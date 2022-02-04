Дівчинка попросила Disney створити героїню в окулярах. Її мрія здійснилася

Емі Фіппс

BBC News

1 година тому

Автор фото, Disney Підпис до фото, Нова стрічка від Disney розповідає про сім'ю, що мешкає в чарівному місці у горах Колумбії

Юна мешканка графства Ноттінгемшир у Великій Британії Лоурі три роки тому написала листа до компанії Disney з проханням додати у мультфільми героїню в окулярах, схожу на неї саму. На той момент Лоурі було 9 років.

Тепер 12-річна Лоурі дуже радіє появі Мірабель, героїні "Енканто" - останньої повнометражної анімаційної стрічки виробництва Disney.

За словами юної британки, її мрія здійснилася, а героїня мультфільму - "весела, смілива і взагалі приклад для наслідування".

Джаред Буш, сценарист і режисер "Енканто", написав у твіттері, що коли три роки тому Лоурі написала у Disney, компанія вже планувала зняти фільм з персонажем в окулярах.

"Але я не міг сказати, що її бажання вже здійснилося".

Підпис до фото, Лоурі каже, що окуляри частково зробили її такою, якою вона є зараз

Лоурі - єдина в сім'ї, кому потрібні окуляри.

"Я почувалася трохи самотньою і думала, що негарна", - розповідає дівчинка. Але тепер вона не може уявити себе без окулярів, вони стали частиною її особистості, переконана Лоурі.

Стрічка розповідає про сім'ю, що мешкає в чарівному місці під назвою Енканто, де кожна дитина має суперсилу, крім Мірабель.

Однак хоробрість Мірабель врешті-решт рятує ситуацію.

"Я дуже люблю Мірабель. Вона весела і хоробра. Просто дивовижний персонаж", - каже Лоурі.

Автор фото, Disney Підпис до фото, Лоурі каже, що героїня Мірабель - "весела та смілива"

Юна британка написала книгу про принцесу в окулярах й стала представницею благодійної організації.

Тепер, за її словами, окуляри є важливою частиною її особистості.

"Я зовсім не проти носити окуляри, - каже вона. - Я відчуваю, що мої окуляри - це частина мене".