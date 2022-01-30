Що таке "квантовий апокаліпсис" і чому його треба боятися

Френк Гарднер

Кореспондент з питань безпеки

12 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Цей чип, створений німецькою компанією Q.ant, призначений для оптичної обробки даних у квантовому комп'ютері

Уявіть собі світ, у якому всі зашифровані й секретні файли раптом стали доступні для всіх - саме це і називають "квантовим апокаліпсисом".

Простими словами, квантові комп'ютери працюють за іншими принципами, ніж машини, які розробляли протягом XX століття. Теоретично, вони згодом здатні стати на кілька щаблів швидшими за звичайні комп'ютери.

На практиці це означає, що квантовий комп'ютер, теоретично, зможе за кілька секунд вирішувати неймовірно складні й об'ємні завдання, з якими звичайний комп'ютер впорався б лише за кілька років. Це, наприклад, розшифровка даних, де є мільярди варіантів шифру.

За допомогою таких комп'ютерів можна вирішити багато проблем людства. Британський уряд вкладає кошти в Національний центр квантових обчислень у Гарвеллі, графство Оксфордшир, сподіваючись зробити революцію у цій сфері.

Але квантові технології мають і темний бік.

Викрадачі персональних даних

Низка країн, зокрема Росія, Британія, США і Китай, посилено працюють та інвестують величезні суми у розробку надшвидких квантових комп'ютерів, щоб першими отримати перевагу у кіберсфері.

Але щодня у піратські дата-центри, розташовані по всьому світу, без згоди користувачів надходить безліч персональних даних у зашифрованому вигляді, серед яких є і мої, й ваші. І колись викрадачі даних отримають потужні квантові комп'ютери, здатні цю інформацію розшифрувати.

"Все, що ми сьогодні робимо в інтернеті, - від онлайн-закупів до банківських переказів та соцмереж, шифрується", - пояснює керівник відділу стратегії компанії PostQuantum Гаррі Оуен.

"Але квантовий комп'ютер, що зможе зламати цей шифр, майже відразу дасть своєму розробнику можливість спустошувати банківські рахунки та повністю відключати урядові системи захисту, - попереджає Оуен. - Біткоїн-гаманці будуть спустошені".

Похмурий прогноз робить й Ільяс Хан, керівник компанії Quantinuum, що працює в англійському Кембриджі та американському штаті Колорадо. "Квантові комп'ютери зведуть нанівець більшість наявних методів шифрування, - каже він. - Це загроза для нашого звичного способу життя".

Захист від кванта

Чи може це статися? Дійсно, цілком схоже на апокаліпсис. Чому ж ми нічого про це не чули?

Відповідь така: так, в принципі квантовий "кінець світу" можливий, але тільки якщо ми нічого не робитимемо для його запобігання. "Наша бездіяльність означала б вкрай поганий розвиток подій", - сказало джерело в британському уряді, що просило залишитися анонімним.

Заходи щодо запобігання "квантовому апокаліпсису" розробляють і реалізують вже кілька років. У Британії всі дані, що є державною таємницею, вже захищені від появи нових суперкомп'ютерів. Це досягається за допомогою нових алгоритмів шифрування, які, як сподіваються вчені, зможуть протистояти квантовій атаці.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Німецька канцлерка Ангела Меркель відвідує центр квантових досліджень у вересні 2021 року

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Над захистом комп'ютерних мереж від квантових технологій працюють не лише такі IT-гіганти, як Google, Microsoft, Intel та IBM, але й нішові компанії, наприклад, Quantinuum та Post-Quantum.

У ці дні в Національному інституті стандартів і технологій США, що неподалік Вашингтону, проходить криптографічний саміт, де аналізують майбутнє постквантової епохи.

Його мета - встановити стандарти захисної тактики, що допоможуть захистити мережі компаній, заводів, університетів та найважливіших інфраструктурних об'єктів США від "квантового апокаліпсиса".

Для цього знадобиться чимало коштів.

Квантові обчислення коштують дорого, вимагають великої роботи та призводять до сильного нагрівання апаратури. Розробка алгоритмів, що дозволять захистити дані від квантового штурму, залишається одним з найважливіших завдань нашої доби у сфері безпеки.

Але експерти кажуть, що іншого шляху просто немає.