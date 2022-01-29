Як і коли у Китаї святкують новий рік

Ванюань Сонг та Джеремі Хауелл

BBC News

35 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

1 лютого 2022 року настане китайський новий рік.

Це найважливіший день у китайському календарі - понад мільярд людей зустрінуться у родинному колі, дивитимуться паради і будуть молитися про успіх у наступному році.

Коли святкують

Новий рік або свято весни (Чуньцзе) у Китаї відзначають під час молодого місяця.

Він починається у другий молодик після дня зимового сонцестояння (21 грудня).

Дату святкування вираховують за місячним календарем, тому вона змінюється рік у рік.

Це одна з дат у період з 21 січня до 21 лютого.

Жителі країни за традицією зустрічають свято з великою радістю й масштабом.

Голосно лунають святкові салюти і петарди. Люди обов'язково приїздять додому до рідних, навіть якщо живуть далеко.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Червоний колір символізує для китайців удачу і радість

Китайці прикрашають свої будинки та вулиці у червоний колір - це головний колір свята. Є повір'я, що він приносить удачу й відганяє злих духів.

На вулицях з'являються червоні ліхтарі, написи на червоному папері з побажаннями добра і щастя, а дітям дарують гроші у яскраво-червоних конвертах.

Святкування триває два тижні й закінчується Святом ліхтарів, що припадає на 15-й день святкувань.

З 1990-х років людям у Китаї дають тиждень відпустки на новий рік. За даними міністерства торгівлі Китаю, у цей період люди витрачають понад 820 млрд юанів (128 млрд доларів) на магазини й ресторани.

Рік Тигра

Щороку китайський календар отримує свою тварину-покровителя. Це одна з 12 тварин китайського зодіаку.

2022-й - рік Тигра. Кажуть, що діти, народжені у цей рік, будуть сміливими, конкурентоспроможними та сильними.

Автор фото, Getty Images

Історія свята

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Досі достеменно не відомо, коли у Китаї вперше почали відзначати свято нового року. Деякі дослідники пов'язують китайський новий рік з часом правління династії Шан - це 14 століття до нашої ери.

Походження свята овіяне легендами. Згідно з одним зі стародавніх міфів, на початку кожного нового року китайці змушені були ховатися від чудовиська на ім'я Нянь (у перекладі з китайського "Рік"), який, як вважають, приходив у перший день свята, щоб розорити поселення.

Але люди помітили, що Нянь боявся гучних звуків, яскравого світла і червоного кольору. Тому вони почали використовували це, щоб прогнати монстра.

Символом Китаю і китайської культури є дракон. Він знаменує силу і успіх, тому у багатьох районах країни влаштовують танці дракона, під час яких вулицями ходить довга барвиста лялька-дракон, що є кульмінацією свята.

Крім того, напередодні свята кожна сім'я ретельно прибирає своє житло, вважаючи, що таким чином вони очищають своє життя від будь-яких невдач та звільняють місце для щастя.

Як китайський Новий рік святкують у світі

Це свято об'єднує не лише мешканців Східної Азії. І у кожній країні є свої унікальні традиції.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Барвистий і галасливий танець лева, без якого не обходиться Новий рік у В'єтнамі

У В'єтнамі, приміром, цей день називають Tết Nguyên Đán, або скорочено Tết, що означає Свято першого ранку першого дня.

Люди прибирають свої будинки й прикрашають їх свіжими квітами.

Традиційно використовують гілки квіток персика і кумквати. Рожевий колір персика символізує енергію, а кумкват - процвітання.

У Сингапурі в рамках святкування китайського нового року проходить парад Чингай (Chingay Parade). Це костюмована вулична хода, що супроводжується живими виступами і феєрверками.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У Нью-Йорку один з найбільших китайських новорічних фестивалів у світі

У Нью-Йорку мешкає найбільша китайська діаспора за межами Азії, тому святкування тут традиційно супроводжують масштабні та яскраві заходи й вечірки.

У парку Сари Д. Рузвельт підривають близько 600 тисяч петард. А на вулицях Чайнатаун можна побачити танці левів і різноманітні паради.

Домівкою для однієї з найбільших та найстаріших китайських громад Британії є Манчестер, і тут на новий рік 53-метровий дракон зазвичай ходить вулицями міста, прямуючи у бік китайського кварталу.