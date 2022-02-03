"Слава Україні!" і Байрактари – Ердоган у Києві

1 година тому

Керівники урядів України та Туреччини підписали угоду про вільну торгівлю між двома країнами.

Підписання відбулося під час візиту в Україну президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

"Вінцем трьох десятиліть співпраці і дружби стала дуже знакова подія - наші країни уклали угоду про зону вільної торгівлі. Це історичний момент", - сказав президент Зеленський після підписання.

Загалом Україна та Туреччина 3 лютого підписують 12 міждержавних угод. Серед них є документи про створення заводу з виготовлення безпілотників Bayraktar в Україні, кажуть в уряді.