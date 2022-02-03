Що росіяни думають про можливу війну з Україною

Стів Розенберг

BBC News, Володимир, Росія

29 хвилин(и) тому

Підпис до фото, Айтен вважає, що російський уряд намагається переконати людей, що в них є ворог

Проїдьте чотири години на схід від Москви, і ви опинитесь у мальовничому місці - як з туристичної листівки.

Стародавнє російське місто Володимир всипане куполами церков і багатовіковими білокам'яними будинками. Під сніговою ковдрою воно виглядає ще чарівніше: російська зимова казка.

Місто заснував великий князь київський. Це нагадує про те, що, попри всі нинішні розбіжності, Росія й Україна мають спільне коріння.

У провулку з яскравими дерев'яними будинками місцеві розчищають тротуари від снігу. Для мене це нагода поговорити з людьми й дізнатись їхню думку про напруженість у відносинах з Україною.

"Моя мама народилася в Україні, - каже Андрій. - Я там в армії служив ще за часів СРСР. Росія й Україна - братні народи".

Підпис до фото, Андрій вважає Україну необхідним союзником Росії

Братні народи. Але з Москвою у ролі великого брата?

"Росія повинна мати сферу впливу, - продовжує Андрій. - Це наддержава через свою військову міць. Малі країни можуть обирати, з ким їм об'єднуватись. Але великі країни мають допомогти їм з цим рішенням".

Багато росіян вірять словам влади: постійному потоку заяв у державних ЗМІ, які звинувачують Америку, НАТО та Україну у загостренні ситуації, спробі перетворити холодну війну на "гарячу".

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Але у Володимирі на центральному ринку людей більше цікавлять їхні економічні проблеми.

"Ситуація в Україні викликає занепокоєння, як і російська економіка", - каже пенсіонерка Лідія Іванівна. Їй важко прожити на мізерну пенсію, тому вона продає продукти з власного городу: картоплю, моркву, домашні яйця.

З усіма турботами, які наразі є у росіян (від економічних труднощів до пандемії коронавірусу), я не побачив у них інтересу до подальшої військової ескалації в Україні, не кажучи вже про війну із Заходом.

Але це не означає, що росіяни не вірять у те, що війна може спалахнути. Багато хто вірить.

У своїй маленькій квартирці молоде подружжя Айтен і Віктор п'ють чай і діляться своїми поглядами на кризу.

"Я не відчуваю ненависті з боку Заходу, НАТО чи когось іншого", - каже Айтен.

"Гадаю, це штучно вигадали. Цю лінію просуває російський уряд. Вони хочуть, щоб ми ненавиділи, щоб думали, що є ворог. Має бути ворог, інакше люди зосередяться на своїх проблемах і почнуть виказувати невдоволення. А влада цього не хоче".

Я навів Айтен контраргумент, який іноді можна почути в Росії, - що як велика держава вона повинна мати можливість диктувати умови іншим країнам, а Європа має прислухатися.

"Не думаю, що ця загрозлива політика має бути інструментом у 2022 році, - відповідає вона. - Думати, що люди повинні вас поважати, бо ви погрожуєте їх знищити. Напевно, тут варто змінити риторику, бо ми не в Середньовіччі".

Тож чи піде Росія на деескалацію? Що чекає нас попереду: компроміс чи конфлікт?

Це залежатиме від іншого Володимира. Нинішнього лідера Росії.