Як турецькі дрони впливають на військові конфлікти в Україні та за її межами?

Кагіл Касапоглу

Всесвітня служба ВВС

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Байрактар ТБ2 є одним з найбільш популярних безпілотників турецького виробництва

Безпілотні літальні апарати (БПЛА) набувають все більшого значення в умовах сучасної війни, і нинішнє протистояння між Росією і Україною - не виняток.

На цьому тлі все більше уваги привертає до себе Туреччина, адже її безпілотники - це серйозна бойова допомога для України у стримуванні російської агресії і фактично у багатьох інших гарячих точках світу.

Великий гравець?

Туреччина є членом НАТО і єдина мусульманська країна, що належить до військової коаліції західних держав.

Вона має другу за чисельністю після США постійну армію в альянсі й ділиться військовими технологіями зі своїми союзниками.

"За останні 20 років Анкара створила потужну базу з виробництва безпілотників", - каже незалежний військовий аналітик Арда Мевлутоглу.

"Вони ефективно використовують свої безпілотники в безпекових операціях всередині країни і за кордоном [проти курдських сепаратистів з середини 1990-х років]".

"Технології БПЛА мають першорядне значення у розвитку оборонної промисловості Туреччини", - додає аналітик.

Що відомо про турецьких виробників БПЛА?

В Туреччині працюють два основних виробники безпілотних літальних апаратів.

Baykar Defence, що виробляє популярні Байрактар ТБ2 і Байрактар Акинжі.

Головний технічний директор компанії Сельчук Байрактар має тісні родинні зв'язки з президентом Туреччини Ердоганом, він його зять.

Інший великий виробник -Turkish Aerospace Industries випускає безпілотники TAI Anka і TAI Aksungur.

За словами Арди Мевлутоглу, на озброєнні у турецької армії та органів безпеки є понад 150 таких БПЛА, і це крім "великої кількості невеликих розвідувальних дронів або дронів-камікадзе".

Військові й економічні зв'язки Туреччини з Україною

З 2019 року Туреччина продала Україні десятки бойових безпілотників Байрактар ТБ2.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Байрактар ТБ2 під час тестового польоту на українській військовій базі у березні 2019 року

Україна прагне приєднатися до НАТО і веде боротьбу з сепаратистами, яких підтримує Росія.

Київ також готується до можливого вторгнення російських військ, що зібралися у безпрецедентній кількості біля українських кордонів.

На початку лютого президент Туреччини Ердоган відвідав Україну, щоб підписати угоду про подальше збільшення торгівлі дронами між двома країнами.

А міністр оборони України заявив Reuters, що ця угода створює "сприятливі умови для будівництва в Україні заводу з виробництва турецьких безпілотників".

Як реагує Росія?

У жовтні минулого року українська армія заявила про застосування турецького безпілотника Байрактар на Донбасі. За повідомленням генштабу, це був удар по батареї гаубиць Д-30, які обстрілювали українські позиції.

Це викликало критику з боку Росії, а Кремль попередив Туреччину, що її безпілотники ризикують дестабілізувати ситуацію.

Анкара, своєю чергою, запропонувала посередництво в російсько-українському конфлікті.

Відносини Туреччини з Росією розвиваються за складною траєкторією, не в останню чергу після початку війни в Сирії. Анкара і Москва мають там конфлікт інтересів.

При цьому обидві сторони прагнуть покращити співпрацю. А закупівля Туреччиною російських ЗРК С-400, попри жорстку критику з боку НАТО й США, сприйняли як зближення Ердогана з Росією.

Чи можуть турецькі дрони змінити правила гри в Україні?

Достеменно невідомо, скільки Байрактарів ТБ2 є на озброєнні України.

Але, за словами Арда Мевлутоглу, "для України ТБ2 - це серйозна бойова допомога у боротьбі з підтримуваними Росією сепаратистами".

Безпілотник оснащений складною електрооптичною камерою, системою передачі даних та двома-чотирма високоточними боєприпасами.

Автор фото, FACEBOOK / Ukraine Armed Forces Підпис до фото, Перший удар українських Байрактарів прийшовся на гаубицю так званої "1-ї Слов'янської бригади Народної міліції ДНР"

Однак у разі повномасштабного збройного конфлікту проти Росії ефективність безпілотників викликає сумніви.

"Російські збройні сили мають значну перевагу в чисельності, озброєнні і військовій техніці над ЗСУ", - каже Мевлутоглу.

Які ще країни мають турецькі дрони?

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Ринок збуту турецьких безпілотників швидко збільшується.

Офіційна експортна статистика країни не дає точну кількість проданих дронів.

Але вважають, що безпілотники Байрактар і TAI замовили понад 15 країн.

Репутація турецьких безпілотників значно зміцнилася після того, як вони допомогли Азербайджану відновити контроль над своїми територіями, які вірменські сили окупували майже три десятиліття тому.

Вони також довели свою ефективність у конфліктах в Сирії та Лівії.

А у травні минулого року про бажання купити 24 дрони Байрактар TB2 заявила Польща, ставши першою країною НАТО, що закупить у Туреччини бойові безпілотники.

Великим ринком збуту може стати Африка.

"Туреччина, здається, є головним конкурентом для китайських виробників, особливо на африканському ринку", - каже Арда Мевлутоглу.

"Турецькі безпілотники коштують недорого і відповідають стандартам і нормам якості НАТО".

Відомо, що інтерес до безпілотників турецького виробництва виявили Марокко, Алжир, Руанда, Нігерія та Ефіопія.

Про військові угоди з цими країнами не повідомляли, але минулого року Туреччина підписала договір про співпрацю у галузі оборони з Ефіопією.

А в грудні минулого року влада США висловила занепокоєння через те, що Туреччина продала Ефіопії бойові дрони.

Але це навряд чи змусить Туреччини обмежити оборонну співпрацю з країнами Африки.

"Куди б я не поїхав в Африці, всі говорять зі мною про безпілотники", - заявив президент Туреччини під час осіннього турне Анголою, Нігерією і Того.