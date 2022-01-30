Скільки грошей треба для щастя? Учені назвали суму

Леонід Лунєєв

ВВС

25 хвилин(и) тому

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75 тис. доларів на рік - ось така верхня межа доходу, підвищення якого вже ніяк не вплине на ваше відчуття щастя та добробуту. Саме на цій цифрі сходяться автори цілої низки попередніх досліджень залежності людського щастя від грошей.

Проте, як з'ясував автор нового дослідження на цю вічну тему, доктор філософії з Пенсільванського університету Метью Кіллінгсворт, почуття радості та задоволення зростає пропорційно зростанню доходу, а зовсім не завмирає на одному місці, коли ваш дохід досяг омріяної цифри.

Кіллінгсворт придумав новий підхід до теми й вирішив подивитися як дохід впливає не на загальне задоволення від життя, а на щоденні відчуття - до нього це не робив ніхто.

Вчений проаналізував опитувальники у спеціальному мобільному додатку Track Your Happiness (щось на кшталт "Відслідкуй своє щастя"). Щодня їх заповнювали понад 33 тис. американців, які мають роботу. Ця програма впродовж дня у будь-який момент може запропонувати вам заповнити коротку анкету з обов'язковою вказівкою рівня вашого доходу.

Миттєвий стан щастя визначався простим питанням "як ви почуваєтеся в цю хвилину?", на яке можна було дати кілька варіантів відповідей, від "дуже добре" до "дуже погано". Такий метод повторів дозволив вивести середні показники повсякденного відчуття щастя серед опитаних.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Кажуть: головне не гроші, а їх кількість

Додатково приблизно половина учасників анкетування мала відповісти ще на одне запитання: "Наскільки ви задоволені своїм життям загалом?" в діапазоні від "абсолютно незадоволений" до "надзвичайно задоволений".

І ось тут з'ясувалося, що люди з високим доходом отримували більше щоденного задоволення від життя, причому після доходу $75 тис. задоволення не гальмувалося (як вважали автори всіх попередніх досліджень), а продовжувало зростати відповідно до зростання доходу.

На думку Кіллінгворта, це пов'язано з тим, що автори минулих досліджень враховували лише дихотомічні показники добробуту, які не залишали місця для виявлення покращень, що виходять за межі заданих параметрів.

На основі аналізу отриманих даних Кіллінгворт робить висновок, що зв'язок між грошима і щастям може пояснюватися почуттям контролю над своїм життям, яке залежить від засобів, які має респондент.

Цікаво, що результати дослідження також говорять про те, що гроші самі по собі не обов'язково роблять їхнього власника щасливішим. Швидше відіграє ставлення респондента до фінансового питання.

"Важливість грошей як таких практично не має відношення до відчуття щастя, - пише Кіллінгсворт, - просто люди з низьким доходом почуваються щасливішими, коли думають, що гроші не мають особливого значення. А заможні люди, навпаки, відчувають щастя, якщо вважають, що гроші - це все".

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До того ж якщо людина починає прирівнювати гроші до успіху, вона зазвичай починає втрачати задоволення від життя.

Кіллінгсворт говорить також, що йому не вдалося виявити того порога, за яким гроші перестають асоціюватися зі щастям, хоча "чинники, які об'єднують задоволення від життя з доходом, швидше за все, складні, численні і не пов'язані між собою".