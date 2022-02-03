Боротьба за Могилянку. Як вибори президента перетворились на політичний скандал

52 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

27 січня після складних виборів з конфліктами та взаємними звинуваченнями президентом національного університету "Києво-Могилянська академія" обрали Сергія Квіта. Втім, коли переможця таки оголосили і його сприйняли усі сторони, результати відмовилося визнавати міністерство освіти, чим спровокувало гучний політичний скандал.

Вибори президента найстарішого та одного з найпрестижніших вищих навчальних закладів України стали справжнім викликом. За останні два роки очільника НаУКМА, більше відомого як Могилянка, намагалися обрати п'ять разів.

Чотири рази поспіль жоден з кандидатів не міг набрати понад 50% голосів виборців, щоб стати переможцем. Аж доки на останніх виборах в січні цього року переможця таки не оголосили.

Ним став Сергій Квіт. Він вже очолював Могилянку в 2007-2014 роках, потім був міністром освіти в післямайданному уряді, а останні два роки очолював національне агентство із забезпечення якості вищої освіти - структури, яка займається акредитацією вишів в Україні.

Після запеклої боротьби та взаємних звинувачень між основними конкурентами, коли з кандидатурою переможця таки всі погодилися, визнавати результати виборів відмовилося міністерство освіти, яке вже 2 лютого оголосило новий конкурс на посаду президента НаУКМА.

Таким кроком міністерство викликало обурення і в самій Могилянці, і в наукових колах, а студенти вишу вже пообіцяли безстроковий страйк, звинувативши міністерство в "перевищенні повноважень".

Скандал набув політичного характеру - у ситуацію навіть втрутився спікер парламенту Руслан Стефанчук, який публічно попросив міністра освіти Сергія Шкарлета пояснити відмову.

Адже за останні дні десятки експертів та політиків згадали шалену критику Квітом міністра Шкарлета й припустили, що дії МОН можуть бути пов'язані з особистими політичними вподобаннями.

Запеклі вибори

Автор фото, НАУКМА Підпис до фото, Олександра Гуменна раніше виконувала обов'язки президента НаУКМА

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На останніх двох виборах головна боротьба за крісло президента Могилянки розгорнулася між Сергієм Квітом та виконувачкою обов'язків президента НаУКМА, кандидаткою економічних наук Олександрою Гуменною.

Обидва кандидати мали власну когорту ревних прихильників та противників, тож боротьба була запеклою.

Апогеєм стало звинувачення у фальсифікаціях на останніх виборах 27 січня. Зокрема, близько 13.00 в приміщення, де відбувався другий тур голосування, зайшли кілька невідомих, які одну скриньку з бюлетенями залили "зеленкою", а іншу скриньку винесли за межі приміщення.

Попри це виборчий процес продовжили, скриньку повернули до приміщення, де проходило голосування, та врахували всі бюлетені з неї під час підрахунку голосів.

Голова виборчої комісії з виборів президента НаУКМА Володимир Венгер пізніше запевнив, що члени комісії ретельно перевірили цілісність пломб та самої викраденої скриньки.

"Все було цілим і опечатано коректно, - запевнив він. - Був невеличкий скол (дірка від падіння, напевно) через який, не пошкодивши аркуші бюлетенів, не можна було витягнути чи докинути бюлетень. Всі бюлетені було додатково оглянуто (кожен окремо), дійсність підписів та печатки на всіх бюлетенях визнано", - повідомляв він у фейсбуці.

За результатами голосування Сергій Квіт набрав понад 52% голосів, а Олександра Гуменна - 42,9%.

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Після оголошення результатів Гуменна заявила, що почувається "розтоптаною вщент", вона також визнала, що в день голосування направила листа до міністерства освіти, в якому поскаржилась на порушення.

Щоправда, вже наступного дня Гуменна повідомила в фейсбуці, що визнає своє звернення до МОН передчасним та відкликає лист до міносвіти "задля збереження Могилянки, її безпеки і розблокування шляху для її подальшого руху".

Володимир Венгер з виборчої комісії підтвердив, що протокол з визнанням результатів виборів підписали всі учасники виборчого процесу, включаючи головних конкурентів - Квіта та Гуменну.

Міносвіти проти

На момент, коли в гру вступило міністерство освіти, пристрасті довкола виборчого процесу в Могилянці вже, здавалося, стихали.

Але 1 лютого МОН, посилаючись на перший лист Гуменної зі скаргами, оприлюднило звернення, в якому заявило, що під час виборів "було порушено вимоги законодавства з питань обрання керівника закладу вищої освіти, що в цілому унеможливлює об'єктивне встановлення результатів голосування".

А вже наступного дня міносвіти оголосило новий конкурс на посаду президента НаУКМА.

Начебто, за результатами розслідування міносвіти, "встановлено порушення законодавства України та статуту університету в процесі проведення виборів НаУКМА та рекомендовано оголосити конкурс на зайняття посади президента".

Автор фото, Наталя Піпа

Рішення МОН викликало обурення. Прихильники Сергія Квіта пов'язали таку реакцію міносвіти з тим, що саме за Квіта нацагентство з питань вищої освіти виявило плагіат у трьох роботах Сергія Шкарлета.

Органи студентського самоврядування НаУКМА оприлюднили спільну заяву, в якій звинуватили МОН в "перевищенні повноважень" та оголосили про проведення безстрокового страйку.

"Ми вважаємо наказ міністерства про призначення нового конкурсу на посаду президента НаУКМА недотриманням чинного законодавства, наступом на університетську автономію та знеціненням академічних свобод", - йдеться в заяві.

Студентство повідомило, що не перериватиме навчальний процес, але залишає за собою право не відвідувати заняття за потреби. Зокрема, 4 лютого о 9.00 студенти планують влаштувати страйк під будівлею кабміну.

Автор фото, УНІАН

Могилянка має давні традиції спротиву владі. Вона була в авангарді Помаранчевої революції, була в опозиції до міністра часів Януковича Дмитра Табачника та першою в Києві вийшла на Євромайдан.

Рішення МОН розкритикували також наукові та політичні діячі, в тому числі представники влади.

Зокрема, колишні міністри освіти Лілія Гриневич та Ганна Новосад публічно підтримали обрання Сергія Квіта.

Суперечки соратників Зеленського

А чинний голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив у фейсбуці, що "не може стояти осторонь" та повідомив, що звернувся до Шкарлета з вимогою обґрунтувати рішення МОН.

Він також попросив міністра внутрішніх справ та генерального прокурора "взяти під контроль" розслідування справи про викрадення скриньок для голосування.

"Я завжди був і залишаюсь прихильником університетського самоврядування, за яким тільки спільнота університету має право обирати собі очільника. І це право - священне! Адже це частина народовладдя", - написав Стефанчук. Який був професором Могилянки і довго там викладав.

Автор фото, УНІАН

І Стефанчук, і Шкарлет є частиною однієї політичної команди Володимира Зеленського. Останній визнавав, що сам підбирав кандидатуру нинішнього міністра освіти.

Переможець останніх виборів Сергій Квіт гучних заяв уникав, але в коментарі Радіо Свобода він заявив, що міносвіти не має повноважень не визнавати виборів, якщо всі стейкхолдери у виші, включаючи кандидатів, виборчу комісію, вчену раду та студентські організації, результати визнали.

"Зі свого боку, як кандидат, я можу звертатися до суду, якщо зі мною не буде підписуватися контракт", - попередив Квіт.

Сам він часто критикував і президента Зеленського, і міністра Шкарлета.

Співрозмовники ВВС News Україна в університеті, які навіть не підтримували Квіта, вказують, що головне застереження зараз полягає у тому, що нові вибори можуть запустити новий ланцюг безрезультативних голосувань.

І вуз ще кілька років лишиться без повноважного керівництва, адже ситуація в ньому складна і набрати комусь знову понад 50% буде складно. А тому університет і далі буде у підвішеному стані, що шкодить його розвитку.