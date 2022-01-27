Посол Пристайко: "Ситуація нагадує 2014 рік"
Україна має право просити про військову допомогу в інших країн - про це в інтерв'ю BBC News Україна сказав посол України до Великої Британії Вадим Пристайко.
Оскільки Україна не є членом НАТО, вона, за словами дипломата, може використати можливість звернутися до тих країн, які готові допомагати у протистоянні Росії.
США, Велика Британія, Канада, Польща, країни Балтії "розуміють небезпеку більше за інших", додає пан Пристайко.
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