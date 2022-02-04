Євро-2022 з футзалу: Україна програла Росії

55 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Збірна Росії перемогла Україну у півфіналі чемпіонату Європи з футзалу та пройшла до фіналу турніру.

У другому півфіналі змагаються збірні Португалії та Іспанії. З однією з цих команд згодом і зіграють росіяни.

Для Росії цей фінал стане першим з 2016-го і загалом сьомим в історії.

Українці ж іще боротимуться за третє місце.

Гра була напруженою. Перший гол росіяни забили на перших же хвилинах матчу, ще один - ближче до кінця першого тайму. Невдовзі Україна відіграла один гол.

У другому таймі збірна Росії забила третій, а українці відповіли голом за 5 хвилин до завершення часу. В останні хвилини боротьба була особливо запеклою, українці створили кілька моментів, але зрівняти рахунок їм не вдалось.

Позиції у росіян від початку виглядали сильнішими. Росія не програла жодної гри у своїй групі С, розгромивши Словаччину, Польщу та Хорватію. Різниця забитих та пропущених на груповому етапі у них - 16:2.

Збірна України посіла друге місце в групі А, здобувши одну перемогу та двічі програвши.

Євро-2022 з футзалу проходить в Нідерландах з 19 січня по 6 лютого. Матчі відбуваються в Амстердамі і Гронінгені.

Титул чемпіонів Європи захищає Португалія.

Унікальний двобій

Гра в п'ятницю стала першою на рівні футзалу та великого футболу між чоловічими збірними України та Росії за багато років.

Після анексії Криму та загострення російсько-українських відносин УЄФА розводила українські та російські команди по різних групах під час жеребкування.

Востаннє Україна грала проти Росії на Євро ще у 2007 році - тоді на груповій стадії перемогли росіяни з рахунком 4:1.

Пристрасті підігрівало чергове політичне загострення довкола російсько-українських відносин, коли вже кілька місяців Росія залишає свої війська біля українських кордонів, а Захід попереджає про високу ймовірність повномасштабного вторгнення РФ до України. Москва такі плани послідовно заперечує.