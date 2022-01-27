Що таке Голокост

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Нацисти позначали євреїв за допомогою зірки Давида

Голокост - період в історії, протягом якого нацисти вбили мільйони євреїв та інших людей через те, ким вони були. Вбивства організувала німецька нацистська партія на чолі з Адольфом Гітлером.

Головною мішенню були саме євреї, серед них було найбільше число жертв. Майже сім із кожних 10 євреїв у Європі вбили через їхню ідентичність.

Нацисти також вбивали інші групи людей, зокрема ромів та людей з інвалідністю. Ще вони заарештовували та позбавляли прав геїв та своїх політичних опонентів. Багато з них померли через умови, в яких їх утримували.

Голокост - приклад геноциду, свідомого вбивства великої групи людей, як правило, тому, що вони належать до певної національності, раси чи релігії.

Хто такі нацисти?

Нацисти — це скорочена назва Націонал-соціалістичної німецької робітничої партії (NSDAP), заснованої в 1919 році після Першої світової війни.

Її популярність зросла протягом 1920-х років, коли країна боролася з наслідками Першої світової. Німеччина програла війну і була змушена виплатити переможцям чималі гроші.

Багато людей збідніли, а роботи не вистачало, і однією з причин, чому багато німців підтримали нацистів, була надія, що вони принесуть зміни.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, На цьому знімку зображена бідна родина, яка жила в тісних умовах у Берліні у 1920-х роках

Нацисти були расистами і вважали, що арійська раса, представниками якої вони себе називали, була важливішою за інших.

Нацисти казали, що арійці мали германське походження, а інші етнічні групи, євреї, роми, тощо, мали нижче походження за арійців.

Нацисти були затятими антисемітами, це вплинуло на всю їхню політику та дії.

Вони також вірили, що Німеччина була кращою країною, ніж інші, і що перевага їхнього народу означає, що вони можуть і повинні домінувати над іншими расами. Німеччина захопила інші країни до та під час Другої світової.

Хто такий Гітлер?

У 1921 році лідером партії став Адольф Гітлер. У січні 1933 року після перемоги на виборах нацисти стали найбільшою партією та сформували уряд Німеччини.

З моменту приходу його партії до влади Адольф Гітлер почав нав'язувати нацистські цінності в усіх галузях життя Німеччини, завоювавши контроль за допомогою страху та терору.

Автор фото, Getty Images

Коли у 1934 році президент Німеччини Гінденбург помер, Гітлер оголосив себе фюрером або "верховним лідером Німеччини". (У наш час слово фюрер має негативне значення безжального лідера, який встановлює жорстоку владу над людьми).

Три найважливіші речі для Гітлера і нацистів були:

Чистота арійської раси

Велич Німеччини

Ідеалізування фюрера Адольфа Гітлера

За допомогою потужної пропаганди нацистська партія заручилася підтримкою людей. Нацисти проводили великі зібрання, мітинги, а гучномовці у громадських місцях вигукували їхні повідомлення.

Переслідування нацистами

Голокост почався з дискримінації єврейського народу, а закінчився тим, що мільйони людей вбили через те, ким вони були.

Цей процес з часом ставав все більш жорстоким.

З моменту приходу до влади у 1933 році нацисти переслідували людей, які, на їхню думку, не були гідними членами суспільства, наприклад, євреїв.

Вони запровадили закони, які дискримінували їх і позбавляли прав. Євреїв не пускали в певні місця і їм забороняли отримувати певну роботу.

Нацисти також почали створювати концтабори, куди могли відправити людей, яких вони вважали "ворогами держави", їх ув'язнювали та примушували працювати. Туди потрапляли в першу чергу євреї та всі, хто не підтримував політику партії.

Перший концтабір Дахау відкрили у березні 1933 року неподалік від Мюнхена.

З 1933 по 1945 рік нацисти створили понад 40 000 таборів у контрольованих ними районах.

Одні з них були робочими, деякі - транзитними для в'язнів, а інші - перший з яких відкрився у 1941 році - були таборами знищення, де нацисти вбивали людей у великій кількості.

Багатьох безпричинно вбивали охоронці табору, безліч людей загинули через жахливі умови утримання.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Вхід у концтабір Дахау

Нацисти вирішили взяти під контроль життя кожного. У 1934 році ухвалили "Закон про зловмисні плітки", згідно з яким розповідь антинацистського жарту вважалася злочином.

Джазову музику заборонили, підручники переписали, щоби вони містили нацистські ідеї, зображення Гітлера були повсюди, а книги, написані не так, як подобалося нацистам, знищували.

У 1935 році закрили 1 600 газет, а тим, що залишилися, дозволили друкувати лише схвалені нацистами статті.

Вони створили обов'язкові групи для молоді під назвою Гітлер'югенд (для хлопчиків) і BDM (для дівчат). Члени цих організацій мали стати юними нацистами й боготворити Гітлера, коли виростуть. Хлопчиків навчали нацистських цінностей і готували до війни; дівчат навчали готувати й шити.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Гітлер на зустрічі з юними послідовниками нацистів

Кришталева ніч і вбивство мільйонів

Вночі 9 листопада 1938 року сталися жахливі вбивства євреїв.

Подія отримала назву "Кришталева ніч" - через розбите скло від вітрин магазинів, яке вкрило вулиці.

Нацисти вбили 91 єврея, заарештували та відправили до концентраційних таборів 30 000 людей, знищили 267 синагог.

1 вересня 1939 року Німеччина вторглася в Польщу, що стало початком Другої світової війни. Євреїв у Польщі змусили жити в окремих районах, гетто, де з ними поводилися дуже погано, а багатьох вбили.

Умови в гетто були жахливі, багато людей загинули від хвороб і голоду.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Під час Кришталевої ночі нищили синагоги (фото ліворуч) і били вітрини (як видно на знімку праворуч)

На початку 1940-х років нацисти шукали спосіб швидко вбивати велику кількість людей, щоби позбутися єврейського населення Європи.

Вони придумали винищувальні табори, в яких можна було б вбити багато людей одночасно. Вони назвали їх "остаточним рішенням єврейського питання".

Наприкінці 1941 року перший такий табір створили біля польського міста Хелмно.

Всього в районах Польщі, контрольованих нацистами, було шість таборів смерті: Аушвіц-Біркенау (найбільший), Белжець (на кордоні з Україною), Хелмно, Майданек, Собібор і Треблінка.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, На воротах табору Аушвіц написано Arbeit macht frei, що у перекладі з німецької означає "робота робить вас вільним".

Нацисти та їхні союзники створили табори за межами Польщі (у Білорусі, Сербії, Україні та Хорватії), де загинули ще сотні тисяч людей.

У період з 1941 по 1945 роки людей вбивали у таких масштабах, яких світ ніколи не бачив.

Мільйонів відправляли потягами до таборів, де їх примушували працювати або вбивали.

Хто здійснив Голокост?

У здійсненні Голокосту взяли участь багато різних людей. Зокрема, групи нацистів, які покладалися на інформаторів, та німецька армія, яка забезпечила жорстоке правління нацистів.

СС - група нацистів військового типу, заснована 1925 року, яка охороняла Гітлера. Вони наглядали за вбивствами людей у таборах. Частина СС під назвою айнзацгрупи вбила багатьох людей ще до того, як відкрили табори смерті. СС також взяли під контроль розвідку, охорону та поліцію.

Гестапо - таємна державна поліція, створена у 1933 році, відповідала за арешти людей, яких відправляли до таборів.

Кого вбили чи переслідували під час Голокосту?

Ми знаємо, що серед жертв були:

Євреї

Роми та сінті

Слов'яни, насамперед у Радянському Союзі, Польщі та Югославії.

Люди з інвалідністю

Гомосексуали

Свідки Єгови

Політичні опоненти

Як закінчився Голокост?

Коли солдати країн, які воювали проти Німеччини у Другій світовій, пробивалися через європейські землі, контрольовані нацистами, вони почали виявляти табори.

Коли нацисти зрозуміли, що поразка близько, вони почали приховувати докази своїх злочинів, знищуючи табори.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Нацисти намагалися приховати докази того, що вони робили у таборах

Вони змусили в'язнів у Польщі пішки повертатися до таборів у Німеччині. Багато з них загинули під час виснажливої подорожі.

Проте нацисти не змогли приховати того, що вони зробили, і незабаром світ дізнався про масштаби Голокосту.

Майданек був першим табором, який звільнили влітку 1944 року.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, В'язні концтабору Дахау вітають американських солдатів, які прийшли їх звільнити

Солдати, які прийшли визволяти табори, розповідали про жахливі сцени, які вони там побачили

Багато в'язнів померли після визволення, стан їхнього здоров'я був таким, що їх не вдалося врятувати.

Життя було б надзвичайно важким і після закінчення війни.

Багато з тих, хто вижив, виявили, що в їхніх домівках мешкають незнайомці.

Країни не хотіли приймати таку кількість біженців.

Чи покарали нацистів за Голокост?

11 грудня 1946 року Генеральна асамблея ООН постановила, що геноцид є злочином за міжнародним правом.

Адольф Гітлер скоїв самогубство наприкінці війни, тому притягнути його до відповідальності не змогли.

Після Другої світової нацистів судили за їхні злочини.

Навіть у липні 2015 року німецький суд виніс вирок 94-річному Оскару Гренінгу, який був охоронцем Аушвіца, за його злочини.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Адольфа Гітлера не вдалося притягнути до відповідальності, тому що він скоїв самогубство наприкінці війни

Але було складно притягнути до відповідальності всіх.

Багато нацистів переховувались після війни, і їх так і не знайшли. Дехто з тих, чиї злочини з'ясували пізніше, встигли померти.

Як ми вшановуємо пам'ять жертв Голокосту?

Сьогодні масштаб Голокосту визнають у всьому світу. Він служить прикладом жахів геноциду, а також того, як певна поведінка може призвести до цього.

Але, на жаль, Голокост - не єдиний геноцид, який стався в історії. У Камбоджі, Руанді, Боснії та Дарфурі мільйони людей також вбили через їхню ідентичність.

Щороку 27 січня у світі відзначають День пам'яті жертв Голокосту.

Саме цього дня у 1945 році солдати Радянської армії звільнили найбільший нацистський концтабір Аушвіц-Біркенау.

Автор фото, View Pictures Підпис до фото, Меморіал вбитим євреям Європи в Берліні змушує замислитися про жахи Голокосту

День пам'яті жертв Голокосту - це не лише вшанування тих, хто загинув від рук нацистів, але й мільйонів жертв інших геноцидів у всьому світі.

Цей день нагадує, як важливо бути толерантним до переконань інших людей та відмінностей між людьми та як важливо протистояти поширенню ненависті.

Цей день також допомагає нам ніколи не забувати події Голокосту, щоби запобігти повторенню цієї трагедії у майбутньому.

Фонд пам'яті жертв Голокосту зазначає, що це день "коли люди мають об'єднати зусилля, щоби створити безпечніше та краще майбутнє".

З подякою освітньому фонду Голокосту