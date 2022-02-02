Омікрон-2 "заразний і невидимий". Що відомо про новий підштам

50 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

На Омікрон припадає половина всіх випадків зараження Covid-19 у світі.

Але Омікрон - це загальний термін для кількох споріднених підвидів коронавірусу SARS-Cov-2, найбільш поширеним з яких є BA.1.

Однак зараз все більше країн, особливо в Азії та Європі, повідомляють про збільшення кількості нових випадків, спричинених іншим різновидом Омікрону - BA.2, який часто починають називати просто - Омікрон-2.

"Невидимий"

BA.2 іноді називають "невидимим", оскільки він не має генетичного маркера, який дослідники використовували, щоб відрізнити Омікрон BA.1 від Дельти.

BA.2, як і інші штами ковіду, можна виявити за допомогою експрес-діагностики (мазок з носогорла) та ПЛР-тесту, але вони не можуть відрізнити BA.2 від Дельти. Для цього потрібні додаткові дослідження.

Автор фото, Getty Images

BA.2, ймовірно, заразніший, ніж попередні штами, але, на щастя, немає даних про те, що він викликає важчий перебіг хвороби.

Тож наскільки небезпечний новий підвид коронавірусу? Ось що нам відомо.

Що таке BA.2?

Коли віруси мутують, вони іноді розщеплюються на підвиді. У Дельти, приміром, їх 200.

Те ж саме сталося з Омікроном, що має споріднені різновиди BA.1, BA.2, BA.3 і B.1.1.529.

На BA.1 припадає більшість всіх випадків Covid-19 у світі.

За даними всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), майже 99% вірусних ДНК, що надходять до глобальної бази даних GISAID, (станом на 25 січня 2022 року) мали саме цей підвид.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, На Омікрон припадає половина всіх випадків зараження Covid-19 у світі

Незрозуміло, звідки він узявся, але вперше його зафіксували в листопаді серед зразків, які завантажили у GISAID фахівці з Філіппін.

Де поширюється BA.2?

За даними ВООЗ, цей підштам вже домінує на Філіппінах, у Непалі, Катарі, Індії та у Данії.

За даними данського Державного інституту сироватки (SSI), приблизно половина нових випадків Covid в країні спричинена BA.2.

Індія - ще одна країна, де BA.2 швидко замінює Дельту й Омікрон BA.1, каже молекулярний біолог Біджая Дхакал.

Він вже домінує у кількох штатах та, ймовірно, спричинив недавню третю ковідну хвилю в країні.

Філіппінський МОЗ заявив, що BA.2 переважав у зразках, які їхні фахівці отримали ще наприкінці січня.

В Англії, за даними британського агентства безпеки охорони здоров'я (UKHSA), виявлено понад 1000 підтверджених випадків ВА.2.

Британські органи охорони здоров'я назвали його варіантом, який "вивчають", що означає, що вони уважно спостерігають за ним, але не надто стурбовані.

У Німеччині BA.2 також поширюється швидше, ніж BA.1 і Delta.

Чи BA.2 більш заразний?

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, В Індії BA.2, схоже, закріпився

Результати дослідження данських вчених виявили, що BA.2 більш заразний, ніж Омікрон BA.1.

Але, за попередніми даними, наявні вакцини захищають від цього підвиду.

Чи BA.2 небезпечніший?

Немає даних про те, що BA.2 призводить до важчого перебігу хвороби, ніж попередні підштами Омікрона.

"Дивлячись на інші країни, де BA.2 наразі обходить [BA.1], ми не бачимо вищих показників госпіталізації, ніж очікувалося", - заявив у вівторок Борис Павлін з групи швидкого реагування ВООЗ на Covid-19.

Навіть якщо BA.2 замінить BA.1, це може мати незначний вплив на траєкторію пандемії та спосіб лікування людей, пояснив Павлін.

"Його вплив навряд чи буде суттєвим, хоча необхідні додаткові дані", - сказав він.

Автор фото, Getty Images

Експерти вважають, що, як і з попередніми штамами, при BA.2 вакцини залишаться високоефективними проти важких захворювань, госпіталізації та смерті.

"Щеплення надійно захищає від важкого перебігу, і Омікрон - не виключення", - сказав доктор Павлін.

"Поки що немає достатніх доказів, того, що BA.2 переноситься важче, ніж BA.1, але ми продовжуємо його вивчати", - заявили у британському Агентстві безпеки охорони здоров'я.