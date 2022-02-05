Свій власний спідер, як у "Зоряних війнах". Чи це безпечно?

Кріс Баранюк

ВВС

26 хвилин(и) тому

Автор фото, JETSON AERO Підпис до фото, Персональний eVTOL - найменший вид літальних апаратів

Петеру Тарнстрему було дев'ять років, коли він подивився в кінотеатрі фільм "Повернення джедая". Сцена, у якій Люк Скайвокер і принцеса Лея мчать повітрям серед лісу на спідерах, справила на нього незабутнє враження.

"Безумовно, це надихнуло мене", - каже швед, який заснував спільно з діловим партнером Томашем Патаном венчурну фірму Jetson.

Нещодавно вони опублікували відео прототипу індивідуального літального апарату під назвою Jetson ONE. За чотири тижні кліп набрав на YouTube понад 12 мільйонів переглядів.

Дія відбувається на польському військовому полігоні, що нагадує пустелю. Місцевість спеціально обрали таку, щоб виглядала як у фантастичному кіно.

Пілот у шоломі сидить у пристрої, що нагадує великий дрон. Jetson ONE підіймається і опускається, дзижчить і здіймає клуби пилу.

Це електричний літальний апарат з вертикальним зльотом і посадкою, скорочено eVTOL. Машини такого типу належать до найменших літальних апаратів і перевозять одну людину.

Скромні габарити знижують ціну, але eVTOL має ще одну перевагу, що робить їх комерційно привабливими.

За правилами американського Федерального управління цивільної авіації, на надлегких апаратах вагою не більше 115 кг та швидкістю не вище 55 вузлів (101 км/год) можна літати без ліцензії пілота.

Саме на цьому роблять наголос Jetson та інші аналогічні компанії, просуваючи свою продукцію. Але чи буде вона безпечною, особливо з огляду на те, що придбати її зможе практично будь-хто?

Автор фото, Jetson Aero Підпис до фото, Поштовхом для фантазії Петера Тарнстрема, за його словами, стали "Зоряні війни"

Поки що Тарнстрем обережніший, ніж вимагає від нього закон. Якщо все піде за планом, продажі апаратів типу Jetson ONE стартують у 2023-му, але спочатку їх власники не зможуть літати без пілотської ліцензії.

"Якщо у вас вже є досвід, ми скажемо: "ОК, чудово, ви можете купити його", - пояснює він. За словами шведа, перші власники стануть живою рекламою бренду.

Jetson ONE коштуватиме 92 тис. доларів, у вартість також входить дводенний тренувальний курс в італійській Тоскані.

Майбутні покупці вже зацікавились. За три з половиною тижні з моменту появи ролика на YouTube фірма отримала 118 попередніх замовлень.

Поки що повного заряду батареї вистачає на 20 хвилин польоту, але Тарнстрем обіцяє вдосконалити технологію і у найближчі кілька років збільшити цей час до пів години.

З метою безпеки апарат обладнаний захисними зонами деформації навколо пілотського крісла, що мають пом'якшити наслідки жорсткої посадки.

Автор фото, Jetson Aero Підпис до фото, Спочатку Jetson ONE зможуть придбати тільки ліцензовані пілоти

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У разі відмови одного з пропелерів Jetson ONE здатен певний час продовжувати політ, але пілоту рекомендовано негайно приземлитися.

Бортові прилади запобігають небезпечному пілотуванню. Так, вони автоматично знижують швидкість при наближенні до землі, а лідар (сканувальний лазерний радар), що є на борту, постійно фіксує відстань до неї.

Однак Тарнстрем не відкидає можливість непередбачених ситуацій, саме тому й наполягає на наявності у майбутніх власників пілотської ліцензії.

"Ця машина така, що ніби сама підштовхує вас бешкетувати, тому я хотів би, щоб [власники] поводилися дуже відповідально", - зауважує винахідник.

Жоден eVTOL поки що не був сертифікований у Сполученому Королівстві, але британське Управління цивільної авіації очікує, що перші польоти розпочнуться не пізніше, ніж за п'ять років. Щоправда, йдеться про комерційні перевезення, а не приватне користування.

"Найсуворіша культура безпеки - це головне", - каже керівник департаменту інновацій Управління цивільної авіації Девід Тейт.

Jetson ONE - далеко не єдина модель eVTOL. Американська фірма Opener незабаром представить на ринку свій одномісний мінілітак під назвою BlackFly.

Представниця компанії також назвала безпеку головним пріоритетом. "Широке застосування технології eVTOL неможливе без цього", - заявила вона. Покупці повинні пройти курс навчання перед тим, як почати літати.

Автор фото, TeTra Підпис до фото, При створенні Mark5 розробники застосували принцип повітряного змія

Є ще Mark5 від компанії TeTra, одномісний апарат, який для створення підйомної сили використовує поєднання гвинтів та нерухомо закріплених великих крил.

Він надто важкий, щоб вважатися надлегким, зате конструкційно є фактично великим повітряним змієм, який власник має зібрати власноруч. Такі пристрої у США не вимагають сертифікації.

"Саме тому ми зупинилися на технології повітряного змія", - каже керівник TeTra Тацукі Накаї.

Інші компанії не намагаються обійти сертифікацію, хоча вона вимагає чимало часу.

Ізраїльська фірма AIR створює двомісний eVTOL. Її співзасновник і голова Рані Плаут повідомив, що останні два з половиною роки компанія працює з Федеральним управлінням цивільної авіації США. За його словами, процес триває так довго, зокрема тому, що літальні апарати з електродвигунами - справа нова.

Ізраїльський мінілітак, що отримав назву AIR ONE, може летіти навіть, якщо зламається батарея або один з гвинтів. "У крайньому разі автоматично спрацює парашут", - повідомив Плаут.

Компанія розраховує отримати сертифікат до 2024 року і тоді розпочати продаж своїх машин.

Автор фото, AIR Підпис до фото, Фірма AIR сподівається розпочати продаж у 2024 році

Подібні апарати ще необхідно тестувати, щоб переконатися у їхній надійності. До того ж важко сказати, як поведуться нові власники, коли отримають мінілітаки у своє повне розпорядження.

"Відомо, що більшість повітряних аварій пов'язані з людським фактором. Ми сподіваємося, що виробники передбачать певні захисні кроки, що обмежать можливість пілотів діяти необережно", - каже Даррелл Свенсон, директор консалтингової фірми Swanson Aviation Consultancy.

Потрапити на ринок приватник eVTOLs нескладно. І щойно вони опиняться у приватних руках, нові власники користуватимуться ними переважно для розваги, вказує Свенсон.

Спочатку воно й непогано, додає він. Але у перспективі подібні апарати мають полегшити переміщення всередині великих міст, доповнити собою громадський транспорт і стати багатомісними, "інакше ціна польотів буде надто високою, і вони залишаться іграшкою багатіїв".

Автор фото, Jetson Aero Підпис до фото, Приватні мінілітаки навряд чи з'являться в містах вже завтра

Петер Тарнстрем поки що просуває свій Jetson ONE як втіху і на більше не претендує. Зрештою, майже кожен колись плекав у душі мрію про політ.

"Ця штука робить мрію реальністю. Вона просто чудова, обожнюю її", - каже він.