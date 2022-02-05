"Паніки немає". Як на Донеччині сприймають російську загрозу

Діана Шароді, Олена Соколова

Бахмут - Маріуполь, для ВВС News Україна

57 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Український військовий у Широкиному

Як у Донецькій області сприймають новини про загрозу російського вторгнення - панікують чи вже звикли жити у ситуації постійної тривоги ще з 2014 року.

ВВС News Україна поспілкувалася з мешканцями двох міст - Бахмута та Маріуполя - і розпитала, як вони реагують на тривожні новини і як готуються на випадок можливого загострення.

"Російська агресія розпочалася ще у 2014"

Підпис до фото, Так виглядає одне з укриттів у школі в Бахмуті

Бахмут. Звідси до лінії розмежування - 30 кілометрів. Це одне з найбільших прифронтових міст на підконтрольній Україні частині Донецької області.

У 2014 році Бахмут (раніше Артемівськ) чотири місяці провів під контролем "ДНР", тож тут вже знають, що таке бути "під тими".

Якщо б паніку в місті можна було вимірювати кількістю гречки та туалетного паперу на полицях магазинів, то тут доволі спокійно — обидва екстрено необхідні товари в магазинах є у достатній кількості.

Бахмутяни переважно кажуть про те, що паніки немає. Деякі називають новини про наступ Росії провокаціями.

"Паніки щодо можливої агресії РФ немає ні в мене, ні в моєї сім'ї, адже російська агресія розпочалася ще у 2014 році. Вважаю, потрібно не панікувати, а бути готовим до будь-якого розкладу ситуації. Потрібно бути готовим завжди: мати можливість у короткий час поїхати подалі від бойових дій або сховатись у безпечне місце", — каже Олександр.

Бахмутянка Дар'я розповідає: є тривога щодо можливих бойових дій в її рідному місті. Про всяк випадок продумала, куди можна буде екстрено сховатися. Розглядає переїзд в інше місто, але це не так легко.

"Ми намагаємося просто жити нормальним життям і сподіваємося, що це лише інформаційна війна. Не можу сказати, що це прямо паніка, але невелика тривога всередині є. Найбільш проблемне питання було в тому, що у нас є троє котів, кинути їх ми не можемо. Ми продумали, що, раптом щось буде, купимо їм снодійне та поїдемо з ними", — каже Дар'я.

Людмила згадує події восьмирічної давнини і каже - ось тоді була справжня паніка.

"Паніки зараз немає, бо я вірю в надійність нашої армії. Моє найближче оточення — адекватні люди, вони прекрасно розуміють, що наш конфлікт зараз на такому рівні, де є дипломатичні перемовини. 100% наша армія посилилася, і вони не допустять просування військ", — розповідає вона.

Бахмутська громадська активістка Софія зізнається, що багато років не дивиться телевізор, а новини дізнається з соціальних мереж, де "панічних новин і коментарів" чимало.

"Ми так довго жили на валізах з готовністю до бойових дій. У мене немає паніки, бо насправді я від неї втомилась", — говорить Софія.

Однак зараз вона і її родина зійшлися на тому, що за кордон точно не поїдуть. Якщо в рідному Бахмуті будуть інтенсивні бойові дії, можливо, переїдуть в інше українське місто.

"Дуже сподіваюсь, що до цього не дійде", — каже Софія.

"У мене таке вже було, я зі Сніжного"

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Відносний спокій зберігають і маріупольці. Все тому, що, як кажуть у місті, своє вже пережили у 2014 - 2015 роках.

Такий спокій не можуть зрозуміти іноземні журналісти, яких зараз дуже багато у Маріуполі.

У січні 2015 року обстріляли маріупольський мікрорайон "Східний". 40 секунд реактивного обстрілу коштували життя 31 людині, близько 130 були поранені.

Волонтер Валерій Авер'янов вважає, що за сім років, які минули з того часу, люди заспокоїлися.

І хоча маріупольці намагаються не піддаватися паніці, але замислюються, що будуть робити, якщо почнуться військові дії.

"Нам вже по 70 років, бігти нам нікуди та нема за що. Продукти не скуповували, бо теж нема за що",- говорить подружжя Сидоренків.

"У підвалі сховаюсь, буду там сидіти. У мене таке вже було, я зі Сніжного. Я намагаюсь про це не думати. Коли про це говорять по телевізору, прошу бабусю його вимкнути",- зізналася 25-річна Ірина. Її подруга Олена розповіла, що у випадку війни поїде до Росії, де в неї родичі.

"Якщо будуть забирати, піду в армію. Доведеться", - сказав ВВС News Україна 23-річний Дмитро.

А містянка Юлія вважає, що наступу взагалі не буде: "Якщо говорити про війну, то нас залякують".

"А раптом війна?"

Автор фото, Getty Images

Влада Маріуполя стримано реагує на питання про підготовку до можливого вторгнення та закликає не провокувати паніку.

Питання про підготовку міста до надзвичайних ситуацій на одній з останніх сесій міської ради порушила депутатка Катерина Сухомлинова. Вона здивувалася, чому міська влада у зв'язку з загрозою не проводить системні навчання з евакуації, наприклад, у школах.

У відповідь представники влади закликали мешканців не хвилюватись. Повідомили, що знають, коли має проводитись інформаційна робота серед населення, і проведуть її, якщо буде потрібно.

"Ми працюємо за системним програмним документам, які мають гриф "секретно" і призначені для службового використання. Вони робочі, постійно оновлюються. У них вносяться корективи щодо сьогодення", - зазначив заступник міського голови Маріуполя Аркадій Мєшков.

Він наголосив, що навіть військові підрозділи, які відповідають за напрямок захисту міста, вважають, що форсувати події треба з певного часу.

"Якщо ми зараз почнемо це робити щодо бомбосховищ, евакуації, - це також буде нагнітання ситуації, це буде створювати паніку серед населення", - вважає він і додав, що Маріуполь, як прифронтове місто, знає, як оборонятись.

Донецька обласна адміністрація опублікувала карту з позначками, адресами та контактами укриттів, де можна перечекати обстріл - карту захисних споруд південної частини Донецької області та карту захисних споруд північної частини області.

У Бахмуті, за даними міської влади, таких укриттів 64. За результатами останньої перевірки, 50 з них в задовільному стані та готові до надзвичайних ситуацій, ще 14 перевірку не пройшли.

"Загалом, дуже прості вимоги. Перше, що має бути — позначка на дверях. Там має бути написано, де ключ і хто відповідальний (балансоутримувач). Повинна бути вода, якісь приладдя санітарні, ліки, лавка, щоб пересидіти, освітлення і все", — каже Андрій Скляренко, начальник відділу з питань цивільного захисту Бахмутської міської ради.

Підпис до фото, Укриття в одній зі шкіл Бахмута

Висота стелі має бути щонайменше 1,5 м. Цього достатньо для найпростішого укриття. Останню планову перевірку бахмутських укриттів провели у серпні-вересні 2021.

Одне з таких укриттів ВВС відвідала у школі №3. Директорка Тетяна Старусєва каже, що серед школярів уже провели інструктаж, як діяти і куди бігти на випадок обстрілу. Такий наказ нещодавно отримали "зверху".

Тетяна показує укриття, яке розташоване у підвалі. Сюди знесли старі стільці з класних кімнат. Вона жаліється, що коштів не вистачає, аби зробити ремонт у класах, не кажучи вже про укриття в підвалі.

Тому зробили все, що могли: змайстрували аптечку, принесли велику пляшку води, вогнегасники, ліхтарики, пісок, лом. Поміститися, за словами директорки, можуть близько 60 дітей.

Вона сподівається, що за призначенням укриття використовувати не доведеться.