Що стоїть за заявою Британії про маріонетковий режим в Україні

Ольга Івшина

ВВС

18 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Днями МЗС Британії виступило із заявою, яку багато коментаторів назвали незвичною. Британське дипломатичне відомство звинуватило Росію у спробі привести до влади в Україні проросійських політиків та встановити маріонетковий режим у Києві.

Але четверо з п'яти перелічених Лондоном політиків, з якими, за даними Форін-офісу, підтримують зв'язки російські спецслужби, зараз живуть у Москві, що робить їхні зв'язки з Росією скоріше публічно доступною інформацією, ніж донесенням розвідки.

Заява британського МЗС викликала питання не лише у Росії (Кремль очікувано назвав це відвертою дезінформацією), а й у Британії та в Україні.

"Це надзвичайно незвичний крок. Уряд Британії, випереджаючи США та союзників з НАТО, подав сигнал, що ще одним потенційним варіантом агресії з боку Росії може бути спроба дестабілізації ситуації всередині України. До цього моменту на Заході приділяли надмірну увагу лише військовому аспекту протистояння", - зазначає експерт Королівського інституту міжнародних відносин Джон Лоу.

ВВС попросила експертів проаналізувати, що може стояти за діями Форін-офісу.

Про що говорять формулювання заяви?

Автор фото, NurPhoto via Getty Images Підпис до фото, Штаб-квартира МІ-6, британської служби зовнішньої розвідки

Під час прочитання пресрелізу слід пам'ятати, що у британської розвідспільноти є правила, які регламентують, які словосполучення можна використовувати для передачі впевненості в оцінці подій чи даних.

Найбільшої популярності набуло формулювання highly likely ("з високою імовірністю"), яке експрем'єрка Британії Тереза ​​Мей використала, описуючи ступінь причетності Росії до отруєння колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля.

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Журналісти російських державних каналів тоді почали іронізувати щодо цієї фрази. А голова МЗС Росії Сергій Лавров навіть припустив, що highly likely - це якийсь винахід британських дипломатів.

Насправді highly likely - одне з семи формулювань, затверджених для використання у доповідях британської розвідки для опису ступеня впевненості.

По суті це табличка, складена керівником відділу аналізу розвідувальної інформації кабінету міністрів. Вона показує, яку саме фразу треба використовувати в залежності від ступеня впевненості в оцінці та ймовірності виникнення тієї чи іншої події.

У таблиці всього сім рядків. Якщо ймовірність виникнення події або ступінь впевненості в оцінці становить менше 5%, потрібно використовувати формулювання "віддалена можливість". Якщо шанси (чи впевненість) від 40% до 50%, це описується як "реалістична можливість". Оцінка від 80% до 90% означає "з високою ймовірністю" (те саме highly likely).

Такі формулювання розвідники використовують як у своєму внутрішньому листуванні, так і в доповідях для міністерств. Уряд також рекомендує дотримуватися "таблиці розвідвідділу" при виборі формулювань під час публічних заяв. Протягом останніх чотирьох років чиновники часто використовували ці словосполучення під час своїх виступів.

Так, у квітні 2021 року британське МЗС заявило, що "розвідувальні служби Росії з високою ймовірністю несуть відповідальність" за злам програмного забезпечення IT-компанії SolarWinds.

У новому пресрелізі Форін-офісу про події в Україні замість словосполучень з таблиці використано інше формулювання.

"У нас є інформація, що російські спецслужби підтримують зв'язки з багатьма колишніми українськими політиками", - заявили у МЗС, перерахувавши імена п'яти осіб.

Напевно, в МЗС не випадково використали саме таке розпливчасте формулювання, зазначає доцент кафедри розвідки та безпеки Лейденського університету Томас Магвайр.

"По-перше, розвідувальну інформацію, яка лягла в основу цього повідомлення, жодним чином не можна назвати чіткою та вичерпною. Швидше за все, цей пресреліз підготували швидше, ніж попередні офіційні заяви на тему, - каже він. - Поспіх може бути пов'язаний з поєднанням кількох факторів. Це і побоювання щодо швидкості розвитку подій уздовж українського кордону, і внутрішньополітичні питання Великої Британії".

Магвайр вважає, що цю заяву, ймовірно, уклали фахівці на прохання уряду Британії для того, щоб підтримати заяви США, зроблені минулого тижня.

Хто джерело?

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Поки сторони обмінюються заявами, українські резервісти проводять тренування у лісі під Києвом

Деякі коментатори звернули увагу на те, що у заяві МЗС Британії немає вказівок, звідки отримані оприлюднені дані.

Sky News з посиланням на свої джерела в спецслужбах Британії повідомило, що МЗС ґрунтувалося на даних американської, а не британської розвідки.

Але ці дані могли надходити і з України, вважає голова Центру з вивчення розвідки та питань безпеки британського Університету Брунеля Крістіан Густафсон: "Зважаючи на те, як це виглядає, я припускаю, що ця інформація прийшла до британського МЗС з дипломатичних каналів з України. Але це припущення".

З ним заочно сперечається інший дослідник - доцент Магвайр. "Люди, які мають гарні джерела в уряді Британії, підтвердили, що пресреліз МЗС заснований на оцінці розвідданих з використанням як британських, так і американських джерел. Ймовірно, його підготувала аналітична група Об'єднаного комітету з розвідки в кабміні", - вважає експерт.

Усі опитані ВВС аналітики сходяться на тому, що британський МЗС навряд чи міг зробити свою заяву без консультацій з урядами США та України.

"Це не тільки про зовнішню політику"

У Києві до заяви Великої Британії дехто поставився скептично.

"Це може бути сенсацією для тих людей, які не обізнані з тим, що відбувається в нашій країні. Ми цілком обізнані, хто такий Мураєв, інші представники РФ, який не називає англійська розвідка, чітко усвідомлюємо прізвища, імена цих людей. Знаєте, як кажуть: а ви не можете всіх оголосити? Навіщо ви їх притримуєте? Оголосіть, будь ласка, всіх. Набагато цікавіше буде", - сказав секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данилов в інтерв'ю ВВС.

Він також наголосив, що збройний конфлікт на території України розпочався ще у 2014 році, але тоді Захід не звернув на це такої уваги, як зараз.

"Якщо для політиків, які перебувають у Вашингтоні та інших країнах, це новина, то для нас це повсякденність", - наголосив Данилов.

Колишній речник міністерства закордонних справ України Василь Філіпчук назвав британську заяву сміховинною.

"Цей сценарій (приходу до влади в Україні проросійських політиків - Ред.) спрацює лише за умови повномасштабного вторгнення до Києва, - сказав Філіпчук газеті Guardian. - У нас у столиці є 100 000 людей зі зброєю в руках, і вони будуть боротися… Може, і є такий план, але це нісенітниця собача".

Філіпчук упевнений, що проросійські політики не змогли б прийти зараз до влади навіть за часткової фальсифікації результатів виборів. А спроба привести їх до влади силою призведе до тривалого та кровопролитного конфлікту.

Автор фото, TASS via Getty Images

За даними останніх соцопитувань, в Україні рейтинг Євгена Мураєва (саме його, за даними британського МЗС, Росія хотіла б поставити на чолі маріонеткового уряду), становить близько 5%.

"Ймовірність того, що група цих людей може отримати владу в Україні за нинішніх умов, здається вкрай невисокою. Така ідея звучить як фантастика. Але водночас історія показує, що Кремль не дуже добре розуміє процеси, що відбуваються в Україні. Російське керівництво неодноразово показувало, що воно просто відірвано від української дійсності. Отже, хто знає, може, розвідка справді видобула всю цю інформацію", - вважає британський аналітик Лоу.

Його колега професор Густафсон запропонував ще одну версію. Можливо, заява британського МЗС адресована не лише Москві, а й британським політикам.

"Дії на зовнішньополітичній арені не завжди націлені лише на опонента, - зауважив експерт. - Наприклад, ви бачите, що частина вашого уряду, можливо, набагато більше зациклена на питаннях вечірок та випитого вина, ніж на потенційній агресії щодо дружньої для вас демократичної країни. Тоді, щоб мобілізувати цю частину, вам потрібно посилювати тон урядових заяв".