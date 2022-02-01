Борис Джонсон прилітає в Київ, а США отримали відповіді Росії

43 хвилин(и) тому

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Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прилітає в Київ, де проведе перемовини з президентом Володимиром Зеленським. Тим часом США отримали письмові відповіді Росії щодо напруги на кордоні України.

Джонсона мала б супроводжувати міністр закордонних справ Ліз Трасс, але в понеділок ввечері вона повідомила, що захворіла ковідом та найближчим часом працюватиме вдома.

Напередодні у Палаті громад Трасс повідомила, що вже 10 лютого ухвалять нову редакцію закону про санкції, що дозволить Великій Британії запроваджувати санкції проти будь-яких росіян та компаній, пов'язаних з Кремлем.

У вівторок Україну також відвідає прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, щоб обговорити постачання озброєння Києву, пише Інтерфакс.

Рютте раніше заявляв, що сподівається на "потужну колективну відповідь" у разі вторгнення Росії.

Тим часом США отримали письмову відповідь від Росії на пропозиції щодо врегулювання напруги на українському кордоні, повідомляє Washington Post з посиланням на анонімного американського чиновника.

"Ми можемо підтвердити, що отримали письмову відповідь Росії", - цитує видання чиновника.

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"Було б непродуктивно вести публічні переговори, тому ми залишимо це на розгляд Росії, якщо вони захочуть обговорити свою відповідь", - додав співрозмовник.

Він відмовився обговорювати деталі пропозиції Вашингтона. А у віторок по телефону мають поговорити держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр російського МЗС Сергій Лавров.

"Ми, як і раніше, повністю віддані діалогу для вирішення цих питань і продовжимо тісні консультації з нашими союзниками та партнерами, включаючи Україну", - сказав чиновник.

Ввечері 26 січня США офіційно передали відповідь на вимоги Росії. Зокрема, йшлося про вимогу більше не розширювати НАТО на Схід та не приймати Україну в альянс.

Ці документи не опублікують, і держсекретар Ентоні Блінкен не став публічно розкривати зміст відповіді росіянам, але сказав, що там чітко пояснено "основні принципи" США, включаючи суверенітет України та її право обирати членство в альянсах на кшталт НАТО.

Особисто російський президент Володимир Путін ще не відреагував на лист від США, однак його прессекретар Дмитро Пєсков сказав, що "приводів для оптимізму не так багато", бо "не можна сказати", що міркування Росії врахували. Але і з оцінками поспішати не варто, додав Пєсков.

Росія наполягає на тому, що не планує вторгнення в Україну, і обвинуватила США та Велику Британію у використанні дезінформації для підвищення напруги в регіоні.

Прессекретар Білого дому Джен Псакі відкинула побоювання про те, що заявляючи про загрозу потенційного російського вторгнення, Вашингтон робить Україну більш вразливою для агресії.