбас може бути тільки в єдиній та щасливій Україні", - додав Ахметов.

Раніше "Українська правда" повідомляла, що 13 лютого чартерний літак Ахметова вилетів в напрямку Цюриха. Проте речниця бізнесмена Анна Терехова частково заперечила цю інформацію, сказавши, що він залишив Україну ще у січні, це була давно планована поїздка.

Бізнесмен, депутат парламенту Вадим Новинський, за даними "Української правди", вилетів з України 10 лютого до Мюнхена. Але 15 лютого він давав інтерв'ю у Верховній Раді, а 16 лютого разом з Ахметовим був у Маріуполі.

"Був в Мюнхені, у мене були сімейні справи - дні народження у близьких. Я ж свої поїздки з американськими чиновниками не узгоджую", - сказав він "Українській правді", додавши, що в ніч на 15 лютого також був на богослужінні з нагоди свята Стрітення.

Пінчук у Дніпрі

Автор фото, UNIAN

Бізнесмен Віктор Пінчук 16 лютого перебував у Дніпрі разом з іншими представниками наглядової ради Ялтинської європейської стратегії (YES) - Олександром Квасневським, Карлом Більдтом, Стефаном Фуксом. Вони проводили зустрічі зі студентами - стипендіатами програми Zavtra.UA, представниками мерії та колективами компанії "Інтерпайп".

Повернувся Пінчук в Україну саме 16 лютого. Проте його пресслужба не повідомляє, в якій країні він перебував і коли туди поїхав.

"Ювілей бабусі" та відрядження

Щодо депутатів фракцій "Слуга народу", ОПЗЖ, позафракційних, "Голосу", прізвища яких називали ЗМІ у списку тих, хто перебував за кордоном, то 15-16 лютого багато з них не працювали у парламенті і не брали участі у голосуваннях.

Передусім ідеться про представників ОПЗЖ. За даними порталу "Рада", у ці дні вони позначені як "відсутні", декотрі - "не голосували". Серед них Вадим Рабінович, Юлія Льовочкіна, Тетяна Плачкова, Олег Волошин, Ігор Абрамович, Юрій Солод, Наталія Королевська, Ілля Ківа. А також позафракційні Дмитро Шпенов та Євген Яковенко.

Автор фото, ВВС

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"Коли я полетів у суботу - про це відразу ж написали багато вітчизняних та іноземних ЗМІ. Подумав, що я - дуже популярний! Але ось я вже другий день в Україні, проте ніхто про це не пише. Популярність виявилася недовгою", - написав у Facebook депутат фракції ОПЗЖ Вадим Столар, який, за даними "УП", 12 лютого полетів до Ніцци. Утім, 15 і 16 лютого у Раді він участі у голосуванні не брав.

Сам він писав у соцмережах, що літав до Німеччини святкувати ювілей бабусі.

А депутат ОПЗЖ Ілля Кива записав відеозвернення до президента Зеленського, в якому заявив, що не повернеться до України з Іспанії.

"Не моя війна… американська історія. Не буду я тебе захищати, Зеленський. І не буду я за тебе, гн*ду, віддавати своє життя", - запевнив Кива.

Декотрі з депутатів, повернувшись із відрядження, публічно дають пояснення у соцмережах.

"Як представник міжпарламентської групи дружби з Об'єднаними Арабськими Еміратами, у складі української делегації був присутнім на відкритті міжнародної виставки Gulfood, на якій представлено колективний стенд Trade with Ukraine", - написав у Facebook депутат фракції "Слуга народу" Євген Пивоваров.

З ОАЕ повернулося ще кілька депутатів цієї фракції.

Більшість зі згадуваних у ЗМІ депутатів "Слуги народу", що були за кордоном, 15 лютого вже голосували у сесійній залі парламенту.

Тим часом голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, за неофіційною інформацією, не підписує документи на закордонні відрядження депутатам і хоче, аби режим роботи парламенту був безперервним.