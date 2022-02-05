Ердоган захворів на ковід. Зеленський висловив жаль і підтримку

1 година тому

Автор фото, Офіс президента

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що заразився штамом коронавірусу Омікрон.

Як написав Ердоган у твіттері, він разом із дружиною склав тест на COVID-19 після появи легких симптомів, і тест показав позитивний результат.

Хвороба протікає у легкій формі, і він продовжить працювати віддалено, зазначив турецький президент.

Усього кілька днів тому, 3 лютого, Ердоган із дружиною був із візитом в Україні. Він зокрема зустрівся з українським президентом Зеленським.

Саме під час цього візиту Україна й Туреччина уклали історичну угоду про вільну торгівлю.

Того ж дня стало відомо, що на ковід захворів голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Президент Зеленський дуже швидко відреагував на повідомлення хворобу подружжя Ердоганів.

"Ми з Оленою з жалем дізналися про позитивний тест на COVID-19 у президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та його дружини Еміне Ердоган. Щиро бажаємо нашим друзям, пану Ердогану та пані Еміне, швидкого та легкого одужання!", - написав він у твіттері в суботу.