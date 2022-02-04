Дівчинка попросила Disney створити героїню в окулярах. Її мрія здійснилася
- Емі Фіппс
- BBC News
Юна мешканка графства Ноттінгемшир у Великій Британії Лоурі три роки тому написала листа до компанії Disney з проханням додати у мультфільми героїню в окулярах, схожу на неї саму. На той момент Лоурі було 9 років.
Тепер 12-річна Лоурі дуже радіє появі Мірабель, героїні "Енканто" - останньої повнометражної анімаційної стрічки виробництва Disney.
За словами юної британки, її мрія здійснилася, а героїня мультфільму - "весела, смілива і взагалі приклад для наслідування".
Джаред Буш, сценарист і режисер "Енканто", написав у твіттері, що коли три роки тому Лоурі написала у Disney, компанія вже планувала зняти фільм з персонажем в окулярах.
"Але я не міг сказати, що її бажання вже здійснилося".
Лоурі - єдина в сім'ї, кому потрібні окуляри.
"Я почувалася трохи самотньою і думала, що негарна", - розповідає дівчинка. Але тепер вона не може уявити себе без окулярів, вони стали частиною її особистості, переконана Лоурі.
Стрічка розповідає про сім'ю, що мешкає в чарівному місці під назвою Енканто, де кожна дитина має суперсилу, крім Мірабель.
Однак хоробрість Мірабель врешті-решт рятує ситуацію.
"Я дуже люблю Мірабель. Вона весела і хоробра. Просто дивовижний персонаж", - каже Лоурі.
Юна британка написала книгу про принцесу в окулярах й стала представницею благодійної організації.
Тепер, за її словами, окуляри є важливою частиною її особистості.
"Я зовсім не проти носити окуляри, - каже вона. - Я відчуваю, що мої окуляри - це частина мене".