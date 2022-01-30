Тристоронній союз Британія-Україна-Польща. Як це буде і що дасть

Віталій Червоненко, Оксана Тороп

BBC News Україна

20 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Наступного тижня на політичній карті світу має з'явитися новий політично-безпековий альянс за участі Великої Британії, України та Польщі.

За даними ВВС News Україна, сторони закінчують фіналізувати деталі угоди.

Спочатку планували, що про домовленість оголосять 31 січня під час візиту до України міністерки закордонних справ Британії Ліз Трасс. Але ситуація змінюється і можливий інший формат оголошення.

Джерела ВВС News Україна в українській владі кажуть, що наступного тижня до Києва можуть завітати керівник уряду Великої Британії Борис Джонсон та прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. У Варшаві вже навіть офіційно заявили про візит.

Не виключено, що це може бути пов'язано з оголошенням про створення цього альянсу.

"Ця опція серйозно опрацьовується, але переговори тривають, ми уточнюємо деталі", - каже джерело в офісі президента.

Головними завданнями регіонального альянсу мають стати як протидія російській загрозі, так і спільна робота заради майбутнього європейської безпеки.

Створення нової осі Лондон-Варшава-Київ відбувається на тлі суттєвого загострення безпекової ситуації на українських кордонах та активного постачання Британією зброї Україні.

Ми дізналися, як працюватиме майбутній альянс, та розпитали експертів, чого від нього можуть очікувати всі учасники.

Союз трьох

Саме Ліз Трасс першою публічно заговорила про новий альянс ще 21 січня в Австралії.

Трасс оголосила склад учасників, а британські аналітики одразу намалювали дуже показову політичну карту майбутнього утворення, дуже схожу на "повітряний міст" постачання британської зброї останніх тижнів.

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Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко у розмові з ВВС News Україна вже прокоментував майбутній альянс.

У відповідь на пряме питання про роботу майбутнього союзу Пристайко порадив дочекатись 31 січня, але сказав, що це "не зовсім НАТО на трьох".

"Але це, дійсно, спроба знайти друзів, партнерів і допомогу у цей критичний момент", - заявив посол.

За словами Пристайка, Україна у своїх діях має виходити з готовності окремих членів НАТО допомагати вже зараз.

Він нагадав, що саме Британія стає дедалі серйознішим союзником України: це і угода про стратегічне партнерство, і домовленості на два мільярди доларів, і постачання протитанкової зброї, будівництво кораблів та морських баз.

Співрозмовники ВВС News Україна в дипломатичних колах вказують, що новий тристоронній формат взаємодії Лондона, Варшави та Києва Україна ініціювала не так давно - на початку грудня.

Це має стати частиною ширшої стратегії України зі створення малих альянсів: "Люблінський трикутник" (Україна-Польща-Литва), "асоційоване тріо" (Україна, Грузія, Молдова) і "квадрига" (Україна-Туреччина).

Що він може дати

Як пояснює Пристайко, у Британії є свої інтереси у цій частині Європи.

"Після виходу з ЄС вони взяли на озброєння концепцію "глобальної Британії". Вони бачать свій інтерес, їм потрібен такий друг, як Україна. Типова аналогія - це серйозні відносини між Польщею та Британією. Україна в очах британців - це потужна держава на іншому боці європейського континенту", - вважає Пристайко.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Українські військові тренуються використовувати новітні протитанкові ракетні комплекси NLAW, які постачає Велика Британія

Автор фото, УНІАН

Як вказує заступник директора центру "Нова Європа" Сергій Солодкий, цей союз виглядає логічно. Британія надає Україні одну з наймасштабніших допомог у військовому та безпековому секторах, а Польща має природний інтерес, щоб Україна посилювала свій оборонний потенціал.

"Поглиблення кооперації у цьому трикутнику виглядає природно. Адже йдеться про дві країни, які серйозно ставляться до загрози Росії і на собі відчули її різною мірою", - вважає пан Солодкий.

Перехід від двосторонніх відносин з Варшавою та Лондоном до формату трикутника він вважає серйозним кроком вперед.

Експерт Олександр Краєв наголошує, що такий союз - це частина стратегії Британії з відновлення впливу у світі та регіоні після брекзиту.

"Звісно, це політичні амбіції Британії", - вважає він. Окрім того, три країни активно протидіють російській загрозі.

З іншого боку, каже Краєв, у трьох країн "є питання" і певні претензії до Брюсселя - тобто до ЄС.

У НАТО далеко не всі країни готові рішуче протидіяти російській загрозі, а тому Британія продовжує тактику малих альянсів для ефективнішої роботи у Східній Європі.

"Тому такий союз трьох може виступити своєрідною Малою Антантою, як це було на початку XX століття, коли Центральна та Східна Європа утворила малий блок і поділяли цілі великої Антанти", - вважає Краєв.

Олександр Краєв також прогнозує, що така співпраця буде ефективнішою за двосторонні відносини.

"Окремо Польща оголосила готовність підтримувати оснащенням і зброєю Україну, Британія вже це робить. Якщо буде синергія двох країн, то постачання зброї Києву буде ефективнішим, будуть можливі політичні домовленості на тристоронньому рівні", - додав експерт.

Навіщо це Польщі

Заступник директора ради зовнішньої політики "Українська призма" Сергій Герасимчук пояснює, яку вигоду з альянсу отримує Польща.

"Це ставить їх в один ряд з британцями, посилює в рамках Європейського Союзу і демонструє, що Польща залучає Британію до виконання безпекових завдань, в яких є інтерес всього ЄС", - вважає Герасимчук.

Він нагадує, що останніми роками у Варшави виникали конфлікти з Брюсселем. А нещодавнє вирішення конфлікту з мігрантами, "інспірованого Росією", та допомога з ескалацією в Україні, стануть додатковими аргументами Польщі у дебатах з керівництвом ЄС.

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Польща та Україна, попри всі суперечки щодо історичних питань, лишаються стратегічними партнерами

Також, попри складні історичні суперечки з Києвом, Польща зацікавлена в українській безпеці.

"Україна їм потрібна, щоб не було великого кордону з РФ, якщо її окупують чи Київ піде в обійми Росії", - вважає Герасимчук.

Він прогнозує, що Польща буде допомагати Україні усім - зброєю, ресурсами і обладнанням, - крім безпосереднього надсилання своїх військових.

"Загалом у цьому альянсі поляки опосередковано представляють ЄС, який теж певним чином стає безпековим актором", - додав Герасимчук.

Експерти чекають на офіційне оголошення союзу трьох країн і деталі угоди, щоб краще зрозуміти формат майбутньої співпраці.

Але вже зараз прогнозують, що залучення Лондона у регіональний альянс - тільки перший крок до посилення Британії у регіоні. І Україна має отримати від цього неабияку вигоду та допомогу для зменшення загрози від Москви.

"До альянсу можуть залучати більше країн східного флангу. Для Британії в довгостроковій перспективі це буде позиціюванням себе як основного спонсора захисту східного флангу НАТО, це нова геополітична позиція", - наголошує Олександр Краєв.

І карта нового союзу, яка відображає логістику постачання британської зброї Україні, є першим і найочевиднішим наслідком його функціонування.