Мова бегемотів. Вчені з'ясували значення звуків гіпопотамів

1 година тому

Автор фото, NicolasMathevon Підпис до фото, Щоб вивчити "мову бегемотів", вчені записували звуки, які видавали тварини, що мешкають у природному заповіднику Мапуту в Мозамбіку.

Про те, що бегемоти - істоти доволі галасливі, було відомо завжди: їхній рев лунає на величезних відстанях над річками й озерами, де вони мешкають. Однак донедавна люди не розуміли, що саме означають сигнали, які подають одне одному ці великі тварини.

Тепер науковці, що вивчають поведінку бегемотів в одному з природних заповідників Африки, з'ясували, що гіпопотами здатні через звуки, що вони видають, відрізняти друзів від ворогів, й навіть розпізнавати окремих гіпопотамів.

"Їхній клич містить інформацію про ту чи іншу особину, тож вони мають унікальні голоси, і можуть за ними впізнавати одне одного, - каже керівник наукової групи, професор Ніколя Матевон з Університету Сент-Етьєн у Франції. - Ця здатність допомагає їм підтримувати соціальні зв'язки між собою".

Матевон, який раніше вивчав голоси різних тварин, зокрема леопардів і гієн, каже, що гіпопотами мають широкий вокальний спектр - вони здатні хрюкати, ревти, пищати й гарчати. Але про те, як саме вони спілкуються між собою, відомо небагато.

Щоб вивчити "мову бегемотів", французькі вчені записували звуки, які видавали тварини, що мешкають у природному заповіднику Мапуту в Мозамбіку.

Їм вже було відомо, що найпоширенішим і найгучнішим сигналом бегемотів є їхнє гарчання - його можна почути на відстані до одного кілометра. Під час експерименту вони за допомогою акустичних систем відтворювали раніше записаний рик, щоб зрозуміти, як на нього відреагують інші гіпопотами.

Дуже небезпечні тварини

Виявилося, що за голосом тварини можуть розпізнавати своїх друзів, сусідів та незнайомців. Вчені навіть припускають, що бегемоти здатні не лише визначати незнайомих їм тварин, але й впізнавати голос певних особин - хоча повної впевненості в цьому поки що немає.

Автор фото, NicholasMathevon Підпис до фото, У районі, який вивчали вчені, є кілька озер з різними популяціями бегемотів

І хоча, на перший погляд, бегемоти були повністю зайняті собою і без особливої мети прохолоджувалися у воді, при перших звуках інших гіпопотамів вони виявляли очевидну зацікавленість.

На голос незнайомих їм тварин вони реагували агресивніше: швидко видавали гучні й частіші звуки й мітили територію за допомогою розсіювання екскрементів.

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За словами професора Матевона, людям важливо вивчити мову бегемотів, щоб навчитися уникати конфліктів з ними.

Це також необхідно для збереження цих тварин, оскільки вчені іноді переселяють гіпопотамів з одного місця до іншого, щоб підтримати здоров'я тієї чи іншої популяції. У таких випадках, можливо, вдасться заздалегідь привчити місцевих бегемотів до новачків, програючи їм записи голосів гіпопотамів, що мають до них незабаром приєднатися.

Бегемоти поки що не належать до виду, що зникає, однак їхня популяція швидко скорочується. Крім того, через гіпопотамів гинуть сотні людей.

За даними журналу National Geographic, щороку бегемоти вбивають в Африці близько 500 людей, що робить їх найнебезпечнішим для нас ссавцем, крім самої людини (хоча м'ясо бегемота зазвичай не їдять).

Для порівняння - жертвами левів стають майже вдвічі менше людей.