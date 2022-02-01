Дорогі пакети, коротші ковід-сертифікати та нові правила для туристів: що зміниться у лютому

53 хвилин(и) тому

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Рукавичка - не пакет, моркву можна донести

Пластиковий пакет за щонайменше 2 грн, ковідний сертифікат на 9 місяців, нові правила подорожей до ЄС та нові обмеження для невакцинованих працівників - всі ці зміни очікують на українців вже у лютому.

Від 2 до 3. Щонайменше

З 1 лютого за пластикові пакети доведеться платити від 2 до 3 грн.

Це рішення уряд ухвалив ще у грудні, і от тепер воно набуває чинності. За задумом уряду, це обмежить обіг пластикових пакетів.

"Кожен українець в середньому використовує 500 пластикових пакетів щороку. Вони слугують лише декілька хвилин, а потім розкладаються понад століття, забруднюючи довкілля. Затвердження мінімальних роздрібних цін на пластикові пакети стимулюватиме громадян використовувати багаторазові екологічні торбинки та дозволить захистити довкілля і здоров'я людей від шкідливого впливу мікропластику", - пояснював заступник міністра економіки Денис Кудін.

Йдеться про пакети, товщі за 50 мікрометрів, призначені для харчів і товарів у роздрібній торгівлі, закладах громадського харчування та сфері послуг.

Мінімальні ціни за пакети становитимуть:

2 грн за пакет без ручок і бокових складок,

2,5 грн за пакет без ручок з боковими складками або з ручками без бокових складок,

3 грн за пакет з ручками і боковими складками.

У березні заборону поширять на надтонкі (із стінками товщиною менше 15 мікрометрів), тонкі (із стінками товщиною від 15 до 50 мікрометрів) та оксорозкладні пластикові пакети.

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Ці зміни заклали в законі, схваленому в червні 2021 року. Він заборонив безкоштовне розповсюдження пластикових пакетів у роздрібній торгівлі та закладах громадського харчування.

Проте до 2023 року ці вимоги не будуть поширюватися на біорозкладні та надтонкі пластикові пакети, які призначені для свіжої риби, м'яса, сипучих продуктів і які слугують первинною упаковкою.

Зміни у сертифікатах…

Автор фото, Getty Images

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З 1 лютого набуває чинності рішення Європейської комісії про скорочення терміну дії ковід-сертифікатів із 12 до 9 місяців (270 днів).

Коли рішення ухвалили, Єврокомісія пояснила його новими науковими даними, пов'язаними із поширенням коронавірусу та ефективністю вакцинації.

Зокрема Європейський центр з контролю та профілактики захворювань рекомендував робити бустерні дози вакцини проти COVID-19 через пів року після курсу вакцинації.

"Сертифікат залишатиметься чинним на ще три місяці після згаданих шести, щоб це врахували під час проведення кампаній з вакцинації в країнах-членах ЄС, і їхні громадяни отримали доступ до бустерних доз препарату", - пояснювали у Єврокомісії.

Бустерна доза з'явиться і у ковід-сертифікаті. Якщо людина отримала два щеплення, а потім третє бустерне, у сертифікаті буде помітка 3/3. Якщо ж людині вводили однодозну вакцину або одну дозу дводозної вакцини, буде помітка 2/1.

Дуже схожі зміни відбуваються і з українськими ковід-сертифікатами.

…та подорожах

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Попри рекомендації Ради ЄС, кожна європейська країна може вирішувати, кого і на яких умовах пускати

Крім того, Рада ЄС погодила нові рекомендації щодо подорожей: їх вирішили уніфікувати.

"Згідно з новими рекомендаціями, заходи щодо боротьби з Covid-19 повинні застосовуватися з урахуванням статусу людини, а не ситуації на регіональному рівні, за винятком районів, де вірус циркулює на дуже високому рівні", — пояснювали у Раді ЄС.

Очікується, що з 1 лютого 2022 року основними документами для в'їзду в країни ЄС мають бути:

сертифікат про щеплення вакциною, схваленою на європейському рівні, за умови, що з моменту останньої дози пройшло не менше 14-ти і не більше 270 днів, або якщо турист має бустерне щеплення;

негативний результат ПЛР-тесту, який турист має отримати не пізніше ніж за 72 години до перетину кордону (підходить і негативний результат експрес-тесту на антиген, дійсний 24 години);

довідка про одужання із поміткою, що з дати першого позитивного результату тесту пройшло не більше 180 днів.

Як йдеться у документі, європейські країни також можуть приймати серфтифікати про щеплення вакцинами, схваленими ВООЗ.

Одужання чи вакцинація мають бути підтверджені чинними цифровими сертифікатами європейського зразка.

Утім, рекомендації є бажаними, але не є обов'язковими для виконання. Наприклад, Італія продовжила заборону на в'їзд для українців із "необов'язковою" метою до 15 березня. Ця заборона діє з 16 грудня.

За BankID треба буде платити, але не всім

З 1 лютого система BankID від НБУ стане платною. Користувачі платитимуть за неї згідно із тарифами, визначеними Нацбанком.

Проте ці зміни стосуватимуться лише юридичних осіб. Для фізичних осіб, наприклад, для користувачів додатку "Дія" сервіс залишиться безкоштовним.

Більше обов'язкових щеплень

Автор фото, UNIAN

З 31 січня набули чинності нові вимоги з наказу МОЗ, ухваленого ще 30 листопада. Він стосується переліку професій та організацій, працівники яких зобов'язані вакцинуватися від коронавірусу.

Тепер туди входять працівники:

органів місцевого самоврядування;

закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності;

комунальних підприємств, установ та організацій.

Тих, хто не отримав принаймні одну дозу вакцини до 31 січня, відсторонятимуть від роботи без збереження заробітної плати.

Ця вимога не стосується людей, які мають абсолютні протипоказання до щеплень від ковіду та медичний висновок, який це підтвердить.

Щеплення вже обов'язкове для працівників центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів, місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів, закладів освіти всіх рівнів та форм власності.