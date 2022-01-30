Чому Британія непокоїться через Україну?

Джеймс Ландейл

Дипломатичний кореспондент

15 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, Міністерка закордонних справ Ліз Трасс зустрілася з генеральним секретарем НАТО

Британія, як і інші західні держави, приходить на допомогу Україні. Вона погрожує Росії економічними санкціями у разі вторгнення та забезпечує Україну протитанковою зброєю та бронетехнікою.

Якщо російські війська перетнуть кордони України, Британія обіцяє розгорнути свої сили у східноєвропейських країнах-членах військового альянсу НАТО.

Але чому Британія втягується у цей потенційний конфлікт?

Колишнього прем'єр-міністра Невіла Чемберлена багато критикували за те, що він назвав спробу анексії Німеччиною Чехословаччини в 1938 році як "сварку у далекій країні між людьми, про яких ми нічого не знаємо".

Але його зауваження продовжує залишатися викликом для всіх політиків, які думають про те, чи брати дипломатичну - чи навіть військову - участь у потенційному конфлікті між двома іноземними країнами. Наслідки можуть бути далекосяжними.

Ось чому Британія стурбована протистоянням між Росією та Україною.

Близькість

Україна розташована не надто далеко від Британії. Зрештою, це частина європейського континенту.

Так, вона не є членом Європейського Союзу чи НАТО, але є союзником європейських держав і має прозахідний уряд.

Як і більшість інших країн Європи, вона є демократичною, і більшість її населення не хоче, щоб країна стала частиною Росії.

До того ж, Україна має тісні зв'язки з Великобританією. Після того, як минулого тижня в Україну доправили 2000 одиниць протитанкової зброї та прибули 30 британських військовослужбовців, щоб навчити українські війська їх використовувати, фраза "Боже, бережи королеву" (God Save the Queen) стала трендом в українському твіттері.

Деякі бари та ресторани Києва пропонували безкоштовні напої усім, хто мав британський паспорт.

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Юридичні зобов'язання

Велика Британія має юридичний обов'язок захищати територіальну цілісність України.

У 1994 році Велика Британія разом зі США підписали на міжнародній конференції в Будапешті меморандум, у якому пообіцяли "поважати незалежність і суверенітет та наявні кордони України". Також вони пообіцяли надати допомогу Україні, якщо вона "стане жертвою акту агресії".

Це сталося в обмін на те, що Україна відмовилася від свого величезного арсеналу ядерної зброї, спадщини її членства в Радянському Союзі.

Варто зазначити, що іншою стороною, яка підписала Будапештський меморандум, була Росія.

Меморандум не є договором, і юристи сперечаються, чи має він юридичну силу. Але це офіційне, публічне та письмове зобов'язання Британії підтримувати Україну.

Безпека Європи

Велика Британія виступає проти перекроювання європейських кордонів силою.

Основним принципом європейської безпеки після Другої світової війни було те, що суверенні нації мають право робити свій власний вибір.

Це називається самовизначенням, і, можливо, найважливішим аспектом цього принципу є те, що кордони не можуть бути змінені вторгненням армій.

Росія зробила це в 2014 році, анексувавши Кримський півострів. Багато західних політиків шкодують, що не змогли цього зупинити, і хочуть переконатися, що подібне вторгнення більше не повториться.

У своїй промові минулого тижня державний секретар США Ентоні Блінкен сказав: "Якщо дозволити Росії безкарно порушувати ці принципи, це потягне нас усіх назад у набагато небезпечніші й нестабільніші часи".

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Опозиція вимогам Росії

Ширші вимоги Росії є неприйнятні для Британії.

Росія хоче, щоб НАТО дало юридично обов'язкову обіцянку, що Україна ніколи не стане членом альянсу. Вона також хоче, щоб НАТО вивело свої сили з більшості східноєвропейських країн.

Але обидві ці вимоги порушили б ключові принципи НАТО, а саме, що альянс повинен бути відкритим для будь-якої європейської країни, яка хоче приєднатися, і що всі члени НАТО повинні бути суверенними державами.

Іншими словами, не в інтересах Британії чи НАТО, щоб східноєвропейські союзники потрапляли під тінь російського впливу.

Як сказав депутатам британський прем'єр-міністр Борис Джонсон: "Ми не можемо відмовлятися від бачення цілісної та вільної Європи, яке з'явилося в ті дивовижні роки - з 1989 по 1991 рік".

"Ми не будемо знову відкривати цей розрив і скасовувати порядок європейської безпеки через те, що Росія приставила пістолет до голови України", - додав він.

Уникнення масштабної війни

Багато аналітиків побоюються, що війна в Україні потенційно може перекинутися на інші європейські країни.

Росія може використати кризу для проведення кібератак та інших гібридних атак на країни НАТО. Вона може навіть відправити війська в три країни Балтії - Естонію, Латвію та Литву.

Бої можуть поширитися на Білорусь, де вже розміщені російські війська. Держави НАТО вже обіцяють нарощувати власні сили на східному фланзі альянсу.

Як член НАТО, Британія в принципі була б зобов'язана стати на захист іншого союзника по НАТО. У грудні начальник штабу оборони адмірал сер Тоні Радакін заявив: "Найгірші сценарії з точки зору повномасштабного вторгнення були б такого масштабу, якого в Європі не було з часів Другої світової війни".

...і потенційної міграційної кризи

Якщо в Україні почнеться війна і російські війська окупуватимуть значні території країни, багато мирних жителів можуть тікати.

Міністр оборони України Олексій Рєзніков сказав у програмі BBC Hard Talk, що виїхати може мільйон людей: "Це буде катастрофа не лише для України, це буде катастрофа для Європи".

Деякі мігранти можуть залишитися в сусідній Польщі та східноєвропейських країнах, але деякі можуть рушити далі на захід і в кінцевому підсумку опинитися у Британії.

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Західні держави чітко усвідомлюють, що за цією кризою уважно стежить решта світу.

Деякі автократичні лідери прагнуть побачити, наскільки рішуче Захід опиратиметься спробам підірвати територіальну цілісність суверенної нації.

Багато аналітиків кажуть, що за конфліктом, зокрема, пильно стежить Пекін, яки має плани щодо возз'єднання Тайваню з материковим Китаєм.

Побоювання полягають у тому, що якщо Росії дозволять вторгнутися в Україну без опору, це може стати сигналом для інших лідерів, що часи, коли західні держави втручалися в інші конфлікти, минули.

Потенційна енергетична криза

Автор фото, Reuters

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Велика Британія майже не отримує газу з Росії, а натомість більша частина блакитного палива йде з Північного моря та Норвегії.

Але будь-який конфлікт з Україною може порушити постачання газу до Європи.

Трубопроводи, які доставляють російський газ до Європи через Україну, можуть бути пошкоджені. Росія також може відмовитися від поставок, щоб покарати Захід.

Сама Європа може обмежити майбутні поставки газу, відмовившись від газопроводу "Північний потік-2", який пролягає дном Балтійського моря від Росії до Німеччини. Цей трубопровід готовий, але очікує на схвалення регулятора.

Усі ці перешкоди можуть суттєво підвищити ціну на газ у Європі та, відповідно, у Британії.